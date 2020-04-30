Batarya canavarı Redmi Note 9 tanıtıldı!

Redmi, yeni akıllı telefonu olan Redmi Note 9 modelini bugün düzenlediği online lansman etkinliğinde duyurdu. Serinin diğer telefonlarından daha sonra tanıtılan başlangıç modeli, fiyatına göre sunduğu özellikler ile dikkat çekmeyi başarıyor!

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Redmi Note 9 duyuruldu: Dörtlü arka kamera, dev batarya ve yeni işlemci!

Geçtiğimiz ay resmi olarak duyurulan seri, önceki modellerinin aksine düz isimlendirmeli bir versiyon barındırmıyordu. Xiaomi’nin bugün düzenlediği tanıtım etkinliği ile eksik kalan Redmi Note 9 modeli de tamamlanmış oldu. Birkaç küçük farklılık dışında serinin diğer modellerinden pek bir tasarım farkı olmayan telefon, asıl farkını ise teknik özellikler tarafında gösteriyor.

6.53 inç boyutunda Full HD+ IPS bir ekrana sahip olan Redmi Note 9, çentik yerine delikli bir ekran konsepti benimsiyor. Ekranın koruması ise Corning Gorilla Glass 5 kaplama ile sağlanıyor. Telefonun işlemci tarafında MediaTek’in yeni modeli olan Helio G85 bulunuyor. 12 nm mimariye sahip işlemcinin, performans bakımından Qualcomm Snapdragon 660’dan daha güçlü olduğu ifade ediliyor. Bunun dışında 3/4 GB RAM ve 64/128 GB depolama ise güçlü işlemciyi destekliyor.

Kamera tarafında ise serinin diğer modellerine paralel olarak dörtlü arka kamera kurulumu dikkat çekiyor. 48 megapiksel çözünürlüklü Samsung GM1 ana sensörün yanı sıra 8 megapiksellik ultra geniş açı ve her biri 2 megapiksel çözünürlüğündeki makro ve derinlik sensörleri yer alıyor. Ekran içerisindeki ön kamera ise 13 megapiksel çözünürlüğünde bir sensöre ev sahipliği yapıyor.

5.020 mAh kapasiteli bataryaya sahip olan Redmi Note 9, 18W hızlı şarj desteği ile bu büyük bataryanın üstesinden gelmeyi başarıyor. Parmak izi okuyucu, NFC, kızılötesi sensörü ve 3.5 mm kulaklık girişi ise cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Mayıs ayında satışa sunulacak telefonun 3 GB RAM ve 64 GB depolamalı versiyonu 183 Euro’luk fiyat etiketine sahip olacak. 4 GB RAM ve 128 GB depolamalı sürüm ise 230 Euro fiyatıyla kullanıcılar ile buluşacak.