2023 yılının ilk liste videosuyla karşınızdayım.

Doğal olarak bu listedeki telefonların hiçbiri 2023 model değil; çünkü 2023 model telefonlar henüz satışa çıkmadı.

Ekonomik anlamda zor günlerden geçiyoruz. Cep telefonu fiyatları neredeyse her gün değişiyor; çoğunlukla da artıyor. O nedenle de telefon almak, daha doğrusu hangi cep telefonunu alacağına karar vermek her zamankinden daha önemli.

Geride bıraktığımız 10 gün içinde kanalımızda yayınlanan ve Aydoğan’ın seçtiği fiyat kategorilerine göre derlediği videoları mutlaka izlemişsinizdir.

Aydoğan’ın hazırladığı listelerden yola çıkarak ben de “Farklı bütçelere ve ihtiyaçlara sahip 5 arkadaşıma telefon önerecek olsam hangilerini seçerdim” sorusuna bu videoda yanıt veriyorum.

2023 yılının ilk ayı biterken paylaştığımız bu liste aynı zamanda “Ersin’e göre şu an satın alınabilecek en iyi 5 telefon” anlamına geliyor.

İyi seyirler dilerim…

Listedeki telefonlara Hepsiburada üzerinde göz atmak için: https://app.hps.im/d7ct/qnpkvsu1

Listedeki telefonlara Trenyol üzerinde göz atmak için: https://ty.gl/zqb67sxw3u