Battlez modu, Plants vs Zombies 2’yi diriltmeye geliyor

Battlez modu ile bir zamanların efsane mobil oyunu Plants vs Zombies 2 acaba EA’nin beklediği gibi diriltebilecek mi? Nitekim firma yayımladığı yeni bir güncelleme ile efesane mobil oyun için farklı bir savaş modu getirdi. Hem iOS, hem de Android platformlarında çok sevilen PvsZ2 oyununa gelen yeni güncelleme bir de video ile tanıtıldı.

Battlez için her hafta yeni harita

Battlez adını verdiği bu modda oyuncular kafa kafaya mücadele edebiliyor. Rekabetçi savaş modu olarak hazırlanan versiyonda oyunu oynarken ekranın altında mavi, kırmızı ve sarı renklerde banner’lar gözükecek. Bu banner’lar oyuncuya skor yapılacak alanları gösterecek ve ilgili alanda bulunan zombiler daha fazla puan verecek. Yani sarı alanlardakiler mavi alanlarda ölenlerden daha fazla puan verebilecek. Oyunun temel amacı değişmiş değil. Yine zombileri evinizden uzak tutmaya çalışacaksınız. Eve ulaşan zombiler yine çim biçme makinesini çalıştıracaklar ve makinenin öldürdüğü zombilerden puan alamayacaksınız. Lakin yeni modda çim biçme makinesi normaldekinin aksine birden fazla kez aktif olabilecek.

Electronic Arts her hafta yeni bir harita geleceğini duyurdu. Böylece oyuncular her hafta yeni mücadelelerle karşılaşacak, bu da modun yeniden oynanabilirliğini arttıracak. Öte yandan mod içerisinde ne kadar iyi seviyeye gelirseniz zombiler de o kadar güçlü olacak.