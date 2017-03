Bazı Nintendo Switch Modellerinde Donanım Hatası Ortaya Çıktı

Nintedo Switch sahipleri konsolun kullanılmaz hale gelmiş olduğu anlamına gelen mavi ve turuncu ekran hatalarını sosyal medyada paylaşmaya başladı. Seitch bugün dünya çapında resmen çıktı ve bu problemler çok yaygın değil. Bu ay 2 milyon Switch konsolu gönderilecek ancak bazı şanssız kullanıcılar donanım problemi yaşıyor.

Bir reddit kullanıcısı bozulmuş olan konsolunun fotoğrafını paylaşarak şirketin müştreri hizmetleri ile görüştüğünü ve konsolun değiştireleceğini belirtti. Bu problemin neden ortaya çıktığına dair bir bilgi yok. Bazı kullanıcılar ilk gün güncellemesinden dolayı olduğunu düşünürken bazıları da donanım kaynaklı olduğunu düşünüyor.

Got a broken Nintendo Switch with a flickering screen that also goes inverted, black or white. Good thing I already got a replacement. pic.twitter.com/kBrbvhOnlD

— Joakim Bodin (@jbripley) March 3, 2017