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50 TL FARKLA AMOLED ALINIR MI? | POCO F3 vs Xiaomi Mi 10T
Xiaomi’nin Mi 10T ailesi piyasaya ilk çıktığında adeta ülkemizdeki akıllı telefon sektörünü sallamıştı ve çok kısa bir sürede stokların tükendiğini görmüştük. Aradan daha henüz 1 yıl bile geçmeden; Poco F3’ün de piyasadaki yerini aldığını görüyoruz ve Poco F3, yine en çok dikkat çeken akıllı telefon modelleri arasına girmeyi başardı. Fiyatları da hemen hemen aynı olan bu 2 cihaz arasında bakalım hangisi bize göre daha avantajlı.
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İçindekiler
Poco F3 mü yoksa Xiaomi Mi 10T mi?
Bir dönemin en popüler akıllı telefonuna karşı Poco F3 neler sunabiliyor diye soracak olursanız; bizce işin en can alıcı noktası ekran tarafında. Günümüz koşullarında fiyatları arasında yaklaşık 50 TL bulunduğunu da varsayarsak; birçok kullanıcının 144 Hz IPS LCD ekran yerine 120 Hz AMOLED ekranı tercih etmeye daha yatkın olduğunu düşünüyoruz. Hatta geçmiş dönüp baktığımızda Mi 10T ailesiyle ilgili en çok eleştirilen tarafın da ekran olduğunu ve insanların keşke ekran da AMOLED olsaymış dediğini duyuyorduk. Öte yandan cihazın kalın ve ağır olması da bir başka eleştiri noktasıydı. Poco F3’te Xiaomi, bütün bu eleştirileri dikkate almış olacak ki; bütün bu noktaları düşünüp bir düzenlemeye gitmeye karar vermiş. Umarız bu noktada Xiaomi’nin hafifleme ve incelme hamlesinin devamı da gelir.
Poco F3’ün kamera çıkıntısı da azaltılmış durumda. Bu sayede cebinize koyup çıkarırken daha rahat ediyorsunuz.
Ekran
Ekran tarafında Poco F3’ün tazeleme hızının Mi 10T’ye göre 24 Hz daha düşük olmasıysa bize kalırsa göz ardı edilmesi gereken bir fark. 24 Hz hem hayatınızı ciddi anlamda değiştirmeyecekken hem de Poco F3’te 1 milyar renk destekleyen E4 AMOLED panel bulunması ekran tarafında Poco F3’ü yine de öne geçirmeyi başarıyor. AMOLED panellerin pikseller altındaki ledleri kapatarak pil tüketimi yönünde avantaj sağlayabilmesi de iş pil ömrüne gelince yine Poco F3’ün öne geçmesini sağlıyor. Ekran boyutlarının da aynı olması, iki cihaz arasında herhangi birinin üstünlük sağlayamaması anlamına geliyor. 6.67 inçlik iki ekran da ortalamanın üstünde büyüklüğe sahip ekranlar.
Ayrıca iki cihazın ekranı da Corning Gorilla Glass 5’le korunuyor. Bu noktada dayanıklılık bakımından iki cihazın ekranının da düşmelere karşı benzer bir korumaya sahip olduğunu söyleyebiliriz.
İşlemci ve performans
İşlemci tarafında 2 cihaz da Qualcomm’un en güncel ve güçlü işlemcilerinden birine sahip olduğu için günlük kullanımda herhangi bir fark gözlemleyebilmeniz mümkün olmuyor. Farkın görüldüğü tek noktaysa sentetik testler oluyor. Bunun dışında gerek oyun performansı gerek de uygulama kullanma performansı noktasında iki cihaz da amiral gemisi düzeyinde güce sahip.
Batarya
İki cihaz da bizim günlük limit olarak belirlediğimiz 4.000 mAh’in çok üstünde bir kapasiteye sahip. Poco F3’te 4.520 mAh kapasiteli bir pil mevcutken Xiaomi Mi 10T modelinde 5.000 mAh kapasiteli bir pil mevcut. Cihazların işlemcilerinin de verimli işlemciler olmasından dolayı pil kullanımı noktasında iki cihazla da yoğun kullanımda bile 1 günü çıkarabilmeniz mümkün.
