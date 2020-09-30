Batman, ilk özel DC Comics Spotify Podcast’i olacak!

Bu yılın başlarında, Spotify’ın DC Comics ve Warner Bros. ile birlikte Batman, Superman ve Wonder Woman gibi DC karakterlerini içeren özel anlatımlı podcast dizisi oluşturmak için çalıştığını öğrendik. Spotify bugün ilk dizi olan Batman Unburied’i duyurdu. David Goyer tarafından yönetilen sesli dram, Bruce Wayne’in ruhunun karanlık tarafını keşfedecek.

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Spotify Podcast neleri içeriyor?

Goyer yaptığı açıklamada, “Kara Şövalye, Haydut Galerisi’nin korkunç üyelerini ifade etmek için sesin benzersiz avantajlarını kullanacağız,” dedi. Goyer’in önceki çalışmaları arasında The Dark Knight üçlemesi, Man of Steel, Sandman, Foundation ve daha fazlası yer alıyor.



The Verge tarafından yapılan habere göre Spotify, podcast ayrıntılarını çoğunu gizli tutuyor. Ancak dizinin 2021’de piyasaya çıkması bekleniyor. Diğer DC Universe-Spotify podcast‘leri gibi, bu da Spotify’a özel olacak. Podcast çıktığında ilk haberi olanlardan olmak isterseniz, Spotify’da DC’yi takip edebilirsiniz.