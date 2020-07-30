İnceleme
Nesi iyi, nesi kötü? “Samsung Galaxy Tab S6 Lite”
Samsung Galaxy Tab S6 Lite modelinin geçtiğimiz günlerde kutusundan çıkartmıştık. İki günlük deneyimden sonra, alışılagelmiş inceleme videolarımızdan farklı olarak bu videoda cihazın iyi ve kötü özelliklerini anlattık. Bakalım Galaxy Tab S6 Lite modelinin nesi iyi, nesi kötü?
Samsung Galaxy Tab S6 Lite iyi ve kötü yönleri
İyi yönler
Öncelikle iyi noktalardan başlayacak olursak tabletin genel tasarımı başarılı. Zira hem renk hem de metal malzeme kullanıyor olması dolayısıyla dışarıdan oldukça hoş görünen ve eldeki hissiyatı da başarılı bir tabletten söz ediyoruz. Bununla beraber tablete ön taraftan baktığımızda ekran kasa oranı da iyi bir seviyede. Tasarım noktasında hoşumuza giden bir diğer detay stereo hoparlörler oldu. Hem çift hoparlör tercih edilmesi, hem de “AKG tarafından ayarlanmış” bu hoparlörlerin ses kalitesi tatmin edici. Sonuçta tablet bugün daha çok bir içerik tüketme aracı olduğundan, bunlar önemli detaylar.
Cihazın tabii ki artı yönlerinde öne çıkan bir diğer detayı S-Pen ile geliyor olması. S-Pen’in hem kutudan çıkıyor olması, hem de bu bu kalemle birlikte notlar alabilmek ve çizim yapabilmek birçok kişi için önemli olacaktır. Ancak kalem hassasiyetinin üst segment ürünler kadar iyi olmadığını da belirtmek gerek. Yine de, nispeten uygun fiyatlı bir modelde S-pen ve S-Pen için sunulan yazılım desteği tabletin başarılı noktalarından bir tanesi.
Cihazın iyi olduğu konularda son olarak batarya ömründen söz edebiliriz. Zira video izlemede 10 saatin üzerine çıkılabiliyor ve genel bir tablet deneyimi açısından pil ömrü tatmin ediyor.
Kötü yönler
Tabletin en büyük problemi performansı. Zira Exynos 9611 ve 4 GB RAM ikisi, bu tablete yetmiyor. Arayüzde bile basit uygulamaları kullanırken takılmalar ve yavaşlamalar açıkca belli oluyor. Dolayısıyla oyun performansı da pek tabii pek parlak değil. Bu tableti alacak insanların, performans konusunda birçok noktada sorun yaşayabileceğini bilmesi gerekiyor.
Eksi yönlerden biri de ekran kalitesi. TFT panel kullanan cihaz, hem parlaklık hem de renk çeşitliliği ve kesinlik gibi konularda sınıfta kalıyor. Samsung’dan görmeye alışık olduğumuz çarpıcı Super AMOLED panel yerine, ekran konusunda ucuz bir çözüm kullanıldığı çok belli oluyor.
Eksi yönlerde bir diğer konu da şarj süresi. Zira her ne kadar tablet 15W şarj destekliyor olsa da kutudan 7.5 W’lık bir adaptör çıkıyor. Bu da 7000 mAh’in biraz üzerinde olan pilin tam dolumu için saatler sürmesine sebep oluyor.
Donanım
EN DANDİK MİKROFONU BİLE EFSANE YAPAN KART! | ROG Strix B550-I Gaming & Prime B550-Plus
AMD’nin yeni soketi B550 ortaya çıktı. Peki Önümüzde Asus’un ROG Strix B550-I Gaming ve Prime B550-Plus örneklerinin bulunduğu B550 yonga seti ile hangi yenilikler geliyor? Bu videoda bahsediyoruz.
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EN DANDİK MİKROFONU BİLE EFSANE YAPAN KART! | ROG Strix B550-I Gaming & Prime B550-Plus
Öncelikle AMD’nin B serisi ve X serisi yonga setlerinin temel farkından bahsetmek gerek. AMD, X serisi yani en güncel yonga seti olan X570 anakartlarını özellikle performans odaklı ve üst seviye sistemler için geliştiriyor. Daha hızlı, daha güçlü sistemlerde bu yonga tercih ediliyor. B serisi ise genel kullanıcı kitlesine yönelik yonga seti. Fakat B550 ile biraz bu fark kapandığını söyleyebiliriz.
