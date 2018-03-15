Battlez modu, Plants vs Zombies 2’yi diriltmeye geliyor

Battlez modu ile bir zamanların efsane mobil oyunu Plants vs Zombies 2 acaba EA’nin beklediği gibi diriltebilecek mi? Nitekim firma yayımladığı yeni bir güncelleme ile efesane mobil oyun için farklı bir savaş modu getirdi. Hem iOS, hem de Android platformlarında çok sevilen PvsZ2 oyununa gelen yeni güncelleme bir de video ile tanıtıldı.
Battlez için her hafta yeni harita
Electronic Arts her hafta yeni bir harita geleceğini duyurdu. Böylece oyuncular her hafta yeni mücadelelerle karşılaşacak, bu da modun yeniden oynanabilirliğini arttıracak. Öte yandan mod içerisinde ne kadar iyi seviyeye gelirseniz zombiler de o kadar güçlü olacak.
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