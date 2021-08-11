Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Flip 3 Tanıtıldı!
Samsung beklenilen katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Flip 3‘ü tanıttı. İşte Samsung Galaxy Z Flip 3 tüm özellikleri ve fiyatı.
Samsung bugün gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde birçok yeni modelini tanıttı. Bu modeller arasına yeni katlanabilir akıllı telefon modellerini de ekleyen Samsung, uzun zamandır beklenilen Galaxy Z Flip 3‘ü de tanıttı. İşte Samsung’un yeni uygun fiyatlı katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Flip 3’ün tüm özellikleri ve fiyatı.
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Samsung Galaxy Z Flip 3 tüm özellikleri!
Galaxy Z Flip 2’den sonra birçok yenilik ile karşımıza çıkan yeni katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Flip 3 bugün Galaxy Unpacked etkinliğine tüm özellikleriyle karşımıza çıktı. Gelin Galaxy Z Flip 3‘ün özelliklerine yakından bakalım.
İlk olarak ön kısmında 1.9 inç büyüklüğünde Super AMOLED bir ekran taşıyan Galaxy Z Flip 3, bu ekranda 260×512 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran kapalıyken bile bildirimlere erişmenizi sağlayan bu ekran, bildirim kontrolü ile kullanım kolaylığı sağlıyor. Öte yandan iç kısımda kullanılan asıl ekrana bakarsak, burada 6.7 inç büyüklüğünde Dinamik AMOLED panelin kullanıldığını görüyoruz.
120Hz yenileme hızı sunan bu katlanabilir ekran, 2640×1080 piksel görüntüler sunarken, aynı zamanda ekranın 425ppi piksel yoğunluğuna sahip olduğunu da görüyoruz. HDR 10+ desteği ile birlikte gelen ekran Corning Gorilla Glass Victus ile darbelerden korunuyor. Yine ön kısmında 10MP‘lik f/2.4 diyafram açıklığına sahip bir ön kamerayı da taşıyan Galaxy Z Flip 3, katlanabilir ekran üzerinden fotoğraf çekmenizi sağlıyor.
Öte yandan arkadaki küçük ekranın yanında asıl kameralarını taşıyan Galaxy Z Flip 3, ana kamera olarak 12MP‘lik f/1.8 diyafram açıklığına sahip 1.4µm piksel OIS destekli bir sensör kullanıyor. Bunun hemen altında ise yine 12MP‘lik f/2.4 diyafram açıklığına sahip 123 derece geniş açılı kamera yer alıyor.
Performansını Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 888 yonga setinden alan Galaxy Z Flip 3, bu işlemciyi 8GB RAM bellek ile destekliyor. 128GB ve 256GB UFS 3.1 depolama ile gelecek olan Galaxy Z Flip 3, elektriksel anlamda gücünü 3300mAh‘lik bataryasından alıyor. Ancak sadece 15W hızlı şarj desteği sunuluyor.
Armor Alüminyum çerçeve ile birlikte gelen Galaxy Z Flip 3, boyut tarafında önceki modeline göre 1.3mm daha kısa, 1.4mm daha dar ve 0.3mm daha ince. Cihazın toplam ağırlığı ise 183 gram.
Samsung Galaxy Z Flip 3 fiyatı!
İki farklı versiyonla pazara giriş yapacak olan Galaxy Z Flip 3‘ün 8GB RAM / 128GB depolamalı versiyonu için 1049 Euro fiyat etiketi biçilmiş. 8GB RAM / 256GB depolamalı versiyon ise 1099 Euro fiyat etiketine sahip olacak.
Genel olarak baktığımızda Galazy Z Flip 3 katlanabilir bir telefon modeli olması nedeniyle çok ilgi çekici duruyor. Ayrıca yüksek özelliklere sahip olması insanları Galaxy Z Flip 3 satın almaya teşvik ediyor diyebiliriz. Siz Galaxy Z Flip 3’ü nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Galaxy Unpacked 2021 lansmanı gerçekleşti! | İşte yeni Samsung modelleri
Bu yıl düzenlenen Galaxy Unpacked lansmanında yeni bir Galaxy Note cihazı zaten beklenmiyordu. Artık daha çok katlanabilir cihazlara odaklanan Samsung, yeni katlanabilir cihazlarını ve yeni aksesuarlarını tanıttı. Gelin bakalım Unpacked 2021’de Samsung bize neler gösterdi.
