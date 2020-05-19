Banggood üzerinde nasıl Slash’lanır? Slash’lamak ne anlama gelir?

Banggood, bildiğiniz gibi Çin üzerinde satış yapan dünyanın en büyük alışveriş platformlarından biri. Platform içerisinde belli indirim kampanyaları gerçekleştirerek kullanıcıları içerisine daha çok dahil etmek istiyor.

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Çeşitli avantajları içerisinde barındıran sitemizde “Slash” adı verilen ve Türkçe’ye kullanılan tabir anlamıyla “kamçılamak” diye çevirebileceğimiz bir sistemi bulunuyor. Bu sistem kullanıcıların ücretsiz ürün almalarını sağlıyor. Evet, yanlış duymadınız, site üzerinden “0 TL’ye kargo dahil” ürünlere sahip olmak mümkün

Bangood üzerinde nasıl Slash’lanır? Ne yapmak gerekir?

Öncelikle verilen bu hizmetin sadece mobil internet sitesi ve firmanın IOS ve Android için yayınlamış olduğu uygulama versiyonlarında çalıştığını belirtelim. Tabii, masaüstünde de girebiliyorsunuz ama masaüstü versiyonun açılmadığına şahit oluyorsunuz.

Site üzerinden ürün kazanmak oldukça basit, buradaki linke tıkladıktan sonra link sizi “Slash” sayfasına gönderiyor. Sayfa üzerinde çeşitli “Slash”lanan eşyalar görüyorsunuz. Firmanın sayfa içerisine dahil ettiği eşyalar geri sayım eşliğinde desteklenmeye başlıyor. Yani talep alıyor. Son talepleri de anlık olarak verdiğim sayfadan görüntüleyebiliyorsunuz.

Banggood sistemine katılmak için üyeliğinizi tamamlayın, destek olmak ve ürünü ücretsiz temin etmek için “Help to Slash“ tuşuna dokunun. İşte bu kadar! Katılım için site, sizden hiçbir ücret talep etmeyecek.

Banggood Slash üzerinde yeterli talebi alırsa bedava!

Şimdi yapmanız gereken ise belirtilen süre içinde ürünün “yeterli talebi” alıp almamasını beklemek. Eğer, yeterli talep alınırsa, ürün “ücretsiz” olarak sepetinize düşecek. Böylelelik sipariş vermeye hazır hale gelecek. Talebin belirtilen süre içinde yeterli hale gelmesini istiyorsanız, ayrıca sayfa üzerinden link alarak ürünlerinize arkadaşlarınızın da destek vermesini sağlayabilirsiniz.

Gerçekten de bu sistem içerisine güzel ürünlerin de düştüğünü söyleyebilirim. Diş fırçasından saatte, saatten gözlüğe kadar hatta ve hatta uçuş kanatlarına kadar, bin türlü eşya bu sayfada 0 TL’ye alınabilir hale gelmeyi bekliyor.

Siz de eğer, bedava ürün satın almak veya bir ürünün bedava olmasını sağlamak istiyorsanız, Banggood’un Slash sistemini kullanabilirsiniz.