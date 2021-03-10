Oyun
Bethesda hayranlarına Microsoft’tan kötü haber!
Bethesda, severek oynadığımız birçok meşhur oyunun yapımcısı ve sıkı gibi hayran kitlesine sahip. Fallout, Elder Scrolls ve Dishonored gibi meşhur oyun franchise’larının arkasında olan firma, hatırlayacağınız üzere, Microsoft tarafından satın alınmıştı. Hatta, bu satın alma işlemi bugün itibariyle nihayete erdi. Ancak, ne yazık ki size bu oyun dünyasındaki büyük el değiştirmenin tamamlanmasının ardından iyi haberler veremeyeceğiz. Öyle ki, Xbox CEO’su, Bethesda oyunlarını Microsoft dışı platformlarda oynamak isteyenlere kötü haberi verdi…
Hazır konumuz oyunlarken, özenle hazırladığımız oyuncu laptopları listemizi sizlerle paylaşmak isteriz!
Bethesda Games’in bazı oyunları sadece Xbox ve PC’de olacak
Bugün, Microsoft, Bethesda Games’in de içinde bulunduğu Zenimax Media 7.5 Milyar Dolarlık satın almasını tamamladı. Bundan sonra ise, Xbox CEO’su Phil Spencer’dan önemli açıklamalar geldi. Malesef, Spencer’ın açıklamaları pek de sevindiren cinsten değil. Özellikle, Xbox veya PC platformlarını kullanmayan bir oyun tutkunuysanız, Xbox’ın patronunun sözleri pek de hoşunuza gitmeyecek. Zira, Spencer, “Bethesda ekibinin Microsoft bünyesine katılımıyla birlikte, oyuncular Xbox konsolu, PC ve Game Pass’in Bethesda oyunları için en iyi platformlar olacağından emin olabilir. Hatta, bazı yeni Bethesda oyunların sadece bu platformlarda yer alacağını da ekleyeyim.” şeklinde konuştu. Bunun yanında, Microsoft platformlarına özgü olacak oyunların hangileri olduğu ise henüz belli değil. Tabi, umuyoruz ki, bu yeni strateji Fallout ve Doom gibi sevilen serilerin devam oyunlarını kapsamaz.
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Microsoft, oyun tarafında gücüne güç katmaya devam ediyor
Microsoft, bugün Bethesda satın almasının tamamlanmasıyla birlikte çatısı altındaki oyun stüdyosu sayısını 23’e çıkardı. Bu gerçekten de etkileyici bir rakam. Amerikan teknoloji devi, bu büyümenin büyük bir kısmını son yıllarda bu konuda harcadığı büyük miktarla yaptığı satın almalara borçlu. Her ne kadar şirket bu hamlelerinin henüz meyvesini tam anlamıyla almamış olsa da, Obsidian; Bethesda ve DoubleFine gibi stüdyoları bünyesine katmasının hiç de küçümsenmeyecek olduğu aşikar. Bakalım, bu hamleler Microsoft’un umduğu gibi exclusive oyunlar konusunda Sony’ye rakip olması için yeterli olacak mı? Yoksa, Bethesda exclusive oyunları, oyuncuların tepkisiyle ters mi tepecek? Zamanla göreceğiz…
Kaynak: Kotaku
Akıllı Telefonlar
Lenovo Legion 2 Pro Geekbench’te görüntülendi!
Lenovo Legion 2 Pro Geekbench üzerinde ortaya çıktı. Merakla beklenen oyuncu telefonu 16 GB‘lık devasa RAM kapasitesine sahip olacak.
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Lenovo Legion 2 Pro 16 GB RAM ile geliyor!
Oyuncu telefonları rekabeti kızışmaya devam ediyor. Gittikçe büyüyen pazarda her geçen gün yeni modeller kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Rekabetin öncülerinden olan Lenovo, Legion 2 Pro ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. Güçlü performans vadeden oyuncu telefonu Geekbench platformunu ziyaret etti. Test sonuçları ortaya çıkan oyuncu telefonunun bazı teknik özellikleri de belli oldu. Tekli çekirdek performansında 1129 puan alan oyuncu telefonu, çoklu çekirdek performansında ise 3763 puan almayı başardı.
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Bununla birlikte akıllı telefonun kullanacağı işlemci de belli oldu. Buna göre oyuncu telefonu Snapdragon 888 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Ayrıca cihaz tam 16 GB RAM kapasitesi ile kullanıcılarını karşılayacak. Hali hazırda Asus ROG Phone 5 modeli de 16 GB RAM ile piyasaya çıkacak. Bu da oyuncu telefonlarının yeni bir yarış kulvarı oluşturduğunu gözler önüne seriyor. Ayrıca akıllı telefonun 144 Hz AMOLED ekran ile piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte cihaz için planlanan batarya kapasitesinin ise 5000 mAh olacağı iddia edildi. Bakalım oyuncu telefonları bu hızlı büyümenin karşılığını alacak mı bekleyip göreceğiz.
Haber
Türkiye’deki GeForce NOW oyuncularına GAME+ zorunluluğu!
