Oyun
Bethesda sanal olarak düzenleyeceği QuakeCon’un programını duyurdu!
İsmini Doom, Fallout ve Skyrim gibi oyunlar ile sık sık duyduğumuz oyun geliştiricisi Bethesda her yıl düzenledikleri QuakeCon etkinliğini dijital olarak gerçekleşeceğini birkaç hafta önce açıklamıştı ve şimdi etkinlik programı duyuruldu.
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Bethesda’nın bu yıl sanal olarak düzenleyeceği QuakeCon’un programı duyuruldu!
Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını ile birlikte teknoloji ve oyun fuarlarının neredeyse hepsinin iptal edildiğini gördük. Oyun stüdyolarının bazıları iptal edilen etkinliklerin yerine kendi düzenledikleri dijital etkinlikler organize ettiler. Bethesda, 3 gün sürecek olan QuakeCon sanal etkinliğinin programını açıkladı. Bu yılki QuakeCon için ayrıntılı programa aşağıdaki görselden veya buradan ulaşabilirsiniz. Programın üzerindeki saatlerin Merkez Avrupa saatine göre belirlendiğine dikkat etmeyi unutmayın.
Sanal olarak gerçekleştirilecek etkinlik Bethesda’nın her yıl düzenlediği QuakeCon’un 25.’si olacak. Etkinlikte Fallout 76, The Elder Scrolls Online, The Evil Within 2 ve Doom Eternal gibi oyunlardan bahsedilecek. Aynı zamanda etkinlikte geliştirici panelleri, e-spor yarışmaları, yardım kampanyaları ve konserler gibi birçok faklı konsept yer alacak. Ne yazık ki programdan yola çıkarak The Elder Scrolls IV’ten pek bahsedilmeyeceğini tahmin ediyoruz. Oyunun geliştirildiği ilk olarak 2018 yılında doğrulandığından bu yana Bethesda oyun hakkında pek fazla bilgi vermedi. Yine de etkinlik dahilinde oyunseverleri şaşırtacak bir planları olabilir. QuakeCon 7 Ağustos’ta başlayacak ve 9 Ağustos’ta sona erecek. 60 saatlik etkinlik Twitch’te canlı olarak yayınlanacak. Yaklaşan etkinlik hakkında daha fazla bilgiye yukarıda da belirttiğimiz QuakeCon resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Haber
Haftanın Epic Games ücretsiz oyunları-6
Her hafta belli başlı oyunları oyunculara hediye eden Epic Games Store’un bu hafta sağladığı yapımlar belli oldu. Haftanın ücretsizler köşesinde, 20XX, Barony ve Superbrothers: Sword & Sworcery EP adlı üç adet yapım yer alıyor.
Steam ile girdiği yarışta kupon, her hafta ücretsiz yapımlar ve ülkelere özel fiyatlandırma gibi özellikler sunan Epic, görünen o ki yarışta kuvvetli bir koz oynuyor. GTA 5, Borderlands ve ARK: Survival Evolved gibi yapımları geçmişte kalıcı olarak edindiğimiz platform, Steam ile ciddi bir rekabet içerisinde gibi görünüyor. İlerleyen dönemlerde de yüksek satış rakamlarına ulaşmış bazı yapımları Epic Games bünyesinde ücretsiz olarak edinebileceğimiz söyleniyor.
20XX
20XX, arkadaşınızla oynayabileceğiniz bir aksiyon platform oyunu. Yapımda bölümleri sırasıyla geçerken, seviye atlıyor yeni yetenekler elde ediyoruz. Hikaye kısmında ise insanlık ırkını kurtarmak adına çeşitli patronlar ile mücadele ediyoruz.
Barony
Barony, çok oyunculu moda sahip, birinci şahıs bir rogue yapım. Klasik rol yapma oyunlarında gördüğümüz gizemli eşyalar, acımasız tuzaklar ve hileci yaratıklar bizleri bekliyor.
Superbrothers: Sword & Sworcery EP
Superbrothers: Sword & Sworcery EP, görsel-işitsel tarzı öne çıkaran, keşif türünden bir aksiyon macera oyunudur. Efsanevi bir dünyayı dolaş, kılıcını kullanarak savaş, mistik müzikal sırları çözmek için kılıç büyüsünü kullan ve gezgin bir savaşçı keşişin hüzünlü görevini tamamlamasına yardım et.
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Nasıl elde edilir?
