Beklenen Telefon Poco X3 GT, Dimensity 1100 İşlemcisiyle Türkiye’de Tanıtıldı!

MediaTek’in amiral gemisi düzeyindeki yüksek performanslı işlemcilerinden Dimensity 1100 5G çip setini barındıran Poco X3 GT, 67W hızlı şarj desteği ve Gorilla Glass Victus gibi özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

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Poco X3 GT Türkiye’de!

Poco, eğlence ve mobil oyunlar için özel olarak tasarlanmış yüksek performansıyla dikkat çeken Poco X3 GT’nin Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Türkiye’de 128 GB’lık versiyonu 4.999 TL’ye satılacak olan Poco X3 GT, Çift 5G SIM’li MediaTek Dimensity 1100 çipseti, 120Hz DynamicSwitch DotDisplay, ana kamera 64MP olmak üzere üçlü kamera kurulumu ve 5000 mAh yüksek kapasiteli pilini hızlı bir şekilde şarj edebilmek için 67W Turbo Şarj teknolojisine sahip. Poco X3 GT, ayrıca çizilmelere ve kırılmaya karşı Corning Gorilla Glass Victus’a sahip. Bu sayede herhangi bir düşme vb. durumda Poco X3 GT’nin hasar alma ihtimali daha düşük hale geliyor.

Mediatek Dimensity 1100’ün performansı merak konusu

Poco X3 GT, daha önce X3 NFC ve X3 Pro gibi cihazların bulunduğu Poco X serisinin en yeni modeli olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın kalbinde bulunan Dimensity 1100, hızıyla dikkat çekiyor. Poco X3 GT, 6nm çipset teknolojisiyle geliştirilen MediaTek Dimensity 1100 işlemciye sahip Türkiye’deki ilk telefon olma özelliği taşıyor. Dimensity 1100’ün performansıysa en büyük merak konusu. Poco X3 GT, 2,6 GHz’e kadar en son dört güçlü Arm Cortex-A78 çekirdek ve dört Arm Cortex-A55 verimlilik çekirdeği üzerinde çalışıyor. Bu işlemci mimarisi, 836 MHz’de çalışan geliştirilmiş dokuz çekirdekli Arm Mali-G77 GPU ile birleştiğinde, oyunların oynanma kalitesi de yükseliyor. Ayrıca, entegre 5G modem, çift SIM kart yuvası ve Wi-Fi 6 desteği de cihazda sunulan diğer bağlantı teknolojileri.

Sıvı Soğutma Teknolojisi 2.0 ile ısınma gibi problemlerin önüne geçmeye çalışan Poco X3 GT, serin kalmaya devam ediyor. Yüksek hız beklentisini karşılamak için UFS 3.1 teknolojisi, dosyalara inanılmaz bir hızda erişilmesine ve kaydedilmesine olanak tanıyor. 67W değerindeki hızlı şarj cihazı da Poco’nun belirttiği kadarıyla 42 dakikada cihazı %0’dan %100’e şarj edebilmeyi sağlıyor. 5000 mAh kapasiteli pili sayesinde kullanıcılar gün boyunca cihazı şarj etme ihtiyacı hissetmeyecektir diye tahmin ediyoruz. 120Hz ekran yenileme hızına ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip ekran da Poco X3 GT’yi rekabetçi oyunlarda avantajlı bir akıllı telefon haline getirmekte yardımcı oluyor. 30-120Hz arasında çalışan DynamicSwitch ise, her bir içeriğin talep ettiği yenileme hızını belirleyerek güç tüketimini optimize ediyor.

64 MP ana kamera ve 3’lü kamera modülü

Poco X3 GT, 64MP ana kamerası, 8MP ultra geniş kamerası ve 2MP makro kameradan oluşan 3’lü kamera modülüne sahip. Bu modülle Pro Time-Lapse çekimleri yapılabiliyor, AI Shutters ile çekilen bir dizi fotoğraf arasından en iyileri seçilebiliyor. Gerçek zamanlı bokeh video, hem ön hem arka kamerada HDR video kaydı ile çok çeşitli renkleri ve derinliği yakalayabiliyor. Telefon aynı zamanda 8 sinematik film filtresi ve 5 vlog şablonuna sahip.

Bütün bunları yaparken, ses deneyimini de göz ardı etmeyen Poco, X3 GT modelinde Hi-Res Audio destekli stereo hoparlör sunmuş. Cihazın ağırlığıysa 193 gram. Böylelikle daha önceki X3 modellerine göre kullanımı daha kolay olacaktır diye tahmin ediyoruz. Poco X3 GT, Tan Siyahı, Bulut Beyazı ve Dalga Mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satılacak.