Kamera
İş kameralara gelince iki cihaz da tatmin edici düzeyde fotoğraf performansı gösterebiliyor. Bu sayede profesyonel fotoğrafçılık yapanlar değil de günlük fotoğraflar çeken ve çektiği fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaşan kullanıcıların bütün beklentilerini karşılayabiliyorlar.
Poco F3 Teknik Özellikler
|Ekran Boyutu
|6.67″
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2400 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|85.9%
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 870 5G
|Dahili Hafıza
|128 GB
|Ram
|6 GB
|Batarya
|4.520 mAh
|Arka Kamera
|48 MP (f/1.8)
|2. Arka Kamera
|8 MP (f/2.2)
|3. Arka Kamera
|5 MP (f/2.4)
|Ekran Türü
|AMOLED
|Ekran Boyutu
|6.67″
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2400 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|85.9%
|Ekran Hacmi
|107.4 cm2
|Ekran Oranı
|20:9
|Ekran Yenileme Hızı
|120 Hz
|Piksel Yoğunluğu
|395 PPI
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
Mi 10T Teknik Özellikler
|Ekran Boyutu
|6.67″
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2400 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|85.2%
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 865
|Dahili Hafıza
|128 GB
|Ram
|6 GB
|Batarya
|5000 mAh
|Arka Kamera
|64 MP (f/1.9)
|2. Arka Kamera
|13 MP (f/2.4)
|3. Arka Kamera
|5 MP (f/2.4)
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|6.67″
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2400 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|85.2%
|Ekran Hacmi
|107.4 cm2
|Ekran Oranı
|20:9
|Ekran Yenileme Hızı
|144 Hz
|Piksel Yoğunluğu
|395 PPI
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
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Akıllı Telefonlar
2021’DE XIAOMI Mi 9T KULLANMAK | Hala güncel mi ?
2021 yılının ortasında bulunduğumuz bu günlerde 2019 yılının ortasında çıkmış ve tam 2 senelik olan Xiaomi Mi 9T’ye yakından bakıyoruz. Serimizin bu seferki konuğu ise farklı pazarlarda Redmi K20 olarak da bilinen Mi 9T oldu.
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Telefon,tasarımıyla dikkat çeken telefon arka kapağının tasarımı ve ön tarafta herhangi bir delik ekran veya damla çentik bulunmaması tam ekran keyfini yaşatmasıyla dikkat çekmişti Aile, iki farklı versiyon olarak satışa çıkmıştı; Mi 9T ve Mi 9T Pro. Pro versiyonunda zamanının amiral işlemci olan Snapdragon 955 bulunuyorken videomuza konuk olan Mi 9T’de ise Snapdragon 730 işlemcisi bulunuyor. Detaylara indiğimizde Xiaomi Mi 9T’nin ekranı 6.39 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan AMOLED bir ekran. Ek olarak bu ekran HDR destekliyor. Pop-up ön kamera olması sayesinde herhangi bir ekran deliği veya kamera için ayrılan çentik bulunmuyor. Bu sayede %86.1 ekran kasa oranı sunabiliyor. Mi 9T’nin 403 PPI piksele yoğunluğu olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Ekran koruması tarafında da Corning Gorilla Glass 5 kullanılmış.
Performans tarafında ise bulunduğu segment için zamanının geçerli işlemcilerinden Qualcomm Snapdragon 730 CPU işlemcisini içerisinde bulunduruyor. Bu işlemciye ek olarak da Adreno 618 GPU grafik birimi eşlik ediyor. 6GB RAM / 64GB Depolama varyasyonu elimizde olan modelin 128GB depolama olan modeli de mevcut. Android 10 sürümü üzerine MIUI 12 arayüzü bulunan Mi 9T’nin gelecekte MIUI 12.5 güncelleme alması da bekleniyor.