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İçindekiler
Galaxy Watch 4 Series
Samsung’un ilk tanıttığı ürün olan Galaxy Watch 4, horladığınız zaman ses kayıtlarını bile alabilen ilginç bir akıllı saat olarak öne çıkıyor. Daha önceki nesillerde de olduğu olduğu gibi Watch 4, nabzınızı, kandaki oksijen değerinizi ve attığınız adım gibi sportif faaliyetlerinizi kayıt altında tutabiliyor. Ayrıca EKG ve tansiyon ölçme gibi özellikler de Watch 4’te mevcut. Çok büyük değişiklikler ve güncellemeler içermeyen Watch 4 ailesi için belirlenen fiyat aralığıysa 250 ve 350 USD aralığında.
ONE UI 3
Yeni Z serisi, Samsung’un sevilen arayüzü ONE UI’ın yeni versiyonu ONE UI 3 ile gelecek. Daha da zenginleştirilmeye çalışılan ONE UI 3’te, daha çeşitli seçenekler ve kişiselleştirilebilir birçok mod bulunacak. Böylelikle Samsung müşterilerinin arayüz deneyiminin iyileştirilmesi amaçlanıyor.
Galaxy Z Fold 3 5G | Ekran altı kamera
Galaxy Z Fold 3, katlanabilir akıllı telefonlar arasında bir seri olarak neredeyse markalaşmış bir serinin üyesi. Katlanabilir bir akıllı telefonda ekran altı kamera sunan ilk model Galaxy Z Fold 3 olacak. Bu kameranın çözünürlüğüyse 4 MP. IPX8 sertifikasına da sahip olan cihaz, toza karşı dayanıklı olmasa da; özel kasa yapısı sayesinde sıvı temasına karşı dayanıklı hale getirilmiş. İçe doğru katlanan bu menteşe yapısı toza karşı yeterli dayanıklılık sunamayacağı için Galaxy Fold 3 sadece suya dayanıklı olarak tasarlanmış. Kasa yapısı ayrıca alüminyum destekli olarak sunulmuş. Böylece cihazın çok daha dayanıklı olması bekleniyor. Galaxy Z Fold 3 5G’de kullanılan işlemci de, Qualcomm’un en gözde işlemcilerinden Snapdragon 888.
Lansman boyunca Samsung’un iş birliği yaptığı şirketlere vurgu yapması da, Galaxy Z Fold 3’ün Samsung’un ortaklıklarının ürünü olarak da önem verdiği bir cihaz olması düşüncesini de pekiştirmekte.
Galaxy Z Fold 3, S-Pen ile de uyumlu olarak çalışabilecek. Bu sayede adeta bir Note cihazı gibi kullanılabilecek.
Galaxy Z Fold 3 5G için belirlenen satış fiyatıysa 1.800 USD olarak belirlenmiş durumda.
Galaxy Z Flip 3 5G
Galaxy Z Flip 3 5G, küçük ekranıyla cihazı açmadan bile mesajlarınızı okuyabilmenizi ve saati kontrol edebilmenizi sağlıyor. Ayrıca öz çekim yapmak istediğiniz zaman da, yine bu ufak ekrandan yararlanarak kadrajınızı ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca Galaxy Watch ile uzaktan fotoğraf çekmeniz de Z Flip 3 ile mümkün. Galaxy Z Flip 3’ü katladığınızdaysa cihazın boyutu 4.2 inçe kadar düşebiliyor. Bu sayede cebinize girişi kolaylaşsa da; kalınlığının da 2 katına çıktığını hesap edersek yine de cepte şişkin bir görüntü oluşmasına sebep olabilir gibi görünüyor.
Galaxy Z Flip 3 5G’de kullanılan işlemci de, Qualcomm’un yine en gözde işlemcilerinden olara saydığımız Snapdragon 888. Cihazın kameralarındaysa, 12 MP çözünürlükte sensörler seçilmiş. Cihazın yine suya karşı dayanıklılığı bulunması da; ıslak ortamlarda veya yağış altında kullanmanız durumunda içinizin rahat olmasına yardımcı olacaktır. Galaxy Z Flip 3’ün pil kapasitesiyse 3.300 mAh. Bu kapasitenin pil ömrü konusunda ne kadar fayda sağlayabileceği ise merak konusu.
Galaxy Z Flip 3’ün satış fiyatıysa 999 USD olarak belirlenmiş durumda.
