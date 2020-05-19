Haber
Banggood üzerinde nasıl Slash’lanır? Slash’lamak ne anlama gelir?
Banggood, bildiğiniz gibi Çin üzerinde satış yapan dünyanın en büyük alışveriş platformlarından biri. Platform içerisinde belli indirim kampanyaları gerçekleştirerek kullanıcıları içerisine daha çok dahil etmek istiyor.
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Çeşitli avantajları içerisinde barındıran sitemizde “Slash” adı verilen ve Türkçe’ye kullanılan tabir anlamıyla “kamçılamak” diye çevirebileceğimiz bir sistemi bulunuyor. Bu sistem kullanıcıların ücretsiz ürün almalarını sağlıyor. Evet, yanlış duymadınız, site üzerinden “0 TL’ye kargo dahil” ürünlere sahip olmak mümkün
Bangood üzerinde nasıl Slash’lanır? Ne yapmak gerekir?
Öncelikle verilen bu hizmetin sadece mobil internet sitesi ve firmanın IOS ve Android için yayınlamış olduğu uygulama versiyonlarında çalıştığını belirtelim. Tabii, masaüstünde de girebiliyorsunuz ama masaüstü versiyonun açılmadığına şahit oluyorsunuz.
Site üzerinden ürün kazanmak oldukça basit, buradaki linke tıkladıktan sonra link sizi “Slash” sayfasına gönderiyor. Sayfa üzerinde çeşitli “Slash”lanan eşyalar görüyorsunuz. Firmanın sayfa içerisine dahil ettiği eşyalar geri sayım eşliğinde desteklenmeye başlıyor. Yani talep alıyor. Son talepleri de anlık olarak verdiğim sayfadan görüntüleyebiliyorsunuz.
Banggood sistemine katılmak için üyeliğinizi tamamlayın, destek olmak ve ürünü ücretsiz temin etmek için “Help to Slash“ tuşuna dokunun. İşte bu kadar! Katılım için site, sizden hiçbir ücret talep etmeyecek.
Banggood Slash üzerinde yeterli talebi alırsa bedava!
Şimdi yapmanız gereken ise belirtilen süre içinde ürünün “yeterli talebi” alıp almamasını beklemek. Eğer, yeterli talep alınırsa, ürün “ücretsiz” olarak sepetinize düşecek. Böylelelik sipariş vermeye hazır hale gelecek. Talebin belirtilen süre içinde yeterli hale gelmesini istiyorsanız, ayrıca sayfa üzerinden link alarak ürünlerinize arkadaşlarınızın da destek vermesini sağlayabilirsiniz.
Gerçekten de bu sistem içerisine güzel ürünlerin de düştüğünü söyleyebilirim. Diş fırçasından saatte, saatten gözlüğe kadar hatta ve hatta uçuş kanatlarına kadar, bin türlü eşya bu sayfada 0 TL’ye alınabilir hale gelmeyi bekliyor.
Siz de eğer, bedava ürün satın almak veya bir ürünün bedava olmasını sağlamak istiyorsanız, Banggood’un Slash sistemini kullanabilirsiniz.
Haber
Honor V6 resmi olarak duyuruldu!
Honor geçtiğimiz hafta Honor V6 tabletini piyasaya süreceğini duyurmuştu. Bugün ise Honor‘un yeni tableti piyasaya resmi olarak çıktı. Honor V6, %84 ekran gövde oranına sahip 10.4 inçlik 2K (2000×1200 piksel) çözünürlüklü ekrana sahip olacak.
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Honor V6 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
V6, günümüz tabletlerinin oldukça üstünde bir ekran deneyimine sahip olacak. Cihazın 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunacak. İşlemci tarafında ise Kirin 985 yonga setinden gücünü alacak. Honor, yeni tableti ile birlikte dokunmatik hassasiyeti oldukça iyi seviyede olan Magic Pencil‘i de tanıttı. Magic Pencil, tabletin kullanımını ve kullanıcı deneyimini geliştiren bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. V6, Honor ve Huawei telefonları ile hızlı paylaşım özelliğini de destekliyor.
Honor V6, arka tarafta LED flaşlı 13 MP çözünürlüklü f/1.8 diyafram aralığına sahip ana kamera ile geliyor. Ön tarafta ise selfie çekimleri ve video görüşmeleri için 8 MP çözünürlüklü f/2.0 diyafram değerine sahip ön kamera bulunuyor. Tablet, USB-C bağlantı noktası üzerinden 22.5 W hızlı şarj desteği sunan 7.250 mAh batarya ile gelecek. Cihazın tableti destekleyen yeni bir klavye aksesuarı da mevcut.
Yazılım tarafında V6, Android 10 tabanlı Magic UI 3.1 ile gelecek. Cihaz, Google Hizmetleri olmadan Huawei‘nin kendi uygulama mağazası ile birlikte geliyor. Bazı Google uygulamalarını aktarma ve yükleme işlemi için Youtube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.
