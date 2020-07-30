Nesi iyi, nesi kötü? “Samsung Galaxy Tab S6 Lite”

Samsung Galaxy Tab S6 Lite modelinin geçtiğimiz günlerde kutusundan çıkartmıştık. İki günlük deneyimden sonra, alışılagelmiş inceleme videolarımızdan farklı olarak bu videoda cihazın iyi ve kötü özelliklerini anlattık. Bakalım Galaxy Tab S6 Lite modelinin nesi iyi, nesi kötü?

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Samsung Galaxy Tab S6 Lite iyi ve kötü yönleri

İyi yönler

Öncelikle iyi noktalardan başlayacak olursak tabletin genel tasarımı başarılı. Zira hem renk hem de metal malzeme kullanıyor olması dolayısıyla dışarıdan oldukça hoş görünen ve eldeki hissiyatı da başarılı bir tabletten söz ediyoruz. Bununla beraber tablete ön taraftan baktığımızda ekran kasa oranı da iyi bir seviyede. Tasarım noktasında hoşumuza giden bir diğer detay stereo hoparlörler oldu. Hem çift hoparlör tercih edilmesi, hem de “AKG tarafından ayarlanmış” bu hoparlörlerin ses kalitesi tatmin edici. Sonuçta tablet bugün daha çok bir içerik tüketme aracı olduğundan, bunlar önemli detaylar.

Cihazın tabii ki artı yönlerinde öne çıkan bir diğer detayı S-Pen ile geliyor olması. S-Pen’in hem kutudan çıkıyor olması, hem de bu bu kalemle birlikte notlar alabilmek ve çizim yapabilmek birçok kişi için önemli olacaktır. Ancak kalem hassasiyetinin üst segment ürünler kadar iyi olmadığını da belirtmek gerek. Yine de, nispeten uygun fiyatlı bir modelde S-pen ve S-Pen için sunulan yazılım desteği tabletin başarılı noktalarından bir tanesi.

Cihazın iyi olduğu konularda son olarak batarya ömründen söz edebiliriz. Zira video izlemede 10 saatin üzerine çıkılabiliyor ve genel bir tablet deneyimi açısından pil ömrü tatmin ediyor.

Kötü yönler

Tabletin en büyük problemi performansı. Zira Exynos 9611 ve 4 GB RAM ikisi, bu tablete yetmiyor. Arayüzde bile basit uygulamaları kullanırken takılmalar ve yavaşlamalar açıkca belli oluyor. Dolayısıyla oyun performansı da pek tabii pek parlak değil. Bu tableti alacak insanların, performans konusunda birçok noktada sorun yaşayabileceğini bilmesi gerekiyor.

Eksi yönlerden biri de ekran kalitesi. TFT panel kullanan cihaz, hem parlaklık hem de renk çeşitliliği ve kesinlik gibi konularda sınıfta kalıyor. Samsung’dan görmeye alışık olduğumuz çarpıcı Super AMOLED panel yerine, ekran konusunda ucuz bir çözüm kullanıldığı çok belli oluyor.

Eksi yönlerde bir diğer konu da şarj süresi. Zira her ne kadar tablet 15W şarj destekliyor olsa da kutudan 7.5 W’lık bir adaptör çıkıyor. Bu da 7000 mAh’in biraz üzerinde olan pilin tam dolumu için saatler sürmesine sebep oluyor.