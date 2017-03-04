Bazı Nintendo Switch Modellerinde Donanım Hatası Ortaya Çıktı

Bazı Nintendo Switch Modellerinde Donanım Hatası Ortaya Çıktı

4 Mart, 2017 Oyun Konsolu 0 yorumlar

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Bazı Nintendo Switch sahipleri daha oyun konsolunun çıkış gününde bazı donanım problemleri yaşadığını paylaşmaya başladı.

Nintedo Switch sahipleri konsolun kullanılmaz hale gelmiş olduğu anlamına gelen mavi ve turuncu ekran hatalarını sosyal medyada paylaşmaya başladı. Seitch bugün dünya çapında resmen çıktı ve bu problemler çok yaygın değil. Bu ay 2 milyon Switch konsolu gönderilecek ancak bazı şanssız kullanıcılar donanım problemi yaşıyor.

Bir reddit kullanıcısı bozulmuş olan konsolunun fotoğrafını paylaşarak şirketin müştreri hizmetleri ile görüştüğünü ve konsolun değiştireleceğini belirtti. Bu problemin neden ortaya çıktığına dair bir bilgi yok. Bazı kullanıcılar ilk gün güncellemesinden dolayı olduğunu düşünürken bazıları da donanım kaynaklı olduğunu düşünüyor.

Switch kullanıcılarının yaşadığı tek problem bu değil. @jbripley isimli twitter kullanıcısı Switch konsolunun ekranının yanıp söndüğünü gösteren bir video paylaştı. Glixel’de de ise bir de çizilme problemi paylaşıldı. Buradaki görüntülere göre Switch tabletin çerçevesinin alt kısmında çizikler meydana geldi. Büyük bir ihtimalle bunu televizyona bağlanan ünitenin içerisinden kaynaklandığı belirtiliyor.

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