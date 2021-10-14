Beyaz eşya bakanlar MediaMarkt’tan alırlar! Buzdolaplarından, bulaşık makinelerine çamaşır makinelerinden, derin donduruculara birçok üründe kaçırılmayacak fırsatlar MediaMarkt’ta! Son günün 18 Ekim olduğunu unutmayın!

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Bir evin olmazsa olmazları beyaz eşyalardır. Biz de sizin için evinizin ihtiyacını karşılayacak olan beyaz eşya listesi oluşturduk. Sizin için oluşturduğumuz liste ise şu şekilde:

1400rpm devir hızına sahip olan bu çamaşır makinası 10kg çamaşır kapasitesine sahip. Ayrıca Anti Alerjik, Soft Plus, Zaman Ayarı, Gecikmeli Başlatma, Aşırı Köpük Önleme Sistemi, Çocuk Kilidi, Aquafall ile Direkt Duşlama, Üçlü Amortisör Sistemi ile Sarsıntı Azaltma, Extra Durulama, Sensicare System, Dengesiz Yük Kontrol Sistemi, Kendini Temizleyen Deterjan Gözü zengin özellikleriyle dikkat çekiyor. Eğer sizde Electrolux Çamaşır Makinesi’ne göz atmak ve 3999 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Üstelik paraf ve bonus karta peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla!

Bu bulaşık makinesinin özel sensörleri sayesinde suyun sertlik derecesi algılanır ve otomatik en ideal seviyeye getirilir. Böylece bardaklarınızın ömrü 20 kata kadar uzarken, parlaklıkları ise 23% arttırılır. Grundig bulaşık makineleri, hızlı 58’ Programı ile tüm bulaşıklarınızı bir saatten kısa sürede temizliyor. Eğer sizde bu bulaşık makinasına göz atmak ve 2599 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Üstelik paraf ve bonus karta peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla!

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Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.