Kamera konusunda zamanında kafa karışıklığı yaşatsa da büyük abisi yani Pro versiyonunda geri kalmıyordu. 48 MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığı sunan ana kamera, 8 MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığı olan telephoto kamerası ve 13 MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip olan 125 derecelik bir geniş açı kamerası bulunuyor. Bu kameralar ile [email protected], [email protected] fps ve [email protected] ağır çekim yapabiliyorsunuz. Ayrıca pop-up şeklinde gizlenmiş olan 20 MP çözünürlüklü f/2.2 diyafram açıklığına sahip olan ön kamerası bulunuyor. Bu kamera ile de [email protected] videolar çekebilmek mümkün.
Ses konusunda büyük bir eksi yiyen Mi 9T, mono hoparlör bulunduruyor. Ancak kablolu kulaklık severler için 3,5mm kulaklık girişi de unutulmamış.
Batarya kısmında ise 4000 mAh büyüklüğünde pil bulunduran telefon, 18W hızlı şarj desteği sunuyor. Zaman içerisinde batarya yıpransa da günü tamamlayacak bir şekilde pil tüketimine sahip. Büyük abisi Pro’da 27W hızlı şarj destekleyip kendisi 18W sunması da bir eksiklik olarak görülebilir.
Ağ bağlantılarında günümüz teknolojilerinin içerisinde barındıran Mi 9T bu konuda size sıkıntı yaşatmıyor. WiFi 5 ve Bluetooth 5.0 bağlantılarına sahip olması sayesinde bu bağlantıları da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz.
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Video
Aynı Fiyata Amiral Gemisi Mi, Orta Seviye Mi? | Poco F3 vs Galaxy A72 Karşılaştırma
Akıllı telefon seçimine gelince hepimiz olabildiğince az ödeyerek en iyi özelliklere sahip olmak istiyoruz. Bu durum, fiyat performans cihazı dediğimiz cihazların rakiplerinden sıyrılmasını ve insanların dikkatini çekebilmesini sağlıyor. Orta – üst segmente geldiğimizde de, cebimizdeki bütçeyi artırmadan amiral gemisi özelliklerine sahip cihazlardan birini satın alabilmek istiyoruz. Bu segmente hitap etmek için piyasaya sunulan 2 cihaz olan Poco F3 ve Galaxy A72’yi gelin birlikte değerlendirelim.
Poco F3 ve Galaxy A72’nin güncel fiyatlarını Hepsiburada üzerinden kontrol etmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Poco F3 ve Galaxy A72’nin güncel fiyatlarını Trendyol üzerinden kontrol etmek için buraya tıklayabilirsiniz.
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İçindekiler
Aynı fiyata amiral gemisi mi tercih edersiniz yoksa orta üst seviye mi?
Öyle iki akıllı telefon düşünün ki, fiyatları aynıyken bir tanesi orta üst seviyede olsun ve diğeri de amiral gemisi seviyesine göz kırpsın. Bu iki cihaz muhtemelen sizin de tahmin ettiğiniz gibi Poco’nun yeni akıllı telefonu F3 ve Samsung’un lansman tarihinden beri dikkatleri üzerine çeken Galaxy A72 modeli.
Tasarım
Cihazların tasarımlarına baktığınızda iki markanın da çok farklı tasarım çizgilerine sahip olduğunu görüyorsunuz. Poco F3, malzeme bazında baktığınızda daha premium bir his yaratabilmeyi başarsa da; Galaxy A72 bu hissiyatı yaşatamıyor. Galaxy A72’nin ise bu noktada öne çıkan özelliği arka kapağının leke tutmaması yönünde oluyor. Ayna benzeri parlak yüzeylere sahip olan akıllı telefonlar kirleri çok fazla ve belirgin bir şekilde gösterirken plastik arka kapaklarda bunun pek de böyle olmadığını gözlemliyoruz. Eğer bu konuda titiz bir kullanıcıysanız Poco F3’e kıyasla A72’nin size daha cazip görüneceğini söyleyebiliriz.
