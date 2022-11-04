Dört iMac bilgisayar modeli 30 Kasım’dan itibaren Apple’ın eski ürün kategorisine taşınacak. Bilgi, MacRumors tarafından elde edilen bir açıklamada ortaya çıktı.

Şirket içi belgeye göre, bunlar eski olarak kabul edilecek modellerdir:

21,5 inç iMac (2013 sonu);

27 inç iMac (2013 sonu);

21,5 inç iMac (2014 Ortası);

27 inç iMac Retina 5K (2014 sonu).

Eski ve modası geçmiş Apple ürünleri nelerdir?

Apple’ın kurallarına göre, eski ürünler 5 yıldan daha uzun bir süre önce ve 7 yıldan daha kısa bir süre önce pazarlanmayı bırakan cihazlardır. Dolayısıyla, tüketici hala yetkili servislerde onarım hizmeti alma ve orijinal parçaları değiştirme hakkına sahiptir.

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Bu arada, eski kategorisindeki cihazlar, 7 yıldan uzun süredir ticari olarak dağıtımı durdurulmuş olan ürünlerdir. Bu durumda, marka tüm donanım onarım hizmetlerini sonlandırır ve değişim için orijinal bileşenler sağlamaz.

Bu kural, ek bir teknik yardım süresi alan tek cihaz olan Mac dizüstü bilgisayarlara uygulanmaz. Ancak, üretici sadece onarım hizmeti ve pil değişimi sağlamaktadır.

Kaynak: MacRumors, Apple