BenQ EL2870U: 4K HDR monitör!

BenQ EL2870U model isimli monitör modeli, 4K HDR başta olmak üzere pek çok özelliği ile dikkat çekiyor. VA panel kullanan ürün hem oyunculara hem de içerik tüketirken üst seviye beklentileri olan kullanıcılara hitap ediyor.

BenQ EL2870U özellikleri

28 inç boyutlu ekranda 4K (UHD) çözünürlük sunan monitörde özellikle oyuncuların ilgisini çekecek 1 ms tepkime süresi karşımıza çıkıyor. HDR desteği sayesinde Netflix, Xbox, Playstation ve YouTube gibi platformlarda yer alan HDR destekli içeriklerden faydalanabilmek mümkün. Şirket bu monitörde Eye Care adını verdiği özelliklere de dikkat çekiyor. Zira monitörde Flicker-Free, Low Blue Light ve Brightness Intelligence Plus gibi kullanıcıların sağlığını düşünen ve uzun süreli kullanımlar için ideal olan pek çok özellik bulunuyor.

BenQ Orta Doğu ve Türkiye Genel Müdürü Manish Bakshi EL2870U için “Bu model eğlence meraklılarına maksimum kullanım ve heyecan yaşatmak için tasarlandı . Eğer oyun oynamaktan keyif alan biriyseniz, göz sağlığınızı önemseyen Eye-Care teknolojisi ile HDR destekli eşsiz bir görüntüleme deneyimi size bekliyor.” sözlerine yer veriyor.