Cihazların ebatlarına baktığımızda da hemen hemen aynı ölçülere sahip olduklarını ve ağırlıklarının da çok yakın olduklarını görüyoruz. Yine de elde tutuş hissiyatı ve kullanım kolaylığıyla Poco F3, Galaxy A72’nin önüne geçiyor.
Ekran
Ekran tarafına gelince Poco F3’te genellikle yalnızca amiral gemisi modellerde gördüğümüz ve şuanda en iyi AMOLED panellerden biri olarak değerlendirdiğimiz E4 AMOLED bir ekran paneli sunulduğunu görüyoruz. E4 AMOLED ekranlar sadece panel kalitesiyle öne çıkmanın da ötesinde; 120 Hz yüksek tazeleme hızlarını destekleyerek daha akıcı görüntüler sunabiliyorlar. Böylelikle E4 AMOLED paneller kullanıcının taleplerini fazlasıyla karşılayan ve en çok tercih edilen paneller haline geliyorlar. Poco F3’te kullanılan bu iddialı ekrana karşılık olarak Galaxy A72’de 90 Hz tazeleme hızına sahip bir AMOLED panel kullanılmış. Galaxy A72’de gördüğümüz bu panel her ne kadar amiral gemisi düzeyinde olmasa da; ortalamanın çok üzerinde bir kaliteye sahip. Fakat yine de genel anlamda ekran yönünde Poco F3’ün önde olduğunu rahatlıkla belirtebiliriz.
Dananın kuyruğunun koptuğu yer: İşlemci
Cihazların işlemcilerini göz önüne aldığımızda çok ciddi bir fark görüyoruz. Poco F3’te Qualcomm’un en güncel işlemcilerinden biri olan Snapdragon 870 işlemci seti kullanılırken Galaxy A72’de şimdiye kadar birçok akıllı telefonda gördüğümüz Snapdragon 720G kullanılıyor. Snapdragon 720G her ne kadar rüştünü ispatlamış bir işlemci olsa da; 870’in hızı ve performansıyla yarışabilecek düzeyde değil. Aradaki güç ve performans farkını da dikkate aldığımız zaman işlemci tarafında Poco F3, Galaxy A72’nin ciddi manada önüne geçiyor.
Arayüz
Arayüz kullanım kolaylığı da sübjektif bir konu olsa da; çoğunluğun ONE UI gibi arayüzleri kullanmayı tercih ettiğiniz gözlemliyoruz. Kullanıcıyı kompleks süreçlere maruz bırakmayan ve kolay kullanıma sahip arayüzler; müşterilerin akıllı telefon tercihlerinde belirleyici olabiliyor. Bu noktada MIUI arayüzünde Xiaomi bünyesi altındaki akıllı telefonlar daha çok çeşitliliğe sahip olsa da; basitliğiyle öne çıkan ONE UI, arayüz karşılaştırmasında birçok kullanıcının tercihi olacaktır.
Samsung Galaxy A72 özellikleri
Boyut: 165 x 77.4 x 8.4 mm
Ağırlık: 203 gram
Ekran: 67 inç FHD+ Super AMOLED 90 Hz
İşlemci: Snapdragon 720G
Bellek: 8 GB
Depolama: 128 GB + MicroSD
Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 8 MP + 5 MP
Ön Kamera: 32 MP
Video: 4K 30 fps (Ön ve Arka)
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 25 Watt
POCO F3 özellikleri
Boyut: 163,7 x 76,4 x 7,8 mm
Ağırlık: 196 gram
Koruma: Gorilla Glass 5 (ön ve arka)
Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED, 120 Hz, HDR10+
İşlemci: Snapdragon 870
Bellek: 6 GB / 8 GB
Depolama: 128 GB / 256 GB
Kamea: 48 MP + 8 MP + 5 MP
Ön Kamera: 20 MP
Batarya: 4520 mAh
Şarj: 33 Watt
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