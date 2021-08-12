Oyun
Battlefield 4 Second Assault DLC paketi ücretsiz oldu!
Battlefield 4’ün sevilen DLC paketi Second Assault, Origin ve Microsoft Store’da ücretsiz oldu. 109,99 TL değerindeki Battlefield 4 Second Assault DLC paketi şu anda ücretsiz.
İlk olarak 2013 yılında karşımıza çıkan ve FPS oyuncularının odak noktası olan Battlefield 4, aradan yaklaşık 8 yıl geçmiş olmasına rağmen hala oyuncuların beğenisini topluyor. Şimdilerde yeni oyunu Battlefield 2042‘ye hazırlanan EA, sevilen oyunu Battlefield 4’ün oyuncuları için çok güzel bir fırsat ile karşımıza çıktı.
FPS oyunlarına tutkun olup da, Battlefield 4’ü oynamamış olan sanırım yoktur. Uzun süredir sevilerek oynanılan oyun, Second Assault DLC‘si ile farklı bir boyut kazanmıştı. Şimdi Battlefield 2042‘yi piyasaya sürmeden önce Battlefield 4 tutkunlarına bir sürpriz yapmak isteyen EA, 109,99 TL değerindeki DLC paketi Secont Assault‘u ücretsiz hale getirdi. Şimdi gelin DLC’ye nasıl sahip olursunuz gösterelim.
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İçindekiler
Second Assault Origin ve Microsoft Store’da ücretsiz!
EA tarafından ücretsiz hale gelen DLC paketi Second Assault‘u şu anda sadece Origin ve Microsoft Store’dan alınabiliyor. DLC’ye ücretsiz olarak sahip olmak için öncelikle Origin ve Microsoft Store üzerinden Second Assault’un sayfasına giriş yapmanız gerekiyor. Eğer ilgili sayfaları bulamadıysanız aşağıda bıraktığımız linkleri kullanarak Second Assault’un Origin ve Microsoft Store sayfalarına ulaşabilirsiniz.
İlgili sayfaya girdikten sonra ilk olarak Origin veya Microsoft Store hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Ardından sayfadaki “Kütüphaneye Ekle” veya “Al” seçeneğine basarak Second Assault DLC’sine ücretsiz sahip olabilirsiniz. Ayrıca Battlefield 4’ün şu anda Microsoft Store’da %75 indirim ile satıldığını da söylemekte fayda var. Eğer oyuna hala sahip değilseniz oyunun sistem gereksinimlerini hemen aşağıdan inceleyebilirsiniz. Bu kampanyayı kaçırmayın.
Battlefield 4 Second Assault Origin sayfası!
Battlefield 4 Second Assault Microsoft Store sayfası!
Battlefield 4 minimum sistem gereksinimleri!
İşletim Sistemi: Windows 8
İşlemci: Intel Core 2 Duo / AMD Athlon X2
RAM: 4GB
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800 GT / AMD Radeon HD 3870
Depolama: 30GB kullanılabilir alan
Battlefield 4 önerilen sistem gereksinimleri!
İşletim Sistemi: Windows 8 – 64 bit
İşlemci: Intel Quad-core CPU / AMD Six-core CPU
RAM: 8GB
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX660 / AMD Radeon HD 7870
Depolama: 30GB kullanılabilir alan
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Oyun
Forza Horizon 5’in 12 dakikalık oynanış videosu paylaşıldı!
Yarış oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği oyun Forza Horizon 5‘in 12 dakikalık oynanış videosu yayınlandı. Hem de 4K 60FPS. Hadi gelin oyunu hep birlikte seyredelim.
Turn 10 Studios tarafından geliştirilen Forza Horizon serisi yıllardır oyuncuların sevdiği yarış oyunları arasında yer alıyor. En son Forza Horizon 4 ile “bir yarış oyunu ne kadar iyi olabilir?” sorsunun yanıtını veren Turn 10 Studios, bu sefer daha gelişmiş ve yenilenmiş bir yarış serüveni ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
Yaklaşık iki ay önce sistem gereksinimleri açıklanan Forza Horizon 5‘in yayınlanacağı tarih bile ortaya çıktı. Şimdilik sadece oyunun piyasaya sürülmesini bekleyen kullanıcılar, bugün paylaşılan 12 dakikalık oynanış videosuna çok sevinecek. Çünkü gayet yeterli bir süre oynanılan Forza Horizon 5 gerçekten heyecan verici gözüküyor.
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İçindekiler
Forza Horizon 5’i 12 dakika boyunca 4K 60FPS izleyin!
Yine Turn 10 Studios tarafından geliştirilen Forza Horizon 5‘in oynanış videosu Don Joewon Song isimli bir YouTube kanalında yayınlandı. Videoyu başlattığınızda dağ yollarını Mitsubishi ile dönen oyuncu, daha sonra herkesi heyecanlandıran 2020 Toyota Supra‘yı modifiye ediyor. Ardından geliştirmesini tamamladığı aracıyla önce kumsala inen oyuncu, daha sonra 2020 model Toyota Supra‘yı hemen hemen her zeminde test ediyor.
