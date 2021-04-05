Genel
Baharın gelişine özel indirim ve teklifler HUAWEI Online Mağaza’da
HUAWEI baharın gelişini Online Mağazası’nda özel indirimler ile kutluyor. 01 – 30 Nisan 2021 tarihleri arasında sürecek kampanyada ayrıca birçok üründe vade farksız taksit ve hediye fırsatları da sunuluyor.
Bakmakta fayda var: Huawei FreeBuds 4i ile ritmi yakala!
HUAWEI’nin tüketicilere sunduğu fırsatlar devam ediyor. Baharın gelişiyle birlikte kendine ve dostlarına hediye almak isteyen tüketicileri düşünen marka ürünlerde fiyat avantajı sunarken, tüketiciye ek satın alım fırsatları da yaratıyor. HUAWEI’nin en yeni dizüstü bilgisayarı MateBook D 16, 8.397 TL yerine 6.999 TL satış fiyatıyla tüketicilerle buluşuyor. Yanında ayrıca 499 TL değerindeki Pascal Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası ve 399 TL değerindeki Bluetooth Mouse AF30 hediye edilen HUAWEI MateBook D 16 ile, yalnızca 1 TL farkla Huawei Sırt Çantası ve Huaweı Bluetooth Mouse veya HUAWEI WiFi AX3 çift çekirdekli internet router alınabiliyor.
HUAWEI’nin ses sistemlerinde FreeBuds ailesinin en yeni üyesi FreeBuds 4i, Siyah ve Beyaz renk seçenekleriyle ön sipariş kampanya fiyatını devam ettirerek 749 TL fiyatla tüketicilere sunuluyor. Tüketiciler FreeBuds 4i yanında 99 TL farkla Band 4 veya HUAWEI Mini Hoparlör de satın alabiliyorlar.
Android dünyasının en gelişmiş tabletlerinden olan MatePad Pro da kampanya dahilinde tüketicilere indirim fırsatıyla sunulan ürünler arasında. 6.197 TL yerine 4.999 TL fiyatla sunulan MatePad Pro satın alan kullanıcılar, 1 TL farkla HUAWEI M-Pencil, MatePad Pro için deri kılıf veya HUAWEI AX3 router ile HUAWEI FreeLace kablosuz kulaklığa da sahip olabiliyor.
2 ve daha fazla alımlarda yüzde 10 indirim
Ayrıca, en çok satan 6 ürününde, 2 veya daha fazla alımlara doğrudan yüzde 10 daha indirim uyguluyor. Akıllı saat Watch GT 2 Pro, 2.798 TL yerine 2.299 TL fiyatla sunulurken, yalnızca 1 TL farkla HUAWEI FreeLace kablosuz kulaklık beraber alınabiliyor.
Watch GT 2, FreeBuds Pro, Watch Fit, FreeBuds 3 ve HUAWEI FreeLace Pro da kampanyaya dahil edilen ürünler arasında. Aynı üründen 2 veya daha fazla alımlarda uygulanan yüzde 10 indirim haricinde ayrıca tüm bu ürünlerde vade farksız 4 taksit imkanı da sunuluyor.
Kampanya hakkında detaylı bilgi için buradaki bağlantıyı kullanılabilirsiniz. Ayrıca 2 veya daha fazla yapılan satın alımlarda yüzde 10 indirim uygulanan ürünlerin detaylarına buradaki bağlantıdan ulaşılabilirsiniz.
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Genel
Valheim VR mod artık indirilebilir!
Valheim oyunu, oyuncuların ilgisini kaybetmeden yoluna devam ediyor. Çıktığı günden bu yana rekorları alt üst eden yapım, mod yapımcılarının da dikkatinden kaçmadı. Bugüne kadar birçok modun yapıldığı oyunda, şimdi de sanal gerçeklik modu oyuncuların beğenisine sunuldu. Hali hazırda birincil görüş açısından kusursuz bir şekilde çalışan oyuna, bir de VR modu eklendi. Mod henüz tam sürümüne kavuşmasa da ilk izlenimlerde pek bir hataya rastlanmadı.
Göz atmak isteyebilirsiniz: ASUS, Wi-Fi 6 destekli ilk oyuncu modemi DSL-AX82U’yu duyurdu
Mod yapımcıları Valheim için VR modu yaptı!
