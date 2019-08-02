BenQ X-Sign Broadcast ile ineraktif eğitim sunacak

X-Sign Broadcast sistemi BenQ İnteraktif Ekran (IFP) tabanlı Kampüs Yayın Sistemi’ne destek için piyasaya sürüldü. Sistem, öğretmenlerin BenQ interaktif ekranlarında metin, resim, dosya, ses ve video göndererek yeni nesil eğitime katkı sağlıyor. Öğretmenler bu sistem ile ders içeriği sunumu, duyuru ile öğrencilerin çalışmalarını anlık olarak inceleyebilecek.

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X-Sign Broadcast Google Drive, OneDrive, Dropbox ve kendi ağ klasörü gibi bulut depolama hizmetlerini de kullanarak metin, ses, video ve MS Office dosyaları sunumu ve paylaşımı yapabiliyor. Web tabanlı bir sistem olan X-Sign ile bilgisayar, akıllı telefon veya tablet ile içerik teslimatı planlamalarına da olanak tanıyor.

Söz konusu sistemde iki ayrı mod bulunuyor. Araya girme modunda, mesajlar hemen yüklenip iletilebiliyor. Bu mod, iptal edilen dersler, oda atamaları veya son tarihler gibi hatırlatıcılar ve değişiklik bildirimleri sağlıyor. Zamanlanmış mod ise ekran kapatılmış olsa bile içerik, zamanlandığı anda görünüyor. Grup Mesajı Yayını ise belirlenen ya da tüm BenQ interaktf ekranlarda bildirim yayınlanmasını sağlıyor.

Temel ve Premium abonelik planı olan sistemde temel versiyonu basit metinleri, görüntüleri, videoları ve YouTube videolarını destekliyor. Premium ise bunlara ek olarak Google Drive, OneDrive, okulun kendi ağ klasörü ve Canlı Yayın gibi Cloud Depolama hizmetleri destekliyor. Her iki planla da, BenQ İnteraktif Ekran tarafından sunulan X-Sign Broadcast, okullara yeni nesil bir sistem sağlıyor.

X-Sign Broadcast Temel paketi 30 Ekim 2019’a kadar ücretsiz deneme için kullanılabilir durumda.