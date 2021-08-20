Akıllı Telefonlar
Beklenen Telefon Poco X3 GT, Dimensity 1100 İşlemcisiyle Türkiye’de Tanıtıldı!
MediaTek’in amiral gemisi düzeyindeki yüksek performanslı işlemcilerinden Dimensity 1100 5G çip setini barındıran Poco X3 GT, 67W hızlı şarj desteği ve Gorilla Glass Victus gibi özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.
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Poco X3 GT Türkiye’de!
Poco, eğlence ve mobil oyunlar için özel olarak tasarlanmış yüksek performansıyla dikkat çeken Poco X3 GT’nin Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Türkiye’de 128 GB’lık versiyonu 4.999 TL’ye satılacak olan Poco X3 GT, Çift 5G SIM’li MediaTek Dimensity 1100 çipseti, 120Hz DynamicSwitch DotDisplay, ana kamera 64MP olmak üzere üçlü kamera kurulumu ve 5000 mAh yüksek kapasiteli pilini hızlı bir şekilde şarj edebilmek için 67W Turbo Şarj teknolojisine sahip. Poco X3 GT, ayrıca çizilmelere ve kırılmaya karşı Corning Gorilla Glass Victus’a sahip. Bu sayede herhangi bir düşme vb. durumda Poco X3 GT’nin hasar alma ihtimali daha düşük hale geliyor.
Mediatek Dimensity 1100’ün performansı merak konusu
Poco X3 GT, daha önce X3 NFC ve X3 Pro gibi cihazların bulunduğu Poco X serisinin en yeni modeli olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın kalbinde bulunan Dimensity 1100, hızıyla dikkat çekiyor. Poco X3 GT, 6nm çipset teknolojisiyle geliştirilen MediaTek Dimensity 1100 işlemciye sahip Türkiye’deki ilk telefon olma özelliği taşıyor. Dimensity 1100’ün performansıysa en büyük merak konusu. Poco X3 GT, 2,6 GHz’e kadar en son dört güçlü Arm Cortex-A78 çekirdek ve dört Arm Cortex-A55 verimlilik çekirdeği üzerinde çalışıyor. Bu işlemci mimarisi, 836 MHz’de çalışan geliştirilmiş dokuz çekirdekli Arm Mali-G77 GPU ile birleştiğinde, oyunların oynanma kalitesi de yükseliyor. Ayrıca, entegre 5G modem, çift SIM kart yuvası ve Wi-Fi 6 desteği de cihazda sunulan diğer bağlantı teknolojileri.
Sıvı Soğutma Teknolojisi 2.0 ile ısınma gibi problemlerin önüne geçmeye çalışan Poco X3 GT, serin kalmaya devam ediyor. Yüksek hız beklentisini karşılamak için UFS 3.1 teknolojisi, dosyalara inanılmaz bir hızda erişilmesine ve kaydedilmesine olanak tanıyor. 67W değerindeki hızlı şarj cihazı da Poco’nun belirttiği kadarıyla 42 dakikada cihazı %0’dan %100’e şarj edebilmeyi sağlıyor. 5000 mAh kapasiteli pili sayesinde kullanıcılar gün boyunca cihazı şarj etme ihtiyacı hissetmeyecektir diye tahmin ediyoruz. 120Hz ekran yenileme hızına ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip ekran da Poco X3 GT’yi rekabetçi oyunlarda avantajlı bir akıllı telefon haline getirmekte yardımcı oluyor. 30-120Hz arasında çalışan DynamicSwitch ise, her bir içeriğin talep ettiği yenileme hızını belirleyerek güç tüketimini optimize ediyor.
64 MP ana kamera ve 3’lü kamera modülü
Poco X3 GT, 64MP ana kamerası, 8MP ultra geniş kamerası ve 2MP makro kameradan oluşan 3’lü kamera modülüne sahip. Bu modülle Pro Time-Lapse çekimleri yapılabiliyor, AI Shutters ile çekilen bir dizi fotoğraf arasından en iyileri seçilebiliyor. Gerçek zamanlı bokeh video, hem ön hem arka kamerada HDR video kaydı ile çok çeşitli renkleri ve derinliği yakalayabiliyor. Telefon aynı zamanda 8 sinematik film filtresi ve 5 vlog şablonuna sahip.
Bütün bunları yaparken, ses deneyimini de göz ardı etmeyen Poco, X3 GT modelinde Hi-Res Audio destekli stereo hoparlör sunmuş. Cihazın ağırlığıysa 193 gram. Böylelikle daha önceki X3 modellerine göre kullanımı daha kolay olacaktır diye tahmin ediyoruz. Poco X3 GT, Tan Siyahı, Bulut Beyazı ve Dalga Mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satılacak.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M52 5G’nin Tüm Özellikleri Ortaya Çıktı!
Samsung‘un yeni orta segment modeli Galaxy M52 5G‘nin tüm özellikleri ortaya çıktı. İşte karşınıza tüm özellikleri ile Samsung Galaxy M52 5G.
Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Galaxy M51, kısa sürede Samsung‘un en çok beğenilen modelleri arasında yerini aldı. Uygun fiyatı ve yüksek özellikleri ile herkesi büyüleyen Galaxy M51, şimdi yerini bir üst modeline bırakmaya hazırlanıyor.
