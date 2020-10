Batman, ilk özel DC Comics Spotify Podcast’i olacak!

Prince of Persia efsanesi tekrardan aramıza dönüyor. Prince of Persia: The Sands of Time Remake, Ubisoft Forward etkinliğinde resmi olarak duyuruldu.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake pek de yeni havası vermiyor.

Prince of Persia, döneminin en iyi oyun serilerinden biriydi ve çok geniş hayran kitlelerine ulaşmıştı. Serinin en iyi oyunlarından biri olan The Sands of Time, 2003 yılında piyasaya çıkmıştı. Oyunun yeniden yapılacağı ile ilgili dedikodular uzun süredir dolaşıyordu. Hatta Uplay Rusya mağazasından oyunun geliştirilmiş grafiklerinden oluşan kısa bir video, resmi duyurudan birkaç saat önce sızmıştı. Döneminde oynanış ve grafik açısından öncü olan oyunun Remake‘i grafikleriyle pek iç açıcı gözükmüyor. Grafikleriyle hayranlarını büyük hayal kırıklığına uğratan oyun, günümüz teknolojisinden geri kalmış durumda. Ubisoft Forward‘da tanıtılan oyun 21 Şubat 2021‘de satışa sunulacak. PC, PS4 Pro ve Xbox One X gibi konsollara gelecek olan oyun şimdilik yeni nesile gelmeyecek gibi görünüyor.

10 Eylül akşamı online olarak gerçekleşen etkinlikte Ubisoft, önümüzdeki dönemde çıkaracağı diğer oyunları ve eklenti paketlerini de tanıttı. Bu oyunlar arasında Assasin’s Creed Valhalla, Far Cry 6, Rainbow: Six Siege ve son çıkan Battle Royale temalı oyunlardan biri olan HyperScape var.