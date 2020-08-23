The Batman filmi için ilk tanıtım videosu yayınlandı!

Geçtiğimiz saatlerde gerçekleşen DC FanDome etkinliğinde, Robert Pattinson’lı The Batman filmi için ilk resmi tanıtım videosu yayınlandı. Başlangıçta DC uzatılmış evreni içerisinde kahramanı canlandıran Ben Affleck’in oynaması planlanan rolde, Harry Potter’dan, Twilight’a muhteşem bir kariyere sahip olan Robert Pattinson canlandıracak.

Yayınlanan görsel ve videolarda görüldüğü kadarıyla, Catwoman rolünde Zoë Kravitz, Penguin rolünde Colin Farrell ve Riddler rolünde Paul Dano yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Pattinson’ın yeni Batsuit’i ve Batmobil’ını gördüğümüzü hatırlıyoruz. Fragmanda da bu detaylara yer verilirken yeni Batsuit’in daha karanlık hatlar taşıdığı söylenmekte.

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Hikaye kısmında ise, şehirde belirli gruplara ayrılan insanların, güçlü Wayne ailesiyle olan bağlantısı konu alınıyor. Kahramanımız bu yolculukta, soyadının peşini bırakmayan kesimleri araştırıyor ve onlarla mücadele ediyor. Coronavirus pandemisi sebebiyle çekimlerine ara verilen yapımın, eylül ayında yeniden çekimlere başlaması bekleniyor. Ayrıca The Batman için sadece dörtte birlik kısmının çekildiği ve Ocak 2021 olarak düşünülen çıkış tarihinin Ekim 2021’e aktarılmasının sebebinin bu olduğu söylenmekte.