Samsung’un M serisinin güçlü modeli Galaxy M52 5G bir süredir konuşulan bir cihazdı. Geçtiğimiz haftalarda hakkında bazı bilgiler aldığımız Galaxy M52, şimdi tüm özellikleri ile karşımıza çıktı. Gelin hiç vakit kaybetmeden Samsung’un yeni orta segment modeli Galaxy M52 5G’ye göz atalım. İşte Galaxy M52’nin tüm özellikleri.
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Samsung Galaxy M52 5G tüm özellikleri!
Samsung‘un yeni orta segment modeli Galaxy M52 gelen sızıntılara göre üzerinde 6.7 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekran taşıyacak. Bu ekranın hemen üzerinde 32MP‘lik f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir selfie kamerasına sahip olan Galaxy M52 5G, arka tarafında toplamda dört adet kamera taşıyacak.
Ana kamera olarak 64MP‘lik f/1.8 diyafram açıklığına sahip bir kamerayı kullanan Galaxy M52, bunun hemen yanında 12MP‘lik f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamerayı konumlandıracak. 5MP f/2.4 diyafram açıklığına sahip bir derinlik sensörüne de sahip olacak olan cihaz, yine 5MP’lik bir makro kameraya da sahip olacak.
Performansını çok yüksek ihtimalle Qualcomm’un Snapdragon 778G yonga setinden alacak olan Samsung Galaxy M52, 6GB veya 8GB RAM bellek ile birlikte gelecek. İki vesiyon ile karşımıza çıkması beklenilen Galaxy M52‘nin aynı zamanda sadece 128GB depolama sunacağı da söyleniliyor. Yani eğer sızıntılar doğruysa versiyonların birinin 6GB / 128GB, bir diğerinin ise 8GB / 128GB olması gerekiyor. Ancak bu konuda şimdilik net bir bilgi yok.
Batarya olarak 15W hızlı şarj destekli 5000mAh‘lik bir pil taşıması beklenilen Galaxy M52, microSD desteği de sunacak. İşletim sistemi tarafında Android 11 tabanlı One UI 3.1‘i kullanacak olan Samsung Galaxy M52‘nin son olarak 164 x 75 x 7 mm boyutlarında olduğunu ve 175 gram ağırlığında olduğunu biliyoruz. Galaxy M51’in 213 gram ağırlığında olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda Samsung’un kullanıcıların tepkisine değer verdiğini de görüyoruz.
Bunun dışında Galaxy M52’ye ait başka bir bilgi bulunmuyor. Ancak Galaxy M32’nin 90Hz ekran taşıdığını düşündüğümüzde, Galaxy M52‘nin 60Hz yenileme hızına sahip bir ekranla gelmesi ayıp olur. Performans tarafında şimdilik gayet yeterli özellikler taşıyan Galaxy M52 umarız ekran tarafında 90-120Hz gibi bir yenileme hızı ile gelir.
Gelen sızıntılar doğruysa biz genel olarak Galaxy M52’yi beğendik. Sizce Galaxy M52 5G‘nin özellikleri yeterli mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
Galaxy M52 bilinen teknik özellikleri!
- Ekran: 6.7 inç Super AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 778G
- RAM: 6GB / 8GB
- Depolama: 128GB
- Ön Kamera: 32MP f/2.2
- Arka Kamera: 64MP + 12MP + 5MP + 5MP
- Batarya: 5000mAh, 15W hızlı şarj desteği
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Akıllı Telefonlar
Google Pixel 6, Pixel 6 Pro, 33W Hızlı Şarjı Destekleyecek
Google, geçtiğimiz günlerde Pixel 6 ve Pixel 6 Pro’yu tüm dünyaya resmi olarak tanıttı. Amiral gemisi olan bu telefonlar yeni bir tasarım ve çoklu renk seçenekleriyle beraber gelecek. Kesin lansman tarihi henüz belli değil. Ancak lansman tarihinin açıklanmasını beklenirken Yogesh Brar adlı kullanıcı yakında çıkacak Pixel 6 telefonların 33W hızlı şarj desteği olacağını öğrendi.
Bu durum Pixel telefonlar için büyük bir adım olacak. Ancak bu büyük adımın diğer amiral gemileri ile kıyaslanması doğru olmaz. Bu bilginin dışında Yogesh Brar, Google’da bulunan kaynaklarından şirketin genel merkezinde çok sayıda 33W şarj adaptörlerinin olduğunu söylemekte. Ancak bunların kutularda olmayacağını bildirmek istiyoruz. Muhtemelen test amaçlı üretim yapılıyor veya Google şarj adaptörlerini Hızlı Şarj özelliği ile beraber ayrı olarak satışını yapacak.
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Hızlı Şarj dışında, son zamanlarda katlanabilir Pixel cihazlar hakkında çok fazla söylentiler oluşmaya başladı. Google kaynaklarından aldığı bilgiye göre Yogesh, katlanabilir Pixel cihazların projesinin ertelendiği söylemekte. Yayınlanmış bir lansman tarihi olmadığı için tüm bunlar kaynaklardan alınmış bilgi olarak kalmaya devam edecek.
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