Çünkü X570’in sunduğu en büyük yenilik olan PCIe 4.0 desteği B550 ile genel kullanıcılar için de veriliyor. Fakat bunu sadece ekran kartı ve NVMe SSD için olan M.2 bağlantısında sunuyor. Şu anda genel kullanıcılar için PCIe 4.0 ekran kartının bir artısı olmadığı için B550’de artık teorik olarak 8 GB/s’ye varan hızlı okuma ve yazma oranları desteği gelmesi önemli. Bu hem iş hem oyun tarafında bize ciddi avantaj sağlayacak.
Aynı zamanda B550 yonga seti, AMD’nin yakında duyuracağı Ryzen 4000 serisi işlemciler ile de uyumlu olacak. Böylece şu anda Ryzen 3000 serisi bir işlemci ile rahatlıkla kullanabileceğiniz bu anakartlar, ilerleyen dönemde Ryzen 4000 serisine yükseltmek istediğinizde de kullanılabilir olacaklar. Lafı fazla uzatmadan bu yeni yonga setini içeren anakartlarımıza yakından bakalım. Çünkü AMD’nin sunduğu gelişmelerin yanı sıra ASUS kanadı da B550 anakartlarında önemli güncellemeler ortaya koydu.
Mini ITX yapıda olan yani piyasanın en minnak anakartlarından biri olan B550-I Gaming, ufacık tefecik içi dolu bol bol özellik gibi bir yapıda 🙂 Baktığımızda Ryzen 3000 ve 4000 serisi işlemciler ile kullanabileceğiniz bu kartta bu boyuta rağmen soğutmaya fazlasıyla önem verdiği görülüyor.
Küçük ama etkili!
8+2 olarak dizayn edilmiş Hem VRM ve MOSFED birinlerinde hem de PCIe 4.0 destekli M.2 bağlantısında soğutma bloğuna sahip olan kartta aynı zamanda aktif fanlı soğutma da yer alıyor. Üst tarafında fan, pompa ve sistem fanı için bağlantılar, hemen yanında da RGB bağlantılarını görmekteyiz.
Sağ tarafa geldiğimizde 24 pin güç bağlantısı, çift kanallı bellek slotları, Kasa bağlantımızı yağacağımız F panel, USB 3.2 Gen 2 Tip-C ve USB 3.2 Gen 1 Tip-A bağlantılarını görüyoruz. Ayrıca 4 adet sata bağlantımız da mevcut. B550 ile belleklerin frekans desteği 4800 MHz’e yükseldi.
Alt tarafa geldiğimizde ise USB 2.0 bağlantısı, Termal sensör bağlantısı ve PCIe 4.0 destekli bir adet PCIe yuvamızı görüyoruz. Mini-ITX formundaki anakartların özelliği olarak burada sadece tek PCIe genişleme yuvamız mevcut. Üstünde bir adet yine PCIe 4.0 destekli M.2 yuvamız ve hemen solunda gizlenen ön panel ses bağlantımız var. Kartın arkasında ise bir M.2 yuvamız da var ancak bu bağlantı PCIe 3.0 ile desteklendiğini belirtelim.
Arka panel bağlantısı ise gerçekten bir normal oyuncu anakartı gibi zengin. Sırasıyla HDMI, DP, 1 adet BIOS FB özellikli USB 2.0, 4 adet USB 3..2 Gen 2 ve bunlardan biri Tip-C bağlantılı olarak sunulmuş. Yanında ise 2.5G LAN bağlantısı göze çarpıyor. Hemen altında ise Intel Gig+ Wi-Fi 6 ve BT 5.1 kablosuz bağlantı için anten çıkışlarını görüyoruz. Altta ses bağlantılarımız varken yanındaki Tip-C bağlantısı ise Tip-C bağlantısına sahip kulaklıklar için özel olarak ekleniyor. Bunun önemine ise birazdan değineceğiz.
Evet, yakından baktığımız bu anakarttaki teknolojilere gelecek olursak yapay zekasıyla ön plana çıktığını söyleyebiliriz. ASUS 5 Yönlü Optimizasyon sistemi sayesinde yapay zeka destekli hız aşırtma işlemini sadece tek bir tuşla yapmak mümkün. Aynı zamanda profesyonel kullanıcılar için ince ayarlar da yapabilirsiniz. Ayrıca ROG GameFirst VI aracı ile giriş seviyesinden uzmana kadar her düzeyden kullanıcının ağ ayarlarını optimize etmesine edebilirsiniz. GameFirst VI, yapay zeka destekli tanımlama ve hızlandırma teknolojisiyle daha hızlı ve daha akıllı ağ optimizasyonu sunuyor.