Devasa rüzgarlığı ile oyuncuların içine heyecan düşüren Toyota Supra, tahmin ettiğiniz gibi Forza Horizon 5 bünyesine bulunan araçlardan sadece birisi. 9 Kasım 2021 tarihinde karşımıza çıkacak olan Forza Horizon 5 şüphesiz birbirinden güzel otomobilleri içerisinde barındıracak. Bakalım Forza Horizon 5 ne gibi yeniliklerle birlikte gelecek. Gelin son olarak Forza Horizon 5’in sistem gereksinimlerini inceleyelim.
Forza Horizon 5 Minimum Sistem Gereksinimleri!
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz ya da Intel i5 750 @ 2.67Ghz
- RAM: 8 GB RAM
- Grafik: NVidia 650TI ya da AMD R7 250x
- Depolama: Minimum 80 GB kullanılabilir alan
- DirectX 12
Forza Horizon 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri!
- İşletim Sistemi: Win 10 64
- İşlemci: Intel Core i7-3820 4-Core 3.60GHz / AMD Ryzen R5 1400
- RAM: 16 GB RAM
- Grafik: AMD Radeon RX 470 4GB or NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB
- VRAM: 4GB
- Depolama: 80 GB ya da daha fazla boş alan
- DirectX 12
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Oyun
Minecreaft hileleri nelerdir? | Minecraft hileleri nasıl kullanılır?
İçinde bulunduğumuz dönemde bile popülerliğini hala korumaya devam eden bir oyun var: Minecraft. Minecraft’ı gerek yaratıcı modunda oynayan, gerekse de survival yani hayatta kalma moduyla oynamaktan keyif alan çok fazla insan var. Genel anlamda hile kullanımının zaman zaman oyun keyfini düşürebildiğini gözlemlesek de; Minecraft’ta bu durum bazen tersine dönebiliyor. Örneğin kaynak sıkıntısı çektiğimiz bazı anlarda hepimizin, “keşke kafamdakileri gerçekleştirebilmek için elimde daha fazla kaynak olsa” dediğimiz durumlar olabiliyor. Bu gibi düşüncelere daldığınız anlarda sizlere yardımcı olabilecek birçok hileyi nasıl uygulayabileceğinizi tek tek anlattık.
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Son dönemin en popüler oyunlarından Minecraft’ta kullanabileceğiniz hileler
Minecraft, hayatta kalma modu dışında yaratıcı moduyla sanatınızı ortaya koyabileceğiniz bir yapıya sahip. Fakat kafanızdaki sanatsal projeleri pratiğe dökmek istediğinizde, evdeki hesap çarşıya uymayabiliyor. Böyle durumlarda da sizinle paylaşacağımız Minecraft hilelerini kullanarak kafanızdaki projeyi çok daha kısa sürede ve çok daha rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Fakat şunu unutmayın. Bu hileleri kullanabilmek için; hileleri önce aktif hale getirmeniz gerekiyor.
Hileleri nasıl aktif edebileceğiniz konusuna gelirsek; aslında bu iş gerçekten çok basit.
- Minecrafta giriş yapın ve ana ekranda öylece bekleyin.
- Giriş ekranı sizi karşıladığında “T” tuşuna basın.
- Karşınıza çıkan ekrana “/gamemod 1” yazın (sadece tırnak içindeki kısım yazılacak).
- Oyuna girin ve sizlerle paylaştığımız hile kodları arasından işine yarayacak olanları kullanmaya başlayın.
Hileleri girebileceğiniz mod aslında bir çeşit hile modu olarak değil de admin modu olarak geçiyor. Admin modunu kullanabilmek için pek tabi öncelikle aktif hale getirebilmeniz gerekiyor. Admin modunu aktif hale gtirdikten sonra da kullanmak istediğiniz hileleri oyun içinde dilediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Fakat hilelere geçmeden önce şu noktayı da bir aydınlatalım. Minecraft’ın farklı versiyonlarında farklı hileler çalışabiliyor veya çalışmayabiliyor. Bu noktada oyununuzun sürümünü kontrol etmeniz faydanıza olabilir şayet biz sizlerle 1.8 sürümünde kullanabileceğiniz hileleri paylaşacağız. Farklı versiyonlarda bu hilelerin az miktarda bir kısmı çalışmayabiliyor.
Hileler:
- Yaratıcı moda geçme: /gamemod 1
- Hayatta kalma moduna geçme: /gamemod survival
- Hileleri gösterme ve yardım ekranı: /help ve /help2
- Birini OP yapabilme: /op isim
- OP’yi geri alma: /deop isim
- Birini atabilme: /kick isim
- Birini yasaklama: /ban isim
- Yasağı kaldırma: /pardon isim
- Tüm mob’ları öldürme: /kill all mobs
- Birine ışınlanma: /tp isim
- XP kazanma: /XP 5000
- Sunucuyu kapatma: /stop
Minecraft hileleri, multiplayer sunucuda değil de, tek başınıza yani single olarak girdiğiniz oyun ortamında işe yarıyor. Eğer arkadaşlarınızla LAN üzerinden bağlandıysanız Minecraft hilelerini yine kullanabilirsiniz. Kurduğunuz sunucuyu kapatmak istediğinizde de yukarıdaki “/stop” komutunu yazmanız yeterli olacaktır.
