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100 – 200 TL arası en iyi tam kablosuz kulaklıklar
100 – 200 TL arası en iyi tam kablosuz kulaklıklar listemizde, bu fiyat segmentinde önerdiğimiz modelleri sıraladık. Bakalım hangi modeller, hangi özellikleriyle öne çıkıyor?
Liste ile ilgili bilmeniz gerekenler
Aynı akıllı telefon satın alma listelerimizde olduğu gibi bu da subjektif bir liste. Yani kendi deneyimlerimize göre belirlediğimiz modellere yer verdik. Yine internetteki satış fiyatlarını baz aldık ve fiyatlar Türkiye’de yer alan e-ticaret sitelelerinden alındı. Tabii ki Aliexpress ve Banggood gibi sitelerden de ürünlerin güncel fiyatlarını kontrol etmenizde fayda var.
100 – 200 TL arası en iyi tam kablosuz kulaklıklar
Redmi AirDots (100 – 140 TL arası)
- Siyah tek renk Kulakiçi tasarım
- Bluetooth 5.0
- 7.2 mm sürücülerle fiyatına göre ses kalitesi oldukça iyi
- Görüşmeler için mikrofon kalitesi yetersiz
- Oyunlarda az da olsa gecikme var, videolarda yok
- 3.5 – 4 saat aralığında kesintisiz müzik çalabiliyor
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Haylou GT1 (130 TL)
- Kulakiçi tasarım
- Beyaz ve siyah renk seçenekleri
- IPX5 sertifikası
- Bluetooth 5.0
- Dokunmatik panel ile kontrol
- Oyunlarda biraz gecikme var, videolarda pek yok
- 3.5 saat kesintisiz müzik
- Mikrofonu Redmi AirDots’tan daha iyi
- Müzik performansı konusunda f/p
QCY T5 (160 TL)
- Uzun ve kulakiçi tasarım bir arada
- Dokunmatik panel (Ben kontrollerini pek sevmedim)
- Tasarımı rahat ve konforlu – IPX4 sertifikası
- Uygun fiyatlı TWS kulaklıklar arasında oyun modu ile gecikme konusunda en başarılı modellerden bir tanesi
- Ses performansı biraz mekanik, tiz ağırlıklı bir kulaklık
- Tek şarjda 5 saate kadar pil performansı var
TaoTronics SoundLiberty 53 (203 TL)
- Uzun ve kulakiçi tasarım bir arada
- Dokunmatik panel ile ses ve görüşme kontrolü
- IPX6 sertifikası
- Bluetooth 5.0 6 mm dinamik sürücüler ile çok yüksek ses ve güçlü bass performansı
- Mikrofon kalitesi f/p modeller arasında en iyilerinden
- Tek şarjla 5 saat kesintisiz müzik
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Huawei P Smart Pro inceleme | 2500 TL seviyesinde üst segment tasarım!
Huawei P Smart Pro cihazını bugünkü videomuzda detaylı olarak inceliyoruz. Bakalım 2600 – 2700 TL’lik fiyatına göre ne kadar başarılı sonuçlar gösterebilecek?
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Huawei P Smart Pro modeli geçtiğimiz senenin Aralık ayında çıkan orta sınıfta yer alan telefon modellerinden biri. Şu an internet üzerinden P Smart ailesinin en güçlü varyantını 2600- 2700 seviyesinden satın alabiliyorsunuz.
Huawei P Smart Pro Tasarım özellikleri neler?
Huawei P Smart ailesinin en güçlü modeli tasarım itibarıyla P30 ailesini fazlasıyla andırıyor. Özellikle arka tarafta bulunan tasarım çizgisi neredeyse P30 ile aynı. Baktığınız zaman Huawei arka tarafta renk geçişlerinin bulunduğu maviden mora doğru yukarıdan aşığıya inen bir tasarım oluşturmuş. Elimizdeki renge, firma Nefes Kristali adını veriyor. Aynı zamanda Işık Sanatı adı verilen simsiyah versiyonu da var.
Kamera özellikleri nasıl?
Leica lens kullanılmış mı? Arka kameramız, sol tarafa dayanmış Leica lenslerin yer almadığı bir kamera kurulumu görüyoruz. Bu kurulum sırasıyla 48 MP’lik geniş açılı ana kamera, 8 MP’lik ultra geniş açı ve 2 MP’lik derinlik sensörünü barındırıyor. Telefonun hem ön hem arka kamerasında HDR desteği bulunuyor. İçerisindeki geniş açı kamera donanımlarıyla da birlikte 120 derecelik fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bu özellik, manzara fotoğrafları için size avantaj sağlayabilir.