Yapımlara ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan 20XX, buradan Barony ve son olarak buradan Superbrothers: Sword & Sworcery EP için ayrılan bağlantılara giderek ayrı ayrı “Yükle” butonlarına tıklamanız gerekiyor.
Not: Oyunlar kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 06 Ağustos 18:00.
Oyun
Steam ödemelerinde ülke kartı zorunluluğu geldi!
Steam ödemelerinde ülkeye ait ödeme kartı kullanımı zorunluluğu getirdi. Kullanıcılar oyunları satın alırken oyunu aldıkları marketin bulunduğu ülkeye ait kart kullanmak zorunda kalacak.
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Steam bölgesel fiyatlandırma politikası ile özellikle alım gücü düşük ülkelere iyi fiyatlar sunmakta. Ancak VPN sayesinde diğer ülkelerde bulunan kullanıcılar da bu fiyatlandırmadan yararlanma imkanına sahip olabiliyordu. Ancak Steam getirdiği yeni düzenleme ile VPN ile oyun alımlarını engellemiş gibi gözüküyor. Örneğin yurtdışında 50-60 dolar gibi fiyatlarla satılan oyunlar ülkemizde 100 TL altına satın alınabilmekte. Yurtdışında bulunan kullanıcılar da VPN kullanarak oyunları bu şekilde alabilmekteydi. Ancak artık bu imkanları olmayacak, çünkü Türkiye’ye ait bir kredi/banka kartı kullanmaları gerekecek.
Valve has recently made changing your store country more strict, which requires completing a purchase using a payment method from that country.
This should hinder the ability of using VPNs to buy games cheaper. pic.twitter.com/IozwoO6gsi
— Steam Database (@SteamDB) July 29, 2020
Ülkemizdeki Steam kullanıcıları açısından bu durum, ileride herhangi başka bir sorun doğurmadığı sürece olumlu gözüküyor. Çünkü bölgesel fiyatlandırma yapmak istemeyen firmalar için en büyük sebep bu durumun suistimal edilmesiydi. Yeni düzenleme ile beraber hem ülke bazlı fiyatlandırma yapıp şüpheleri olan firmalar, hem de bu suistimalleri neden olarak gösteren firmalar için soru işaretleri de azalmış oldu.
Oyun
PUBG, Hindistan’da yasaklanabilir
PUBG ile birlikte bazı Çin menşeili uygulamalar Hindistan’da incelemeye alındı. Geçtiğimiz ay TikTok da dahil olmak üzere 59 adet Çinli uygulamaya yasak getiren Hindistan hükümeti, ülkedeki yasaklı uygulamalar listesini genişletebilir.
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Hindistan’da PUBG yasaklanabilir
Çin henüz ABD ile arasındaki problemi çözememişken, Hindistan ile arasındaki yoğun gerilim de gün geçtikçe artıyor. Daha önce 59 Çinli uygulamayı yasaklayan Hindistan, iki ülke arasındaki gerilimi alevlendirecek bir adım daha atabilir. The Ecomonic Times dergisinin haberine göre hükümet aralarında PUBG’nin de bulunduğu 275 tane daha Çinli uygulama ve oyunu, ulusal güvenliğini ve kullanıcıların gizliliğini ihlal etmeye sebebiyet verecek ciddi açıklar barındırdığı gerekçesiyle incelemeye aldı. Söz konusu listede; Tencent firması tarafından geliştirilen PUBG, Alibaba Group bünyesinde hizmet veren AliExpress ve Xiaomi‘nin TikTok benzeri video paylaşım servisi Zili olmak üzere toplam 275 adet popüler mobil oyun ve uygulama bulunuyor.
İnceleme sonucunda hükümet bu uygulamaların tamamını veya bir kısmını yasaklayabileceği gibi, hiçbirini de yasaklamayabilir. Ayrıca PUBG’nin yasaklanmasının büyük tepkilere yol açacağı düşünülüyor. Çünkü Hindistan PUBG’nin en popüler olduğu ülkelerden biri olmasının yanı sıra, toplam indirilme sayısının %24‘ünü oluşturması ve 175 milyon aktif kullanıcıya sahip olması sebebiyle PUBG için oldukça önemli bir pazar. Yasaklandığı takdirde uygulama marketlerinden kaldırılacak ve kullanıcılar kendi cihazlarında onu ve diğer uygulamaları çalıştıramayacak.
Bununla birlikte Hindistan hükümetinin, geçen ay erişim engeli getirdiği uygulamalara alternatif olarak ortaya çıkan 47 uygulamayı da geçtiğimiz günlerde yasakladığı bildirildi.