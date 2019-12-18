Samsung olayı hakkında söylemek istediklerimiz

Radeon Vega 10 vs Nvidia MX230 karşılaştırma videomuzda, uygun fiyatta karşı karşıya gelen iki GPU’yu karşılaştırdık. Eğer uygun fiyatlı bir dizüstü bilgisayar almak istiyorsanız, karşınıza hem Radeon Vega 10 dahili GPU’lu hem de MX230 kullanan Intel işlemcili modeller çıkıyor. Peki hangisi işlem ve GPU performansında daha iyi? Bu sorunun cevabı videomuzda!

Radeon Vega 10 vs Nvidia MX230 karşılaştırması

Bu karşılaştırma için ofisimize gelen iki inceleme ürününü kullandık. Bunlardan bir tanesi Lenovo S145-15API diğeri de Casper Nirvana S500 modeli.

Lenovo’da AMD Ryzen 7 3700U işlemciyle birlikte Radeon Vega 10 dahili grafik birimi yer alıyor. Casper tarafında ise Intel Core i7 8565U işlemci ile birlikte Nvidia MX230 harici grafik kartı karşımıza çıkıyor.

Sentetik test sonuçları

Cinebench R15 testinde Casper modeli 507 puan alırken, Lenovo‘nun 680 puan aldığını gördük. Bir başka deyişle AMD’nin bu işlemcisi, Intel’e göre %34 daha yüksek işlem performansı gösterdi.

GPU üzerine önemli bir test olan 3D Mark Time Spy testinde, AMD tarafı 901, Nvidia tarafı ise 879 puan aldı. Yani %2.5 oranında AMD’nin daha iyi skor aldığını gördük. Genel PC performansı anlamında PC Mark 10 testini gerçekleştirdik. AMD tarafı 3744 skorunu alırken, Intel ve Nvidia ikilisi buradan 3244 puan aldı. Yani AMD’nin %15 oranında daha iyi skor aldığını gördük.

Konu oyunlara geldiğinde ise CS:GO, GTA 5, Fortnite ve PUBG gibi oyunlarda, birebir aynı çözünürlük ve grafik ayarlarında her iki dizüstü bilgisayarını da test ettik. Öncelikle her ne kadar iki dizüstü bilgisayar da “oyuncu” ürünü olmasa da, belli başlı oyunlar grafik kalitelerini düşürerek oynanabiliyor. FPS karşılaştırmasında ise Nvidia’nın oyunlara göre değişse de 10-20 FPS’e varan daha iyi konumda olduğunu görüyoruz. Bu noktada AMD’nin de dahili GPU ile bu noktalara kadar gelebilmiş olması gayet başarılı.