Galaxy Buds 2
Samsung’un tam kablosuz kulaklığı Buds 2 de lansmanda teknoloji severlere tanıtıldı. Galaxy Buds 2, 4 farklı renk seçeneğine sahip olacak. Bu renkler arasında, beyaz siyah gibi klasik renklerin yanında mor renk seçeneği de bulunacak. Samsung’un belirttiği kadarıylaysa, Buds 2’nin ANC performansı ve bass performansı gibi noktalarda iyileştirmeler yapılmış durumda. Cihazın pil ömrü de kutuyla beraber 20 saate çıkarılmış durumda. Pil hariç bir şekilde Buds 2, kendi gövdesinde bulunan pillerle 7.5 saate kadar kullanım ömrü sunabiliyor.
3 mikrofonlu bir sisteme sahip olan Buds 2, birçok sesi filtre ederek size dış ortamdan daha temiz bir dinleme deneyimi sunmayı amaçlıyor. Ayrıca Buds 2, Samsung cihazlar arasında çok kolay bir şekilde bağlantı geçişi yapabiliyor. Bu durum da ekosistem anlamında Samsung’a katkıda bulunuyor. Buds 2 için belirlenen satış fiyatıysa 149 USD olarak belirlenmiş.
Lansman yayınımızı kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler buradan lansmana ulaşabilirler.
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Akıllı Telefonlar
Asus ROG Phone 5s’in Muhtemel Teknik Özellikleri Sızdırıldı!
Bir e-ticaret sitesinden alınmış gibi görünen bir görüntüde, Asus ROG Phone 5s’in teknik özellikleri sızdırıldı. Bu görüntüde, yaklaşmakta olan Asus ROG Phone 5s “2021 yeni 5G oyun telefonu” olarak lanse ediliyor. Sızdırılan bilgilere göre oyun telefonu yakında piyasaya sürülebilir. Asus, ROG Phone 3’ü 2020’nin başlarında piyasaya sürmüştü. Ve geçen yıl temmuz ayında işlemcisinde hafif bir yükseltme ile Asus ROG Phone 3s’i getirmişti. Şirket, bu yıl da benzer bir şey yapmak istiyor olabilir. Asus ROG Phone 5 bu yılın başlarında piyasaya çıktı ve Asus ROG Phone 5s’te çok yakında piyasaya çıkabilir.
Genel Özellikler
Telefonun tasarımı sızdırılan fotoğrafta görünmüyor. Ancak 144 hertz yenileme hızına sahip bir OLED ekran da dahil olmak üzere telefonun temel özellikleri hakkında bilgi veriyor. Telefonun Qualcomm Snapdragon 888 Plus Çip seti tarafından desteklenmesi bekleniyor. Asus ROG Phone 5s’in 16GB + 256GB depolama ve 18GB + 512GB depolama olacak şekilde iki depolama yapılandırmasıyla geleceği söyleniyor. 65W hızlı şarj destekli 6.000 mAh pil ile geleceği de söylenenler arasında.
Asus ROG Phone 5s’in diğer detayları henüz bilinmiyor, ancak Asus ROG Phone 5’e kıyasla teknik özelliklerde hafif bir güncelleme olacağı tahmin ediliyor. Yaklaşan telefonun tasarımının büyük ölçüde bu yılın başlarında piyasaya sürülen ROG Phone 5’e benzemesi bekleniyor. Asus, ROG Phone 5s’in piyasaya sürülmesiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Asus ROG Phone 5
Bir alt model Asus ROG Phone 5’i hatırlamak gerekirse, Asus ROG Phone 5, hem ROG UI hem de ZenUI özel arayüzü ile Android 11’de çalışıyor. Telefon, 144 hertz yenileme hızına ve DC desteğine sahip. Ekran olarak ise 6.78 inç full HD+ (1.080 x 2.448 piksel) AMOLED ekran mevcut.
Asus ROG Phone 5, 64 megapiksel Sony IMX686 sensörlü ana kamera, 13 megapiksel ikincil sensör ve 5 megapiksel makro kamera barındıran üçlü arka kamera kurulumuyla birlikte geliyor. Buna ek olarak, telefon ayrıca ön tarafta 24 megapiksel selfie kamerasına sahip. Asus ROG Phone 5, microSD kart yoluyla depolama alanını arttırmayı destekleyen 512 GB’a kadar UFS 3.1 yerleşik depolama alanına sahip. Pil olarak ise, 65W hızlı şarjı destekleyen çift hücreli 6.000mAh pil kullanıyor.
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