Detaylar videoda!
İnceleme
Elektrik hattı ile internet taşıdık – (TP-Link PA4020P ile sonuçlar ne oldu?)
TP-Link PA4020P inceleme videomuzda, şirketin powerline başlangıç kiti ile elektrik hattı üzerinden internet taşımayı anlattık. Bakalım cihazın özellikleri ve aldığımız sonuçlar nasıl?
Powerline adaptör nedir, ne işe yarar?
Bildiğiniz gibi internetin erişmediği yerler için pek çok çözüm var. Wi-Fi menzil arttırıcılar, Mesh sistemleri ve powerline adaptörler gibi. Bu ürünler arasında powerline modelleri, elektrik hattı üzerinden interneti taşıyabildikleri için daha farklı bir konumdalar. Zira özellikle çok katlı evlerde veya engelin fazla olduğu yerlerde Wi-Fi menzil arttırıcılar çözüm olamayabiliyor. Bu noktada da devreye Powerline adaptörler giriyor.
TP-Link PA4020P inceleme
Cihaz iki birimden oluşan bir başlangıç kiti. Yani eğer ihtiyacınız varsa, daha fazla birim satın alarak evinizdeki internet ağını daha da genişletebilmek mümkün. Kurulum için birimlerden bir tanesini fişe takmanız ve modemin LAN yuvası üzerinden cihazla gerekli bağlantıyı gerçekleştirmeniz gerekiyor. Sonrasında internetin çekmediği alanda ikinci birimi prize bağlayıp, her iki model üzerindeki eşleşme tuşuna basmanız yeterli.
Üründe Wi-Fi özelliği bulunmuyor. Yani interneti sadece her iki birimin altında yer alan ikişer Ethernet yuvası ile birlikte kablolu olarak kullanabiliyorsunuz. Ürün 300 metreye kadar menzil 600 Mbit’e kadar da hız sunuyor
Dizüstü Bilgisayar
ÇİFT 4K EKRANLI OYUNCU LAPTOP’U! | ROG Zephyrus Duo 15 incelemesi
ROG Zephyrus Duo 15 incelemesiyle karşınızdayız. Dünyada tek çift 4K ekrana sahip olan oyuncu laptopu konumundaki Zephyrus Duo 15, Asus’un ZenBook Duo ve ZenBook Pro Duo modelleri ardından oyunculara yönelik olarak tasarlandı.
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ÇİFT 4K EKRANLI OYUNCU LAPTOP’U! | ROG Zephyrus Duo 15 incelemesi
Gücünü Intel Core i9-10980HK işlemcisinden alan Zephyrus Duo 15, ekran kartı tarafında ise Nvidia GeForce RTX 2080 Super’den destek alıyor. En önemli yanı olan iki 4K ekrana sahip olan cihaz, gerçekten farklı bir oyuncu/yayıncı bilgisayarı konumunda. 15,6 inç 3840 x 2160 piksel 60 Hz bir panele sahip olan cihazın 1080p 300 Hz versiyonu da mevcut.
İkinci ekranına ROG ScreenPad+ adını veren Asus, bu ekranda da 14,1 inç boyutunda 3840 x 1100 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran yerleştirmiş. Bu ekranı rahatlıkla ikinci ekran gibi kullanabilir, yayın yaparken ya da yaratıcılık programlarında da panelleri alta alarak tek cihazda daha rahat bir kullanım sağlayabilirsiniz.
Cihazda ayrıca 32 GB boyutunda 3200 MHz hızında çalışan DDR4 bellekler bulunuyor. Bunu isterseniz 48 GB’a kadar yükseltebilirsiniz. 2,4 kg ağırlığında olan ve sadece 2 cm kalınlığındaki bu laptop gerçek manada bir mühendislik eseri. Hem ince, hem rakiplerine göre hafif, magnezyum kasa ile sağlam ve çift ekran deneyimi sunabilen ROG Zephyrus Duo 15, dünya üzerindeki en iyi gaming laptoplardan biri olurken tek farklı oyuncu laptopu konumunda da bulunuyor.
İyi seyirler…