Oyun dünyasında her zaman büyük yapımlar öne çıkmıyor. AAA olarak adlandırılan büyük oyunlar, gerek reklam kampanyalı gerekse de harcanan para ile gündemin ilk sıralarında yer alsa da bazı “bağımsız” yapımlar aradan sıyrılmayı başarıyor. Kimi zaman küçük bir ekiple kimi zamanda tek bir kişi tarafından geliştirilen bu yapımlar, birçok açıdan büyük oyunları geride bırakmayı başarıyor. Bu oyunlar arasında yer alan Valheim da adından söz ettirmeye devam ediyor. Iron Gate Studio tarafından geliştirilen yapım, gerek teknik açıdan mükemmele yakın olması gerekse de dolu bir içeriğe sahip olması nedeniyle oyuncuların son dönemlerdeki gözdesi oldu. Oyun çıktığı günden bu yana oyuncu sayısını arttırarak yoluna devam ediyor. Çıkışından bu yana sadece iki ay geçen oyun, Steam’de de en çok satanlar listesinin zirvesine yerleşmeyi başardı.
Açık dünyada hayatta kalma ve inşaat üzerine kurulu oyun mod yapımcılarının da dikkatini çekmeyi başardı. Hali hazırda birçok başarılı modu bünyesinde bulunduran oyun şimdi de çok konuşulacak bir eklenti ile gündeme geldi. Oynanış ile alakalı birçok mod çıkan oyuna şimdi de çok ilginç bir eklenti daha geldi. Bağımsız mod yapımcıları Valheim içine VR desteğini entegre etmeyi başardı. Henüz tam sürümüne kavuşmayan mod, oyuncuların beğenisini kazandı. Teknik açıdan akıcılığı sağlayan VR modu sayesinde artık sanal gerçeklik gözlüğünüzü kullanabileceksiniz. Normal şartlarda birincil kamera açısını ilave mod ile kullanabilen oyuncular, VR mod ile birlikte bu avantaja da sahip olabilecekler.
Valheim VR mod şu anlık hareket kontrol desteğine sahip değil!
An itibariyle indirmeye açık olan mod aslında tam olarak VR deneyimine hazır değil. Zira modun şu anki halinde hareket kontrol desteği bulunmamakta. Bununla birlikte sanal gerçeklik gözlüğüne sahip olan oyuncular, klavye ve fare ile modu deneyimleyebilecekler. Hareket kontrol desteğinin de yakın zamanda mod içine dahil olması bekleniyor. Ayrıca mod yapımcıları, oyunculara küçük de bir uyarı yaptı. Valheim VR mod, ilave modlar ile aynı anda çalışmayabilir. VR desteğini kullanmak isteyen kullanıcıların, varsa diğer modları iptal etmeleri gerekiyor. Henüz deneysel bir çalışmadan öteye gitmeyen bu mod ile Viking diyarında ilginç bir deneyim yaşayabilirsiniz. VR modu oyun içerisinde yer alan kullanıcı arayüzleri ile de sıkıntısız çalışmakta. Oyuncular oyun içinde yer alan, listeleri, menüleri sorunsu bir şekilde kontrol etme imkanına sahip olacaklar.
Tüm bunların yanı sıra Valheim VR mod, çok oyunculu mod içinde sorunsuz çalışmakta. Yapımcılar, oyuncuların eklentiyi diledikleri oyun modu içerisinde kullanabileceklerini resmen duyurdu. Ancak bunu yaparken, oyun içi ayarlarından iki adet özelliğin kapanması gerekiyor. Grafik ayarlarında yer alan “anti- aliasing” ve “bloom” seçeneklerini kapatmayı unutmayın. Bunu yaptıktan sonra oyunu VR desteği ile, çok oyunculu modda oynayabilirsiniz. Modu yüklemek ve VR deneyimini yaşamak için indirme sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca modun kaynak kodlarına da buradan ulaşabilirsiniz.
Valheim sistem gereksinimleri
Kısa bir sürede Steam‘de listelerin tepesine yükselen Valheim, teknik açıdan da mükemmel sayılabilecek bir durumda. Zira oyun, düşük sistemlerde de sorunsuz bir şekilde çalışabilmekte. Ayrıca PC‘niz içerisinde de fazla bir alan kaplamıyor. Çünkü oyun sadece 600 MB‘lık boyutu ile piyasaya çıktı. Uzun bir aradan sonra oyuncular kaliteli bir deneyimi “fazla yer kaplamayan” bir yapımla yaşayabildiler.