Honor, henüz tabletin fiyatlandırma ve satışa çıkış tarihi ile ilgili bir bilgi vermedi. V6, tahmini olarak Haziran ayında mağazalarda yerini alacaktır.
Genel
Iron Man’in arabası Audi E-Tron GT, test edilirken yakalandı!
Şu anda Audi‘nin ana gündemi olan E-Tron GT modeli, halka açık yollarda görüldü. Porsche‘nin test tesislerinden çıkarken yakalanan araç, halen daha tam kamuflajını koruduğu görülüyor.
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E-Tron GT konsepti, Avengers Endgame filminde Tony Stark‘ın kullandığı araç olarak görüldüğünde birçok kişinin dikkatini çoktan çekmişti. Beklenen elektrikli sedan, kardeşi Porsche Taycan ile benzer oranlara sahip ve 2018‘de tanıtılan konsept modeline oldukça yakın görünüyor.
Aracın hem ön hem de arka farları, konsepttekilere oldukça benziyor. Aracın piyasada büyük ses getirmesi adına, şirketin henüz duyurulmamış yeni teknolojilerini bu araçta sunması da bekleniyor. Bir süre önce soğuk iklimlerde test edilen E-Tron GT, daha sıcak iklimlerde test edilmeye başlandı. Hatta test araçlarından birinde Taycan’ın jantlarını kullandıkları da dikkat çeken ayrıntılar arasında.
Porsche Taycan ile kardeş olan E-Tron GT, onunla aynı platformu kullanacak. İlk başlarda 96 kWh değerinde bir bataryaya sahip olması beklenen aracın çift motora (Quattro sistemine) sahip olması, 582 beygir gücüyle 0-100 km/s hızlanmasının 3,5 saniyede olacağı iddia ediliyor.
WLTP döngüsüne göre aracın menzili 400 km civarında olacak. 350 kW hızlı şarj sistemlerine uyumluluğuyla, 20 dakika gibi bir sürede %80 batarya doluluğuna ulaşabileceği söyleniyor. Ayrıca aracın dönüşlerde çeviklik ve hassaslığını arttırmak adına arkadan direksiyon ve gerçek tork vektörleme kullanılması bekleniyor.
Audi’nin, E-Tron GT’yi Porsche Taycan ve Tesla Model S‘teki gibi birden fazla varyasyonla piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu sonbaharda E-Tron GT’nin üretim versiyonunun tanıtılması bekleniyor. Salgından önce kasım ayında düzenlenmesi beklenen Los Angeles Otomobil Fuarı‘nda tanıtılması planlanıyordu. Fakat her halükarda 2021’in ilk çeyreğinde bayilerde olacağı söyleniyor.
Akıllı Telefonlar
Sony Xperia 1 II, 22 Mayıs’ta Japonya’da tanıtılacak
Son günlerde hakkında daha fazla haber duymaya başladığımız ve Sony cephesinin merakla beklenen modellerinden olan Xperia 1 II, 22 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak lansman ile Japonya’da tanıtılacak. Sony Xperia 1 II’nin satış fiyatı ise, 133.600 Japon Yeni, yani 1243 Dolar civarlarında olacak.
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Sony Xperia 1 II ile ilgili neler biliyoruz
22 Mayıs 2020 tarihinde tanıtılacak olan Sony Xperia 1 II modeli, ilk olarak Japon müşterilerin beğenisine sunulacak. Global pazarda, akıllı telefon sektöründe zor günler yaşayan Sony, dünya çapındaki müşteriler için ise ayrı bir lansman gerçekleştirmeyi planlıyor. Xperia 1 II’nin global lansmanı için Sony tarafından henüz resmi bir tarih açıklanmamış olsa da; bizim tahminimize göre Mayıs ayı bitmeden bu lansman da gerçekleşecektir ve cihazı satın almak isteyen müşteriler için ön siparişler başlayacaktır.
Sony’nin şubat ayında duyurduğu Xperia 1 II modeli, 6.5 inçlik, 4K OLED bir ekran paneline sahip. Arka tarafta ise, her biri 12 MP olmak üzere ana kamera, geniş açı kamera ve telefoto kamera olmak üzere, üçlü kamera modülü bulunuyor. Ayrıca bu kamera modülüne dahil edilmiş olan LED flaş da cihazın arka tarafında yerini almış durumda. 4000 mAh batarya ile desteklenen Xperia 1 II, Sony’nin amiral gemisi modellerinden biri olarak yerini alacak. Fakat bize kalırsa Sony, yine fiyat dengesini yakalamaktan uzak kalmış. Üzülerek tahminlerimizi belirtelim ki; Sony, bu cihaz ile de, piyasada yaşadığı kötü gidişata “dur” diyemeyecek gibi görünüyor. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!