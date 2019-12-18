Donanım
BCN3D, Türkiye’de 3B yazıcı pazarına dahil oldu!
BCN3D, Türkiye 3 boyutlu yazıcı pazarına 3Dörtgen ile girme kararı aldı. İspanyol 3B yazıcı üreticisi BCN3D, 3Dörtgen ile distribütörlük anlaşması yaptığını resmen duyurdu.
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BCN3D’nin küresel anlamda büyüme hedefi Türkiye pazarına da ulaştı. Firma, masaüstü 3 boyutlu yazıcılar konusunda Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olan 3Dörtgen ile güçlerini birleştirdi. Bu yeni stratejik ortaklık sayesinde, tüm yerli sanayi ve çalışanları son teknoloji sistemlere sahip olacak.
3Dörtgen, 3 boyutlu yazıcılar konusunda çalışmalarında 2013 yılında İstanbul’da başladı. Dünyadaki ilk konsept 3 boyutlu yazıcı mağazası olan 3Dörtgen geçen 6 yılda bünyesine kattığı dünyaca bilinen markalarla birlikte kapasitesini etkileyici bir biçimde arttırdı.
Profesyonel 3 boyutlu baskıyı mümkün hale getirdiği açık kaynak ürünleri ile Türkiye pazarına girerek dağıtım ağının sınırlarını genişletmeye devam ediyor. Maksimum verimlilik iddiasıyla yola çıkan firma geliştirdiği Sigma, Sigmax, Epsilon gibi 3 boyutlu yazıcılar ve dünyanın en büyük kimya şirketleriyle ortak geliştirdiği kompozit filamentler Türkiye pazarında yerini alacak.
3Dörtgen’in CEO’su Vehbi Yavuz, “Dünyanın önde gelen 3B yazıcı üreticilerden BCN3D ile olan iş birliğimizi duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Marka olarak, 3D yazıcılarda bulunan IDEX teknolojisi, düşük hacimli seri üretime ihtiyaç duyan üreticilerin dikkatini kesinlikle çekecektir.” ifadelerinde bulundu.
BCN3D IDEX Teknolojisi verimlilik sağlıyor mu?
Sigma R219 ve Sigmax R19 yazıcıları aynı baskıda birden fazla malzemeyi kullanmayı mümkün kılan Bağımsız Çift Baskı Kafası (IDEX) teknolojisine sahip olarak karşımıza çıkıyor. Üç boyutlu yazıcı teknolojisi her geçen gün daha da popülerlik kazanıyor.
Gelişen teknoloji ile birlikte kullanım alanları artan 3 boyutlu yazıcılar genelde prototip ve model üretiminde daha çok tercih edilmektedir. Yeni donanımla birlikte birçok kullanıcı için zaman ve maliyet konusunda avantajlar sağlıyor.
Donanım
WD, Türkiye’de yaptığı etkinlikle yeni ürünlerini anlattı
Tüketiciler tarafından, yüksek kaliteli içeriğe, veri koruma ve yönetimine olan talep her geçen gün artıyor. Veri altyapısında global bir lider olan Western Digital, bu taleplere yönelik en iyi performans ve kapasiteyi bir araya getirerek üretilen zengin içerikle sektörde daha iyi performans göstermelerini sağlayacak yeni ve lider çözümler sunmaya devam ediyor. Marka ayrıca 2020’de de Türkiye’deki ürün çeşitliliği ve performansları sayesinde sektörün ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürmeyi vaat ediyor. 17 Aralık tarihinde Western Digital’in Wydham Grand Levent’te düzenlemiş olduğu basın toplantısında Western Digital Dahili Depolama ve Platform Ürünlerinden Sorumlu Kıdemli Müdürü Arkın Balıkçıoğlu ve Western Digital Türkiye Satış Müdürü Yosi Rafael şirketin kurumsal ve son kullanıcı çözümleri ile önümüzdeki dönemlerde piyasaya çıkması planlanan ürünleri ve şirketin 2020’de genişleyecek Türkiye ürün portfolyosundan bahsetti.