Ön taraf ve arka tarafta portre modu var. Fakat portre modunun getirmiş olduğu arka tarafın bulanıklaştırma derecesini ne çekim esnasında ne de galeriden ayarlayamıyorsunuz. Ek olarak ön tarafta POP-UP sistemi içerisine yerleştirilmiş 16 MP’lik kamera da bence arka kameradan çok daha iyi bir sonuç verebiliyor. Özellikle güzellik moduyla birlikte ışık ayarları da fotoğraf üzerinde yapabiliyorsunuz P Smart Pro modelinin sağ tarafında Sony cihazlarda görmeye alıştığımız güç tuşuna gömülü parmak izi sensörü yer alıyor.
Bu sensör firmanın açıklamalarına göre 3 saniyede telefon kilidini açabiliyor. Deneyimlerimde de bu etkiyi fazlasıyla yaşadım. Özellikle bastığınız alan geniş olduğu için parmağınızı görmeme ihtimali de o kadar azaliyor. P Smart Pro, elimi okumadı hiç demedim öyle bir senaryoyla kullanırken karşılaşmadım. P Smart Pro modelinin üst tarafında bir adet POP-UP kamera sistemi yer alıyor. Özellikle bu teknoloji erken evrelerde yere düşüş anında geç kapanabiliyordu.
Fakat, Huawei’nin telefonunda görüyoruz ki telefonu düşürmeye kalktığınızda saniyeler içinde kapanabiliyor. Aynı zamanda kullanılmadığını anlayınca da kendisini kapatabiliyor. Özçekim kameramızın yanında bir adet sim slotumuz mevcut içerisinde hibrit sim teknolojisine sahip bir yapıyla karşılaşıyoruz. İkinci SIM kartı ayrıca harici depolama birimi olarak da kullanabiliyorsunuz. Keza bu telefonda dahili olarak 128 GB’lık hafıza mevcutken, bu belleği daha da arttırmak mümkün hale geliyor. Yanında da bir adet mikrofonumuz mevcut.
Huawei P Smart Pro ses özellikleri neler? Güçlü ses çıkışına sahip mi?
Alt tarafta 3,5 mm kulaklık girişi Type C 1.0 bağlantı noktası ve de sağ tarafa bir hoparlör görüyoruz. Bu hoparlör maalesef ki mono. Kendi fiyat seviyesi içerisinde stereo performans sunan cihazlar mevcut. İç ortamda çok tatminkar değil dış ortamda ise hiç değil.
Kalabalık ortamlarda izlediğiniz içeriklerin sesini duymakta epey zorlanabilirsiniz. Bu da büyük bir eksiklik bence. Onun haricinde P Smart Pro modelinde bulunan mikrofon oldukça yeterli ve ekranın üst kısmında çok dar bir alana yerleştirilmesine nazaran ahize temiz bir ses iletebiliyor.
Ekran tarafında 6.59 inçlik IPS panelin kullanıldığını görüyoruz. 19.5:9 bir ekran formatımız var. Ve cihazda kullanılan POP-UP kamerasıyla birlikte ekranda kalan kısım bir hayli verimli kullanılmış. Üst tarafta neredeyse boşluk yok diyebiliriz. Çene bölümde ise biraz daha büyük bir boşluk var ama gözünüzü pek yormuyor.
Kendi sınıfı içerisindeki telefonlara nazaran %91.2 gibi oldukça yüksek bir ekran-gövde oranı sunabiliyor. Bu da tam ekran deneyimini geliştiren unsurlardan biri haline gelmiş durumda.
Günlük yaşamda telefonun performansı nasıl?
Performans kısmında, Huawei P Smart Pro cihazının işlemci tarafında firmanın kendi cihazları için ürettiği ve artık alışılagelmiş olan Kirin 710F yonga seti kullanılmış. Bu 8 çekirdekli Kirin yonga seti Snapdragon tarafında ise hemen hemen 665 mimarisiyle eşdeğer.
6GB RAM ile birlikte kullanıldığında gayet başarılı sonuçlar gösterebiliyor. Mali G51 grafik birimi bulunan telefonumuzda; PUBG, Asphalt 9, Black Desert Online gibi üst düzey donanım isteyen oyunlar, orta ayarlarda stabil bir performans gösterebiliyor. Benzer fiyattaki Mi 9T gibi rakiplerinde daha iyi oyun performansı sunan modelleri görebiliyoruz. Ama oyun tarafında telefon yine de sizi üzmüyor.
Kamera Kıyaslama
Huawei Mate 30 Pro, Honor V30 Pro, P30 Pro, Honor 20 video kıyaslama
Dörtlü kamera kıyaslama videolarımıza Huawei ve Honor karşılaştırması ile devam ediyoruz. Şimdi de Huawei Mate 30 Pro, Honor V30 Pro 5G, Huawei P30 Pro ve Honor 20 modellerinin video performansına yakından bakıyoruz. Bakalım hem ön hem de arka kamerada cihazların video performansları nasıl?