Bethesda, Starfield’ın çıkışını Arkane’s Redfall ile birlikte 2023’ün ilk yarısına ertelediğini duyurdu. Bir yıl önce 2022 sürümü olarak duyurulan, ancak gerçek bir oynanışa sahip olmayan bir oyun. Starfield’ın 11 Kasım’da piyasaya sürülmesi planlanıyordu, bu tarih geliştirici için çok önemli bir tarihti, çünkü bu tarih Skyrim’in 2011’deki lansmanıyla aynı gün olacaktı. İşbirliğine dayalı oynama olasılığına sahip bir açık dünya fps oyunu olan Redfall’ın piyasaya sürülmesi planlanıyordu.

Gecikmelerle ilgili duyuru sosyal medya üzerinden az önce yapıldı.

An update on Redfall and Starfield. pic.twitter.com/pqDtx26Uu6

— Bethesda (@bethesda) May 12, 2022