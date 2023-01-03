Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Çin pazarı için Redmi Note 12 ailesini tanıtmıştı. Bu seri Çin pazarında satışa sunulmuş ve dakikalar içerisinde stokları tükenmişti. Firmanın sevilen canavarının global sürümünü ne zaman duyuracağı merak ediliyordu.

Bugün ise Çinli firma Redmi Note 12’nin global sürümü için bir görsel yayınladı. Görsele göre telefonda üçlü kamera kurulumu yer alacak. Çin sürümünüde ikili kamera kullanan firma, global pazarda kamera tarafında iddialı olacak gibi görünüyor.

Ana kamera söylentilere göre Çin versiyonuyla aynı olan 48 MP sensör ile gelecek. Görünüşe göre, sahnenin derinliğini analiz etmek için kullanılan 2 megapiksel sensör de aynı kalacak. Üçüncü modüle gelince, iki seçenek yer alıyor. Bunlardan birincisi makro lensli 2 megapiksel sensör, ikincisi ise ultra geniş açılı lensli 8 megapiksel sensör. Muhtemelen ikinci tercih seçilecek ve ultra geniş açılı lens ullanılacak.

Redmi Note 12’nin küresel sürümünün Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz kare hızına sahip 6.67 inç büyüklüğünde AMOLED ekran ile gelmesi bekleniyor. Yonga seti tarafında ise Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 kullanılacak. RAM olarak da muhtemelen 8 GB fiziki RAM yer alacak. Fiziki diyoruz çünkü artık firmalar yazılım ile RAM artırdığı için kelime oyunu yapıp 6 GB RAM fiziki RAM’i 8 GB olarak sunabiliyor.

Telefon güvenlik için yan bölümde yer alana parmak izi tarayıcısı, Android 12 tabanlı MIUI 13 arayüzü, 33W şarj desteğine sahip 5.000 mAh kapasiteli batarya ile kutusundan çıkacak. Fiyat açısından Redmi’nin şimdilik nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor. Muhtemelen 300 dolar bandı aşılmayacaktır. Türkiye pazarına POCO markası adı altında gelmesi beklenen bu telefon Ocak ayı içerisinde resmiyete kavuşacak.