Çevresel değişim hileleri:
- Saate 5 ekleme: /TIME SET
- Saate 5 saat ekleme: /TIME ADD
- Zamanı dondurma: /gamerule doDaylightCycle false
- Sağanak yağmur yağdırma: /TOGGLEDOWNFALL
- Yağmuru durdurma: TOGGLE DOWNFALL OFF
- Suların berraklığını ayarlama: /clearwater
- Tüm ağaçları ve bitkileri büyütme: /grow
- Bitkiler anında büyütme: /instantplant
- Hava durumunu değiştirme: /weather (lightning, thunder, or rain)
Çevreyi etkileyen hile kodları oyun deneyiminizde ciddi bir değişim yaratmıyor. Sadece, öznel zevklerinize göre çevreyi ayarlamanızda yardımcı oluyorlar. Bunun dışında gündüz ve gece arasında sadece bir kod ile geçiş yapabilir veya çevrenizdeki canavarların kaderini belirleyebilirsiniz. Yaratıcı modda, çevre hileleri oyuncular tarafından sevilen hileler arasında.
Zorluk ayarı:
Oyunda farklı zorluk derecelerini tecrübe etmek istediğinizde, barışçıl, kolay ve normal olmak üzere dilediğiniz seviyeyi seçebilmeniz mümkün. Oyundaki zorluk seviyesini belirleyen temel kod bu olsa da, kullanacağınız diğer hileler oyunu sizin için daha zor veya daha kolay hale getirebilir.
- Zorluk derecesini belirler: /difficulty (peaceful, easy, normal)
Canavar hileleri:
Size musallat olan canavarlardan anında kurtulmak mı istiyorsunuz; veya farklı canavarlarla kıyasıya kapışmak. Bu durumda canavar hilelerini kullanabilirsiniz. Hile kodları ile canavarları zararsız hale getirebilir veya komple oyun dışı bırakabilirsiniz.
- Spesifik canavarları öldürme /killall [canavartürü]
- Yakındaki canavarları öldürme: /killnpc [all, animal, or monster]
- Canavarları dondurma: /freeze
- Canavarlar size hasar veremez: /mobdamage
- Canavarlara tek atma: /instantkill
- Canavarların kafasını karıştırma: /confuse
- Canavarı gönderme: /ride
İyileştirme, hasar ve deneyim hileleri:
Hayatta kalma modunun temel taşlarını oluşturan bu hile grubumuzda, alabileceğiniz hasarların önüne geçebileceğiniz ve daha hızlı gelişme gösterebileceğiniz birçok özellik mevcut. Üstelik can puanınızın kritik seviyelere düşmesi de bu hile gruplarıyla bir problem olmaktan çıkacaktır.
- Belli miktar tecrübe ekleme: /xp miktar
- Karakteriniz hakkında bilgi: /biome
- Gelen su hasarını ayarlama: /waterdamage
- Karakter hızını ayarlama: /setspeed miktar
- Altına platform ekleme: /platform
- Daha uzun bacak: /longerlegs
- İşaretçiye gitme: /jump
- Uçma ve uçma hızı: /fly hız
- Karakterinize kendini yok etme komutu verir: /kill
- Düşüş hasarınızı azaltır: /falldamage
- Alevlerden aldığınız hasarı azaltır: /firedamage
- Genel hasarı azaltır: /damage
- Canınızı belirtilen miktarda doldurur: /health
- Belirttiğiniz miktarda iyileşirsiniz: /heal
- Bulunduğunuz yerin üstündeki platforma ışınlanırsınız: /ascend
- Düşme hasarını kapatma ve açma: /falldamage on/off
Eşya hileleri:
Minecraft denilince akla ilk gelen şeylerden biri de eşya hileleri. Çünkü Minecraft demek eşya demek. Oyundaki geleceğinizi belirleyen en önemli unsurlar sahip olduğunuz eşyalar olduğu için bu kodların en çok işinize yarayacak hile kodları arasında yer aldığını söyleyebiliriz.
Minecraft hilelerinizi deaktif etmek için tek yapmanız gereken yazdığınız komutları geri almak. Bir ayarı değiştirdikten veya düzenledikten sonra tekrar geri dönmek için de aynı komutları kullanabilirsiniz.
- Eşya tutmayı 2 katına çıkarma: /duplicate
- Öldükten sonra eşyalarınızın gitmemesi: /keepitems ve /gamerule keepInventory true
- Eşyaları süresiz yapma: /infiniteitems
- Eşyayı yok etme: /destroy
- Tüm eşyaları tek sandığa taşıma: /dropstore
- Eşyaları parçalarına ayırma: /superheat
- Eşya verme: /give itemkodu itemsayısı
- Başkasına eşya verme: /give oyuncuismi itemkodu item_sayısı
- Eşya silme: /clear isim item_kodu
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