Bethesda hayranlarına Microsoft’tan kötü haber!

Bethesda, severek oynadığımız birçok meşhur oyunun yapımcısı ve sıkı gibi hayran kitlesine sahip. Fallout, Elder Scrolls ve Dishonored gibi meşhur oyun franchise’larının arkasında olan firma, hatırlayacağınız üzere, Microsoft tarafından satın alınmıştı. Hatta, bu satın alma işlemi bugün itibariyle nihayete erdi. Ancak, ne yazık ki size bu oyun dünyasındaki büyük el değiştirmenin tamamlanmasının ardından iyi haberler veremeyeceğiz. Öyle ki, Xbox CEO’su, Bethesda oyunlarını Microsoft dışı platformlarda oynamak isteyenlere kötü haberi verdi…

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Bethesda Games’in bazı oyunları sadece Xbox ve PC’de olacak

Bugün, Microsoft, Bethesda Games’in de içinde bulunduğu Zenimax Media 7.5 Milyar Dolarlık satın almasını tamamladı. Bundan sonra ise, Xbox CEO’su Phil Spencer’dan önemli açıklamalar geldi. Malesef, Spencer’ın açıklamaları pek de sevindiren cinsten değil. Özellikle, Xbox veya PC platformlarını kullanmayan bir oyun tutkunuysanız, Xbox’ın patronunun sözleri pek de hoşunuza gitmeyecek. Zira, Spencer, “Bethesda ekibinin Microsoft bünyesine katılımıyla birlikte, oyuncular Xbox konsolu, PC ve Game Pass’in Bethesda oyunları için en iyi platformlar olacağından emin olabilir. Hatta, bazı yeni Bethesda oyunların sadece bu platformlarda yer alacağını da ekleyeyim.” şeklinde konuştu. Bunun yanında, Microsoft platformlarına özgü olacak oyunların hangileri olduğu ise henüz belli değil. Tabi, umuyoruz ki, bu yeni strateji Fallout ve Doom gibi sevilen serilerin devam oyunlarını kapsamaz.

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Microsoft, oyun tarafında gücüne güç katmaya devam ediyor

Microsoft, bugün Bethesda satın almasının tamamlanmasıyla birlikte çatısı altındaki oyun stüdyosu sayısını 23’e çıkardı. Bu gerçekten de etkileyici bir rakam. Amerikan teknoloji devi, bu büyümenin büyük bir kısmını son yıllarda bu konuda harcadığı büyük miktarla yaptığı satın almalara borçlu. Her ne kadar şirket bu hamlelerinin henüz meyvesini tam anlamıyla almamış olsa da, Obsidian; Bethesda ve DoubleFine gibi stüdyoları bünyesine katmasının hiç de küçümsenmeyecek olduğu aşikar. Bakalım, bu hamleler Microsoft’un umduğu gibi exclusive oyunlar konusunda Sony’ye rakip olması için yeterli olacak mı? Yoksa, Bethesda exclusive oyunları, oyuncuların tepkisiyle ters mi tepecek? Zamanla göreceğiz…

Kaynak: Kotaku