Western Digital’in kurumsal ve oyuncu çözümleri
Western Digital Dahili Depolama ve Platform Ürünlerinden Sorumlu Kıdemli Müdürü Arkın Balıkçıoğlu düzenlenen etkinlikte; “Uçtan çekirdeğe gözetim çözümlerimiz ile özellikle güvenlik sistemleri, IT, akıllı binalar ve bina otomasyonu sektörlerine yönelik WD çözümlerimize 2020 yılında da ilgi giderek artacak” dedi. 2020’deki SSD planları hakkında da konuşan Balıkçıoğlu; “Odak noktamız ürün ailesi özelinde WD Purple gibi gözetim, normal masaüstü sürücülerin 10 katı kapasiteye sahip Ultrastar HDD gibi kurumsal ve SSD ürünleri üzerinde olacak. SSD’ lerle ilgili olarak da gücümüzü NAS SSD ve NVMe SSD’ler üzerinde yoğunlaştıracağız.” dedi.
Balıkçıoğlu ayrıca, WD Black SN750 NVMe SSD ve WD Blue SN550 NVMe SSD gibi daha iyi performans ve hız vaat eden farklı ürünlerle performansı en üst seviyeye çıkarmanın önemini vurguladı. Bununla birlikte Western Digital’in geçtiğimiz aylarda tanıttığı kurumsal çözümü WD Purple microSD kartın, sert hava şartlarına ve -25° ile 85° C arası sıcaklıklar gibi aşırı derecelere karşı dayanıklığıyla kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırdığını belirten Arkın Balıkçıoğlu; “ürün, 7/24 kesintisiz video kayıt kapasitesiyle dikkatleri üzerine çekiyor” dedi.
“Liderliğimiz sürdüreceğiz”
Western Digital Türkiye Satış Müdürü Yosi Rafael; “Flash bellek ve sabit diskler üzerinde Türkiye’deki liderliğimizi sürdürmeye ve her iki alanda da yeni ürünler ve teknolojiler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi. 2020 yılının daha iyi ve sağlıklı bir IT yönetimi yılı olacağına inandığını belirten Rafael; “WD Black oyun portfolyomuzdan olan P10 ve D10 gibi oyun çözümleri ve SanDisk Extreme Portable SSD gibi taşınabilir saklama çözümleri 2020’de de ana büyüme kategorilerimizden olacak.” dedi. Rafael konuşmasında 5 TB’a kadar kapasitelerde bulunan ve üst düzey bir harici HDD olan WD Black P10 Game Drive’ın konsol veya kişisel bilgisayarların potansiyelini arttırmak isteyen oyunculara özel üretildiğini belirtti. WD Black D10’un da özelliklerinin altını çizen Yosi Rafael; “Ürün, oyuncuların oyun konsolu veya kişisel bilgisayarlarını bir sonraki seviyeye taşıyacak ve kazanmaları için gereken rekabet üstünlüğünü korumaya yardımcı olacak” dedi.
Taşınabilir depolama çözümlerine de değinen Western Digital Türkiye Satış Müdürü Yosi Rafael, yüksek performanslı SanDisk Extreme Portable SSD sayesinde dosyaların göz açıp kapayıncaya kadar aktarılabileceğini belirtti.
Donanım
TP-Link Tether ile WiFi ağınızı her yerden kontrol edin!
TP-Link kullanıcıları, Android ve iOS platformlarından indirebilecekleri Tether yazılımıyla birlikte ev veya kurumsal ortamlardaki ağlarını uzaktan kontrolünü sağlayabiliyorlar.
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Tether uygulaması, modem yönlendirici ve wifi menzil arttırıcı donanımları artık her yerden ve her koşulda kullanmanıza olanak sağlanıyor. Kablosuz ağ pazarında çözümler üreten TP-Link firması, yeni yazılımıyla çok uzaktayken de modem cihazlarını kullanmanıza, ağa izinsiz bağlantıları engellemenize ve çocukların davranışlarını denetleme imkanını sizlere sunuyor.
