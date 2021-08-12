50 TL FARKLA AMOLED ALINIR MI? | POCO F3 vs Xiaomi Mi 10T

Xiaomi’nin Mi 10T ailesi piyasaya ilk çıktığında adeta ülkemizdeki akıllı telefon sektörünü sallamıştı ve çok kısa bir sürede stokların tükendiğini görmüştük. Aradan daha henüz 1 yıl bile geçmeden; Poco F3’ün de piyasadaki yerini aldığını görüyoruz ve Poco F3, yine en çok dikkat çeken akıllı telefon modelleri arasına girmeyi başardı. Fiyatları da hemen hemen aynı olan bu 2 cihaz arasında bakalım hangisi bize göre daha avantajlı.

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Poco F3 mü yoksa Xiaomi Mi 10T mi?

Bir dönemin en popüler akıllı telefonuna karşı Poco F3 neler sunabiliyor diye soracak olursanız; bizce işin en can alıcı noktası ekran tarafında. Günümüz koşullarında fiyatları arasında yaklaşık 50 TL bulunduğunu da varsayarsak; birçok kullanıcının 144 Hz IPS LCD ekran yerine 120 Hz AMOLED ekranı tercih etmeye daha yatkın olduğunu düşünüyoruz. Hatta geçmiş dönüp baktığımızda Mi 10T ailesiyle ilgili en çok eleştirilen tarafın da ekran olduğunu ve insanların keşke ekran da AMOLED olsaymış dediğini duyuyorduk. Öte yandan cihazın kalın ve ağır olması da bir başka eleştiri noktasıydı. Poco F3’te Xiaomi, bütün bu eleştirileri dikkate almış olacak ki; bütün bu noktaları düşünüp bir düzenlemeye gitmeye karar vermiş. Umarız bu noktada Xiaomi’nin hafifleme ve incelme hamlesinin devamı da gelir.

Poco F3’ün kamera çıkıntısı da azaltılmış durumda. Bu sayede cebinize koyup çıkarırken daha rahat ediyorsunuz.

Ekran

Ekran tarafında Poco F3’ün tazeleme hızının Mi 10T’ye göre 24 Hz daha düşük olmasıysa bize kalırsa göz ardı edilmesi gereken bir fark. 24 Hz hem hayatınızı ciddi anlamda değiştirmeyecekken hem de Poco F3’te 1 milyar renk destekleyen E4 AMOLED panel bulunması ekran tarafında Poco F3’ü yine de öne geçirmeyi başarıyor. AMOLED panellerin pikseller altındaki ledleri kapatarak pil tüketimi yönünde avantaj sağlayabilmesi de iş pil ömrüne gelince yine Poco F3’ün öne geçmesini sağlıyor. Ekran boyutlarının da aynı olması, iki cihaz arasında herhangi birinin üstünlük sağlayamaması anlamına geliyor. 6.67 inçlik iki ekran da ortalamanın üstünde büyüklüğe sahip ekranlar.

Ayrıca iki cihazın ekranı da Corning Gorilla Glass 5’le korunuyor. Bu noktada dayanıklılık bakımından iki cihazın ekranının da düşmelere karşı benzer bir korumaya sahip olduğunu söyleyebiliriz.

İşlemci ve performans

İşlemci tarafında 2 cihaz da Qualcomm’un en güncel ve güçlü işlemcilerinden birine sahip olduğu için günlük kullanımda herhangi bir fark gözlemleyebilmeniz mümkün olmuyor. Farkın görüldüğü tek noktaysa sentetik testler oluyor. Bunun dışında gerek oyun performansı gerek de uygulama kullanma performansı noktasında iki cihaz da amiral gemisi düzeyinde güce sahip.

Batarya

İki cihaz da bizim günlük limit olarak belirlediğimiz 4.000 mAh’in çok üstünde bir kapasiteye sahip. Poco F3’te 4.520 mAh kapasiteli bir pil mevcutken Xiaomi Mi 10T modelinde 5.000 mAh kapasiteli bir pil mevcut. Cihazların işlemcilerinin de verimli işlemciler olmasından dolayı pil kullanımı noktasında iki cihazla da yoğun kullanımda bile 1 günü çıkarabilmeniz mümkün.

Kamera

İş kameralara gelince iki cihaz da tatmin edici düzeyde fotoğraf performansı gösterebiliyor. Bu sayede profesyonel fotoğrafçılık yapanlar değil de günlük fotoğraflar çeken ve çektiği fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaşan kullanıcıların bütün beklentilerini karşılayabiliyorlar.

Poco F3 Teknik Özellikler

Ekran Boyutu 6.67″ Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2400 Piksel Ekran/Gövde Oranı 85.9% Anakart Qualcomm Snapdragon 870 5G Dahili Hafıza 128 GB Ram 6 GB Batarya 4.520 mAh Arka Kamera 48 MP (f/1.8) 2. Arka Kamera 8 MP (f/2.2) 3. Arka Kamera 5 MP (f/2.4)

Ekran Türü AMOLED Ekran Boyutu 6.67″ Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2400 Piksel Ekran/Gövde Oranı 85.9% Ekran Hacmi 107.4 cm2 Ekran Oranı 20:9 Ekran Yenileme Hızı 120 Hz Piksel Yoğunluğu 395 PPI Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5

Mi 10T Teknik Özellikler

Ekran Boyutu 6.67″ Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2400 Piksel Ekran/Gövde Oranı 85.2% Anakart Qualcomm Snapdragon 865 Dahili Hafıza 128 GB Ram 6 GB Batarya 5000 mAh Arka Kamera 64 MP (f/1.9) 2. Arka Kamera 13 MP (f/2.4) 3. Arka Kamera 5 MP (f/2.4)