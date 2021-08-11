Samsung Galaxy Z Flip 3 Tanıtıldı!

Samsung beklenilen katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Flip 3‘ü tanıttı. İşte Samsung Galaxy Z Flip 3 tüm özellikleri ve fiyatı.

Samsung bugün gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde birçok yeni modelini tanıttı. Bu modeller arasına yeni katlanabilir akıllı telefon modellerini de ekleyen Samsung, uzun zamandır beklenilen Galaxy Z Flip 3‘ü de tanıttı. İşte Samsung’un yeni uygun fiyatlı katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Flip 3’ün tüm özellikleri ve fiyatı.

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Samsung Galaxy Z Flip 3 tüm özellikleri!

Galaxy Z Flip 2’den sonra birçok yenilik ile karşımıza çıkan yeni katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Flip 3 bugün Galaxy Unpacked etkinliğine tüm özellikleriyle karşımıza çıktı. Gelin Galaxy Z Flip 3‘ün özelliklerine yakından bakalım.

İlk olarak ön kısmında 1.9 inç büyüklüğünde Super AMOLED bir ekran taşıyan Galaxy Z Flip 3, bu ekranda 260×512 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran kapalıyken bile bildirimlere erişmenizi sağlayan bu ekran, bildirim kontrolü ile kullanım kolaylığı sağlıyor. Öte yandan iç kısımda kullanılan asıl ekrana bakarsak, burada 6.7 inç büyüklüğünde Dinamik AMOLED panelin kullanıldığını görüyoruz.

120Hz yenileme hızı sunan bu katlanabilir ekran, 2640×1080 piksel görüntüler sunarken, aynı zamanda ekranın 425ppi piksel yoğunluğuna sahip olduğunu da görüyoruz. HDR 10+ desteği ile birlikte gelen ekran Corning Gorilla Glass Victus ile darbelerden korunuyor. Yine ön kısmında 10MP‘lik f/2.4 diyafram açıklığına sahip bir ön kamerayı da taşıyan Galaxy Z Flip 3, katlanabilir ekran üzerinden fotoğraf çekmenizi sağlıyor.

Öte yandan arkadaki küçük ekranın yanında asıl kameralarını taşıyan Galaxy Z Flip 3, ana kamera olarak 12MP‘lik f/1.8 diyafram açıklığına sahip 1.4µm piksel OIS destekli bir sensör kullanıyor. Bunun hemen altında ise yine 12MP‘lik f/2.4 diyafram açıklığına sahip 123 derece geniş açılı kamera yer alıyor.

Performansını Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 888 yonga setinden alan Galaxy Z Flip 3, bu işlemciyi 8GB RAM bellek ile destekliyor. 128GB ve 256GB UFS 3.1 depolama ile gelecek olan Galaxy Z Flip 3, elektriksel anlamda gücünü 3300mAh‘lik bataryasından alıyor. Ancak sadece 15W hızlı şarj desteği sunuluyor.

Armor Alüminyum çerçeve ile birlikte gelen Galaxy Z Flip 3, boyut tarafında önceki modeline göre 1.3mm daha kısa, 1.4mm daha dar ve 0.3mm daha ince. Cihazın toplam ağırlığı ise 183 gram.

Samsung Galaxy Z Flip 3 fiyatı!

İki farklı versiyonla pazara giriş yapacak olan Galaxy Z Flip 3‘ün 8GB RAM / 128GB depolamalı versiyonu için 1049 Euro fiyat etiketi biçilmiş. 8GB RAM / 256GB depolamalı versiyon ise 1099 Euro fiyat etiketine sahip olacak.

Genel olarak baktığımızda Galazy Z Flip 3 katlanabilir bir telefon modeli olması nedeniyle çok ilgi çekici duruyor. Ayrıca yüksek özelliklere sahip olması insanları Galaxy Z Flip 3 satın almaya teşvik ediyor diyebiliriz. Siz Galaxy Z Flip 3’ü nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.