GMC markasını duymuşsunuzdur. Duymayanlar için ufaktan değinmek isterim. GMC bir Amerikan şirketi. Kamyon, SUV, Pikap gibi araçlar üretiyor. Ancak geçtiğimiz günlerde başka bir araç daha üretti. Elektrikli bisiklet. GMC HUMMER EV AWD ile tanışın.

Tek başına ürettiğini söylemek çok doğru olmaz. GMC HUMMER EV AWD; GMC ve Recon Power Bikes tarafından ortaklaşa üretildi. Bu bisiklet 2400W’lık tepe güç çıkışı sağlayabiliyor. GMC HUMMER EV AWD, 160 Nm tork sağlayan ve 45km/s maksimum hıza ulaşabilen 750W çift elektrik motoruna sahip. Çift 48V 750W Bafang motorları, bisikletin 45 km/h maksimum hıza ulaşmasını sağlıyor.

GMC HUMMER EV AWD’nin üç farklı sürüş modu bulunuyor. İlk sürüş modu arkadan itişli bir mod. Firmanın dediğine göre bu mod güç tüketimini en aza indiriyor. İkinci mod ise önden çekişli bir mod. Bu mod da zorlu araziler için yapılmış. Benim en çok dikkatimi çeken mod olan üçüncü mod ise AWD (her iki tekere de güç verme) modu. Merhum Altın Elbiseli Adam’ın Yamaha MT-09 incelemesinde MT-09 için söylediği bir sözü var: asabi, atılgan mahalle adamı gibi. İşte GMC HUMMER EV AWD’nin AWD modu için benzer bir şey söylenebilir.

GMC HUMMER EV AWD; 17,5 Ah akü dışında daha yüksek bir menzil sağlayan 21 Ah akülü versiyona da sahip. Standart pil modeli daha büyük pile yükseltilebilir ancak eklenen menzil henüz bilinmiyor. Bisiklet iki adet 4 inçlik delinmeye dayanıklı lastikle birlikte geliyor. Bütün bunların dışında bisiklet; dört pistonlu hidrolik fren sistemine, ayarlanabilir ön süspansiyon çatalına ve sürüş bilgisi, pil durumu gibi bilgileri görebileceğiniz renkli LCD bir ekrana da sahip.

GMC HUMMER EV AWD’nin standart modeli 3.999$, 21 Ah pil versiyonu ise 4.175$ fiyat etiketine sahip. Siz GMC HUMMER EV AWD hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan paylaşmayı unutmayın.