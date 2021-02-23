Bakan Karaismailoğlu 5G hakkında açıklamalarda bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 5G teknolojisine geçiş süreci hakkında konuştu. Karaismailoğlu, ilk fazda sona gelindiğini, tüm fazların tamamlanmasıyla 5G’nin Türkiye’de kullanılabileceğini söyledi.

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Bakan Karaismailoğlu, 5G sistemine yerli ve milli imkanlarla geçeceklerini ve bundan gurur duyduklarını belirterek; “Projemizin ilk fazı martta tamamlanacak. Tüm fazları tamamladığımızda alnımızın akı ile 5G’ye geçeceğiz.” dedi.

Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) gerçekleştirilen Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi Toplantısı’nda konuştu. Bakan Karaismailoğlu; Türkiye’de bilişim ve iletişim sektörünün altyapı çalışmalarında yerli ve milli donanım ve yazılıma geçiş adı verilen tarihi bir dönüşüm süreci yaşandığını söyledi.

Tıpkı 4.5G teknolojisinde olduğu gibi 5G teknolojisinde de milli ve yerli teknolojiler geliştirilmesi için çeşitli şartlar olacak. Bu konuda çalışmaları için de Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi’ni kurduklarını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu; bu kümelenmenin içinde olan 14 şirket ile 3 şebeke sağlayıcının duyduğu tüm ihtiyaçların, TÜBİTAK tarafından desteklenen Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi ile sağlanılmaya çalışıldığını belirtti.

Bakan Karaismailoğlu: Yerli ve milli 5G çalışmaları devam ediyor

Karaismailoğlu, 5G altyapıları için kritik önemdeki 5G çekirdek şebeke, 5G baz istasyonu, 5G’ye özel yönetim, servis ile operasyon yazılım ürünlerinin, yerli ve milli imkanlarla geliştirildiğinin altını çizerek; “Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi, 5G sistemine yerli ve milli imkanlarla geçeceğiz ve bundan gurur duyuyoruz. Bununla birlikte projemizin ilk fazı mart ayında tamamlanacak. Diğer fazlara ilişkin çalışmalarımız da devam ediyor. Ayrıca tüm fazları tamamladığımızda alnımızın akı ile 5G’ye geçeceğiz.” diye konuştu.

Son olarak dünyada, 2020-2025 döneminde operatörlerce mobil şebekelere yapılacak 1,1 trilyon dolarlık yatırımın yüzde 80’inin, 5G teknolojilerine yönelik olduğunu kaydeden Bakan Karaismailoğlu ; 5G teknolojilerinde iç ve dış pazarda ciddi potansiyel bulunduğunu söyledi. Ayrıca yerli ve milli ürünlerin marka ve patentlerinin alınması. Bu patentlerin geliştirilmesiyle ülkenin cari açığının kapatılmasında öncü sektörün bilişim olacağını söyledi.

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