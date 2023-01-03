Bentley firmasının özel üretim kolu olan Mulliner, 2022 yılında toplam 500 özel Bentley otomobil ürettiklerini açıkladı. Daha önce 2014-2021 yılları arasında toplam bin tane otomobil üretmeyi başaran Mulliner’in bir yılda 500 otomobil üretmesi oldukça etkileyici.

Mulliner Tasarım ekibi, sadece 12 takvim ayında dünyanın dört bir yanındaki müşteriler için 500 benzersiz Mulliner Bentley projesi oluşturduktan sonra kişisel komisyonlarda yeni bir kilometre taşını kutluyor. Ekibin portföyünde Batur gibi coachbuilt otomobiller, Blower gibi sınırlı sayıda üretilen miraslar ve çok çeşitli çarpıcı ve benzersiz müşteri projeleri yer alıyor.

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500’üncü Mulliner siparişi Birleşik Krallık’taki bir müşteri için hazırlanıyor. Kişiselleştirilen ilk Flying Spur S Hybrid’lerden biri, yeni bir Mavi dış renk olan Spark’ı sergiliyor. Blackline özellikli dış parlak işçilik ve siyah renkli 22″ on kollu Spor jantlarla tamamlanıyor. Parlak siyah radyatör ızgarasını çevreleyen aydınlatmalı Flying B, tasarımdaki yeni etkiyi tamamlıyor.

İç mekanda, tek renkli parlak karbon fiber kaplama ve elmas kapitone Beluga derisi döşeme, cilalı metal hava menfezlerinin, kadran çerçevelerinin ve kumandaların mücevher gibi parlaklığını ortaya çıkarıyor. Bu palet, koltuklardaki ve paspasların çevresindeki Klein Mavisi derinin parıltılarıyla parlak bir kontrast oluşturuyor.

Klein Mavisi deri aynı zamanda kontrast direksiyon simidinin saat altı yönündeki kolunda ve vites kolunda da kullanılıyor. Bu rengin idareli kullanımı onu daha da etkili kılıyor.