Minimum sistem gereksinimleri;
- İşletim sistemi: Windows 7 ve üstü (64-bit)
- İşlemci: 2.6 GHz Quad Core ve benzeri
- RAM: 8 GB
- Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX950, AMD Radeon HD 7970 veya üstü
- Depolama alanı: 1 GB
Önerilen sistem gereksinimleri;
- İşletim sistemi: Windows 7 ve üstü (64-bit)
- İşlemci: Intel i5 3 GHz veya Ryzen 5 3 GHz
- RAM: 16 GB
- Ekran kartı: Nvidia GeForce 1060, AMD Radeon Series RX580 veya üstü
- Depolama alanı: 1 GB
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ASUS
ASUS, Wi-Fi 6 destekli ilk oyuncu modemi DSL-AX82U’yu duyurdu
ASUS, ADSL/VDSL modem ile yüksek performanslı Wi-Fi 6 standardını buluşturan, aynı zamanda router olarak da kullanılabilen Türkiye’nin ilk Wi-Fi 6 destekli oyuncu modem/router cihazı DSL-AX82U’yu duyurdu.
Bakmakta fayda var: WI-FI 6 DESTEKLİ EN İYİ OYUNCU MODEMİ! Asus DSL-AX82U
Değişim kampanyasıyla indirimli olarak da satın alınabilen DSL-AX82U, Nisan ayı başı itibarıyla ön sipariş açılmış durumda. Mevcut ASUS modem kullanıcıları, değişim kampanyası kapsamında Wi-Fi 6 desteğine sahip yeni nesil DSL-AX82U modem router cihaza indirimli şekilde sahip olabiliyor.
Çift bant Wi-Fi 6 desteğine sahip DSL-AX82U, başta mobil oyuncular ve yüksek hızlı ağa sahip olmak isteyen ev kullanıcıları olmak üzere herkese, hem ADSL/VDSL, hem de Fiber/GPON altyapılarının kullanılabildiği ultra hızlı ve sağlam bir ağ bağlantısı kurmak için bir seçenek sunuyor. Üst seviye Broadcom chipset çözümlerini kullanan modem router, hem ADSL/VDSL hem de kablosuz alanda en iyi performansı sunmayı hedefliyor.
DSL-AX82U, 5400 Mbps’e kadar destekleyen yüksek Wi-Fi 6 hızı ve Aura RGB dinamik aydınlatma efektleriyle bezeli yenilikçi tasarımla geliyor. Ebeveyn kontrolü özelliklerine sahip ASUS AiProtection Pro, oyun için kullanılan akıllı telefonlar da dahil olmak üzere tüm bağlı cihazlara koruma sağlıyor. Modem ayrıca ASUS AiMesh teknolojisine de destek veriyor. Bu sayede modem, AiMesh uyumlu diğer ASUS cihazlarla birlikte kullanılabiliyor ve bir düğüm sistemi oluşturulup tüm evi kapsayan bir ağ kurmak mümkün oluyor.
Wi-Fi 6 desteğiyle beraber geliyor
DSL-AX82U, yeni Wi-Fi 6 standardının tüm avantajlarını sunarken, mevcut Wi-Fi cihazlarıyla da tamamen uyumlu çalışıyor. Wi-Fi 6 teknolojisi daha yüksek hız, daha verimli ağ bağlantısı ve daha geniş menzilin yanı sıra bağlı cihazların pil ömrünü de geliştiriyor. Cihazdaki Wi-Fi 6 teknolojisi 160 MHz kanallarını kullanarak 5400 Mbps’e ulaşan hızlar sunuyor. Wi-Fi 6, OFDMA teknolojisi ile MU-MIMO özelliğini bir araya getiriyor. Böylece, birden fazla cihazın kullanıldığı ortamlarda ağ kapasitesi ve verimliliği artıyor, Wi-Fi sinyal menzili genişliyor ve daha iyi kapsama alanı elde ediliyor. Bunun sonucunda daha az Wi-Fi ölü noktası oluşuyor ve tüm cihazlara daha hızlı ve daha güvenilir Wi-Fi bağlantısı sunuluyor. Evin tamamında kaç adet cihaz bağlı olursa olsun kullanıcılar oyun keyiflerinin diğer cihazlardaki dosya indirme veya yayın izleme gibi işlemlerden etkilenmeyeceğinden emin olabiliyor. Wi-Fi 6’da bulunan Target Wake Time özelliği ise mobil cihazların ve IoT aygıtlarının güç tüketimini azaltarak oyunlar için daha uzun pil ömrü sunuyor.