GeForce NOW hizmeti Türkiye’ye gelmesi merakla beklenirken, Turkcell ortaklığında gelen fiyatlar fazlasıyla eleştirildi. Ancak görünen o ki “Ben zaten yurt dışı sunucusundan oynuyorum” diyenler için de üzücü bir haberimiz var!
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GeForce NOW’a Türkiye’den erişmek için GAME+ zorunluluğu geldi!
Nvidia’nın bulut oyunculuk sistemi olan GeForce NOW, bir süredir dünya genelinde aktif olarak kullanılıyor. Sistem özelliklerini hiçe sayıp telefondan, tabletten, bilgisayardan hatta tarayıcıdan AAA oyunları oynatabilen bir yapı olan GFN, Türkiye’ye de nihayet gelmişti. ABD’de aylık 5 dolar, Avrupa’da aylık 5 Euro fiyatlandırmaya tabii olan GFN, ülkemizde 75 TL fiyatlandırma ile gelince tepkiyle karşılandı.
Yurt dışı hesabı alınamaz, varsa da GAME+ olmak zorunda!
Görünen o ki fiyatları görünce Avrupa ya da ABD GeForce NOW hizmeti satın alan, ya da bu hizmete devam etme kararı alan kullanıcılar için yolun sonu göründü. Nvidia’nın bu sabah GeForce NOW hizmetini yurt dışı sunucularından kullanan oyunculara attığı mail, sosyal medyada gündem oldu.
Yukarıda görebileceğiniz gibi Nvidia attığı mailde GAME+ ortaklığı ile GFN servisinin Türkiye’ye geldiğinden bahsediyor. Sistem Turkcell’in hizmeti olan GAME+ sunucularında olsa da Nvidia’nın kullandığı bire bir aynı donanım ve yazılıma sahip olduğu vurgulanmış.
Bu nedenle yurt dışından hizmet alanların hizmetleri 3 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla GAME+ hizmetine döneceği belirtiliyor. Türkiye’den GeForce NOW hizmetine kayıt olan tüm kullanıcılara getirilen bu zorunluluk ile oyuncular hesaplarına baktıklarında da GFN hizmetinin 3 Mayıs’ta ücretsiz sürüme düşürüleceğini gördüler.
Karar kimin? Neden?
Şu an için Ne Nvidia kanadından ne de Turkcell tarafından bir açıklama gelmedi. Bu kararın nedeni yapılan anlaşma sonucu Turkcell’in istediği bir şart mıydı, yoksa Nvidia’nın daha iyi hizmet verme adına seçtiği bir yol mu bilemiyoruz. Ancak bu adımın da hiç sevilmeyeceği oldukça bariz.
GeForce NOW Powered by GAME+ fiyatlandırması
Türkiye’de resmi olarak yer alan GeForce NOW’ın şu anda 3 farklı paketi bulunuyor. Ücretsiz olan Basic hizmetinde 1 saat oyun sınırı ve yoğun saatlerde sıra bekleme gibi bir durum mevcut. Lansmana özel 3 aylık Premium paket ise 149 TL’ye öncelikli erişim, sınırsız oyun süresi ve Nvidia’nın da kullandığı ışın izleme teknolojisi RTX özellikleri açık oyun keyfi sunuyor. Normal premium fiyatı ise 74,90 TL olarak belirlenmiş.
Genel
Monster Notebook Mağazaları Açılıyor
Monster Notebook, 8 Mart Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla Türkiye’deki tüm mağazalarının ve teknik servislerinin kapılarını yeniden açma kararı aldı. Ayrıca şirket, aralık ayında tüm mağaza ve teknik servislerini geçici bir süreyle tamamen sanal ortama taşıyarak yalnızca dijital mağaza üzerinden hizmet vereceğini duyurmuştu.
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Monster Notebook’un Türkiye’deki tüm mağaza ve teknik servisleri 8 Şubat saat 09.00 itibarıyla, kontrollü sosyal hayat kuralları çerçevesinde kapılarını ziyaretçilere açıyor.
09.00 – 19.00 saatleri arasında HES kodu ile ziyaretçi kabul edecek mağaza ve teknik servislerde; maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen eksenindeki kontrollü sosyal hayat kuralları geçerli olacak. Ayrıca dijital mağazası ise haftanın yedi günü 09.00 – 20.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Aynı zamanda monsternotebook.com.tr adresindeki Monster Notebook Dijital Mağazası’nda kullanıcılar; herhangi bir randevu sistemine tabii olmadan, diledikleri satış temsilcisi ile anında ve birebir görüntülü video bağlantısı yapabiliyor.
Monster Notebook Dijital Mağazası aynı zamanda, oyun ve teknoloji tutkunlarına yönelik etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Oyun, teknoloji ve diğer alanlardaki fenomen isimlerinin Monster Notebook kullanıcıları ile bir araya geldiği etkinlikler her hafta cuma günleri düzenleniyor.
Forumdan Son Mesajlar
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 3 gün önce
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Yazan: Ersin Akman, 2 hafta önce
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Yazan: Frkrbk, 3 hafta önce
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