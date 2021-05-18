Beats Studio Buds yolda! Apple’ın yeni TWS kulaklığının detayları

Beats, her ne kadar eskisi kadar sükse yapmasa da, hala ses dünyasının önde gelen markalarından. Ünlü rap sanatçısı ve müzik prodüktörü Dr. Dre’nin 2006 yılında kurduğu firma bugüne kadar birçok efsanevi ürüne imza attı. Özellikle yüksek bass’lı ve “over-ear” diye sınıflandırılan kafa üstü kulaklıklarıyla başarıya ulaşan marka, bu tip kulaklıkların yaygınlaşmasında da büyük rol oynamıştı. 2010 yılında ise şirketin yarısı HTC’ye satılmış ve bu partnerlikle çıkarılan HTC akıllı telefonlar ses tarafında büyük beğeni toplamıştı. 2014 yılı ise markanın kaderini değiştiren bir satın almaya sahne oldu. Zira, teknoloji dünyasının en önde gelen devlerinden Apple, Beats’i 3 milyar ABD Doları karşılığında satın aldı. O günden beri Apple çatısı altında ürünlerini geliştirmeye devam eden şirket, Apple Store’ların da en çok satan aksesuar markalarından biri oldu.

Hatırlayacağınız üzere, Beats son yılların kulaklık tarafındaki trendi TWS (tam kablosuz) kulaklıklara da meşhur Powerbeats Pro ile girmişti. Son günlerde Apple’ın markanın operasyonlarına son vereceği konuşulmaktaydı. Ancak görünüşe göre bu haberler gerçeği yansıtmıyor. iOS 14.6 dosyalarında bulunan görsellere göre, marka, Beats Studio Buds adında yepyeni bir TWS kulaklıkla geliyor…

Beats Studio Buds, iOS 14.6 beta dosyalarında görüldü

Kulaklık dünyasında TWS rüzgarı tüm hızıyla esmeye devam ediyor. Bugüne kadar TWS olarak (kafa üstü kulaklıklar dışında) sadece bir model (Powerbeats Pro) çıkaran ve bu trendden beklediğini almayan Beats, görünüşe göre bunu değiştirmek istiyor. Zira bugüne kadar hakkında kimsenin herhangi bir bilgiye sahip olmadığı, yepyeni bir Beats TWS kulaklık iOS dosyalarında ortaya çıktı.

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