Dünya çapında 24 dil desteği bulunan mobil uygulamanın aynı zamanda Türkçe dil seçeneği de bulunuyor. Uygulama içerisinde; güçlü ebevyn denetimleri, Alexa sesli asistan destekli komut sistemi, ağ cihazları üzerindeki led ışıkları uzaktan kapatma, birden çok cihazı eşgüdümlü yönetme gibi işlemlerin hepsi kolayca yapılabiliyor.
TP-Link Tether ile çocuklar, internette daha güvenli dolaşacak!
Günümüzde anne-babaların en büyük endişe yaratan sorunu, çocukların sanal ortamda güvenli şekilde dolaşmasıydı. Tether ile TP-Link’in TP-Link modem ve yönlendiricilerin gelişmiş ebevyn denetimlerini çalıştırmak oldukça basit. Anne-babalar evden uzaktayken de çocuklarının çevrimiçi hareketlerini Tether üzerinden izleyebiliyorlar.
Ayrıca birden fazla TP-Link cihazı eşgüdümlü yönetme özelliği sayesinde bu ayarları her cihaz için tek tek yapmak gerekmiyor. Şifreden misafir ağına, ebeveyn denetimlerinden izinsiz erişimlere kadar tüm işlemleri Tether üzerinden firmanın tüm ağ cihazları için tek işlemle yapmak mümkün.
Tether uygulamasını geliştirme süreci hâla devam ediyor. Her yeni sürümde yeni özellikler ekleniyor. Önümüzdeki yıl ile, yenilenecek olan sürümde antivirüs yazılımlarına ilişkin özellikler ekleneceği açıklandı.
Donanım
ASUS ROG Zenith II Extreme, hız aşırtma rekorunu kırdı!
ASUS ROG Zenith II Extreme, hız aşırtma rekorlarını alt üst etti. Yapılan testlerden başarıyla çıkan anakartın tüm detaylarını sizin için derledik.
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Donanım konusunda uzman firmalardan biri olan Tayvan asıllı şirket, son olarak duyurusunu gerçekleştirdikleri ROG Zenith II Extreme anakartlarıyla büyük bir başarıya ulaştıklarını duyurdu. Bu başarının arkasında anakartta yer alan çeşitli kompenentlerde gizli.
AMD® Ryzen™ Threadripper™ 3970X ile birlikte kullanılan kart 32 çekirdeğin vermiş olduğu üst düzey performansla birlikte ustalaştığını gösterdi. Jeong Soonho, Antec 1300 W PSU ve Kingpin Cooling sıvı azot soğutucu ile donattığı Zenith II Extreme anakartıyla en çok kıskanılan testleri yaptı.
Hız aşırtma uzmanları Kategori Puan
Jeong Soonho Geekbench 3 – Multi Core 185114 puan
Jeong Soonho Cinebench – R15 10672 puan
Mike Nees CPU için GPUPI – 1B 31,067 sn
Mike Nees Geekbench 4 – Multi Core 62483 puan
Mike Nees Cinebench – 2003 6184 puan
Mike Nees CPU için GPUPI – 100M 2,874 sn
Mike Nees GPUPI v3.3 – 1B 37,747 sn
Mike Nees GPUPI v3.3 – 100M 2,838 sn
Mike Nees 3DMark11 Physics 20074 puan
Alexandru Nedelcu HWBot x265 Benchmark – 1080p 290,214 fps
Robert Sannino wPrime – 1024m 14,154 sn
Galax Hall of Fame DIMM’leri de 4000 MHz’in üstüne çıkaran Roberto Sannino (“rsannino”), wPrime 1024M testini sadece 14 saniyede tamamladı. ROG marka kartın gösterdiği başarıyı, aşağıda yer alan tablodan bakabilirsiniz.