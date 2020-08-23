Dizi/Film/Kitap
The Batman filmi için ilk tanıtım videosu yayınlandı!
Geçtiğimiz saatlerde gerçekleşen DC FanDome etkinliğinde, Robert Pattinson’lı The Batman filmi için ilk resmi tanıtım videosu yayınlandı. Başlangıçta DC uzatılmış evreni içerisinde kahramanı canlandıran Ben Affleck’in oynaması planlanan rolde, Harry Potter’dan, Twilight’a muhteşem bir kariyere sahip olan Robert Pattinson canlandıracak.
Yayınlanan görsel ve videolarda görüldüğü kadarıyla, Catwoman rolünde Zoë Kravitz, Penguin rolünde Colin Farrell ve Riddler rolünde Paul Dano yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Pattinson’ın yeni Batsuit’i ve Batmobil’ını gördüğümüzü hatırlıyoruz. Fragmanda da bu detaylara yer verilirken yeni Batsuit’in daha karanlık hatlar taşıdığı söylenmekte.
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Hikaye kısmında ise, şehirde belirli gruplara ayrılan insanların, güçlü Wayne ailesiyle olan bağlantısı konu alınıyor. Kahramanımız bu yolculukta, soyadının peşini bırakmayan kesimleri araştırıyor ve onlarla mücadele ediyor. Coronavirus pandemisi sebebiyle çekimlerine ara verilen yapımın, eylül ayında yeniden çekimlere başlaması bekleniyor. Ayrıca The Batman için sadece dörtte birlik kısmının çekildiği ve Ocak 2021 olarak düşünülen çıkış tarihinin Ekim 2021’e aktarılmasının sebebinin bu olduğu söylenmekte.
Dizi/Film/Kitap
Sherlock Holmes’un kardeşini konu alan Enola Holmes için ilk video geldi
Geçtiğimiz aylarda duyurulan Sherlock Holmes’ün kız kardeşini konu alacak olan Enola Holmes filmi için ilk video Netflix resmi Twitter hesabı üzerinde yayınlandı. Stranger Things’den tanıdığımız sevilen oyuncu Millie Bobby Brown’ın Enola karakterini canladıracağı film, önemli isimleri kadrosunda bulundurmasıyla ilgi çekiyor.
Enola, Sherlock Holmes roman serisinde, iki ağabeyinden daha geç ve daha yetenekli olmasıyla biliniyor. Yapımda Sherlock Holmes rolünde, DC Comics evreninden tanıdığımız Henry Cavill ve diğer erkek kardeş olan Mycroft Holmes rolünde ise Sam Claflin yer alıyor. Açık olarak bir duyuru videosu olduğunu söyleyebileceğimiz yapıma ait fragmanın yakın gelecekte paylaşılması bekleniyor.
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alone loshme reeebtpms wnettyrhitd 🕵️♀️🔍 pic.twitter.com/wslDtygxFn
— Netflix (@netflix) August 17, 2020
Twitter paylaşımında Netflix, “alone loshme reeebtpms wnettyrhitd” sözleriyle videoyu yayınladı. Mantıklı şekilde düşündüğümüzde hiçbir anlam ifade etmeyen kelimeleri ters çevirip okuduğumuzda ise, Enola Holmes’un 23 Eylül tarihinde Netflix üzerinde yayınlanacağını öğreniyoruz. Muzip şakasıyla seriye uygun bir atıf yapan Netflix, Enola Holmes ile büyük bir başarı yakalamayı hedefliyor.
Dizi/Film/Kitap
Netflix, Google Play Store üzerinde 1 milyar indirmeyi geçti!
Netflix, dünya genelinde yaygınlaşmaya devam ediyor. Google Play Store‘da uygulamanın tam 1 milyar indirme sayısını geride bıraktığı öğrenildi.
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Netflix, 1 milyar Android indirmesine ulaştı!
Dünyaca ünlü dizi/film platformu Netflix, her geçen gün büyümeye devam ediyor. Özellikle küresel salgın nedeniyle kullanımı oldukça artan platformun, ciddi indirme sayılarına ulaştığı öğrenildi. Google Play Store, üzerinde Netflix uygulamasının tam 1 milyar indirme sayısını geride bıraktığı ortaya çıktı. Uygulamanın sayfası üzerinde görüntülenebilen indirme sayıları gerçekten oldukça etkileyici. Her ne kadar bu sayının içerisinde telefonlara ön yüklü olarak gelenler de eklense de, platformun başarısı gözler önüne seriliyor. Kendisine en yakın rakip olarak ortaya çıkan Amazon Prime ise 100 milyon barajının biraz üzerinde bizleri karşılıyor. Yani Netflix, sayıca en yakın rakibi ile arasında 10 katlık bir farka sahip olarak bizleri karşılıyor.
Özellikle Covid-19 salgını nedeni ile kullanımı artan platform, uzun bir süre daha rekabetteki birinciliği elinde tutacak gibi gözüküyor. Piyasaya yeni katılan ve hali hazırda çoğu ülkede kullanıma geçmeyen ve Netflix platformunun potansiyel olarak en büyük rakibi olan Disney+ ise 10 milyonluk indirme sayısına ulaştı. Özellikle rakiplerine nazaran küresel pazara daha önce girmenin ekmeğini yiyen firma, ileride hangi rakamlar ile bizleri şaşırtacak merakla bekliyor olacağız. Öte yandan 1 milyar indirme sayısını sadece Android platformunda geçtiğini bildiğimiz Netflix‘in, iOS üzerindeki rakamları da merak uyandırmakta.
Dizi/Film/Kitap
Amazon Studios Fallout dizisini duyurdu!
Amazon Studios, yeni bir dizi için çalışmalara başladı. Firma, sevilen oyun serisi Fallout için çalışmalara başladığını sosyal medyadan duyurdu.
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Sevilen oyun serisi Fallout dizi oluyor!
Amazon Studios, dizi çalışmalarına devam ediyor. Firma sevilen oyun serisi Fallout için yeni bir dizi çıkaracağını hayranlarına duyurdu. Bethesda yapımı sevilen oyun serisi Fallout dizisinin yapımcılığını Kilter Films üstlenirken dizi Amazon Prime platformunda yayınlanacak. Öte yandan Westworld dizisinin yaratıcı ekibinde yer alan Lisa Joy ile Jonathan Nolan, Fallout dizisi içinde ekipte yer alacak. Dizinin yapımında Bethesda firmasından Todd Howard ve James Altman da uyarlama sırasında ekibe yardımcı olmak amacı ile projesinin içerisinde yer alacaklar. Lisa Joy ve Jonathan Nolan yaptıkları açıklama ile, kendilerine eğlenceli saatler geçirten bu serinin dizisini yapacak olmaktan oldukça heyecan duyduklarını belirttiler.
#PleaseStandBy. @Fallout @BethesdaStudios #KilterFilms pic.twitter.com/IEDr7AkVvD
— Amazon Studios (@AmazonStudios) July 2, 2020
Westworld dizisinin başarısının arkasında yer alan iki önemli ismin bu dizi içinde yetkili kadroda olması hayranların beklentilerinin yükselmesine neden oldu. Bethesda ekibi de Lisa Joy ve Jonathan Nolan isimlerinin bu yapımda yer almasının kendileri için büyük bir şans olduğunu belirtti. Tam olarak Twitter duyurusu dışında başka bilgiler içermeyen dizinin serinin hangi dönemini işleyeceği de merak konusu. Son dönemlerde artan oyun uyarlamaları arasına katılan Fallout dizisi de bakalım hayranların beklentilerini karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.