Oyuncular için tasarlandı
DSL-AX82U, kullanıcıların oyunları kolayca hızlandırmasını sağlayan özelliklerle donatıldı. Ücretsiz ve kullanımı kolay ASUS Router uygulamasına Mobil Oyun Modu eklendi. Tek dokunuşla mobil oyunları hızlandırma imkânı sunan bu özellik, ASUS Router uygulamasının çalıştığı cihazın tüm trafiğine otomatik olarak öncelik veriyor ve mümkün olan en iyi oyun deneyimini yaşatıyor. Ayrıca mobil cihazlar, daha boş olan 5 GHz bandında daha yüksek hızlardan yararlanabiliyor.
Kullanıcılar router’ın çevrim içi denetim panelindeki Gear Accelerator işlevini kullanarak istedikleri cihaza da öncelik verebiliyor. Open NAT özelliğinin sunduğu üç adımlı kolay yapılandırma işlemiyle port yönlendirme kolaylaşırken, Adaptive QoS de oyunlar dahil olmak üzere farklı uygulamaların trafiğine öncelik verecek şekilde ayarlanabiliyor. Böylece ağda darboğazlar geçmişte kalıyor.
Etkileyici oyun stiliyle güvenli ve çok yönlü
Yeni ASUS modem iddialı hatları ve oyunlardan ilham alan ayrıntılarıyla dikkat çekici tasarıma sahip. Fütüristik bir estetikle donatılan DSL-AX82U’nun ön kısmı boyunca uzanan pencereli kısımda Aura RGB aydınlatma sistemi yer alıyor. Kullanıcılar gökkuşağı efekti gibi tamamen renkli dinamik desen alternatifleri arasından istediğini seçip dilediği renklerle kullanabiliyor. Ayrıca, daha sakin bir etki için sabit bir desen de tercih edilebiliyor.
DSL-AX82U, güvenlik için en yeni WPA3 kablosuz güvenlik protokolünü kullanıyor. Ürünler ayrıca, kullanım ömürleri boyunca ücretsiz ASUS AiProtection Pro ile kurumsal düzeyde güvenlik ve gelişmiş ebeveyn kontrolü özellikleri sunuyor. AiProtection Pro; akıllı telefonlar ve IoT cihazları gibi geleneksel antivirüs yazılımlarının kullanılamadığı cihazlar da dahil olmak üzere ağa bağlı tüm cihazları koruma altına alıyor. Yerleşik ASUS AiMesh desteği sayesinde cihazı AiMesh özellikli router’larla kurulmuş bir ağ sisteminde kontrolcü veya düğüm olarak kullanmak da mümkün. AiMesh ağları tüm kablosuz cihazlar için evin her yerini kapsayan Wi-Fi ağıyla kusursuz dolaşım sunuyor ve ölü noktaları ortadan kaldırıyor.
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Akıllı Telefonlar
LG telefon sektöründen çekildiğini doğruladı!
Şirket bugün, LG’nin akıllı telefon işinden çıktığını doğruladı. LG, yaptığı açıklamada, kararın “elektrikli araç bileşenleri, bağlı cihazlar, akıllı evler, robotik, yapay zeka ve işletmeler arası çözümlerin yanı sıra platformlar ve hizmetler gibi büyüme alanlarına odaklanmasını sağlayacak” dedi.
Bakmakta fayda var: LG, ticari 6G ağı için lansman tarihi verdi!
Mevcut LG telefonları satışta kalmaya devam edecek ve LG, ürünlerini “bölgeye göre değişiklik gösterecek şekilde bir süreliğine” desteklemeye devam edeceğini söylüyor. Şirket, olası işten çıkarmalar hakkında ise “istihdamla ilgili ayrıntıların yerel düzeyde belirleneceği” açıklandı. LG, işletmenin kapanışını bu yıl 31 Temmuz’a kadar tamamlamayı beklediğini söyledi. Bu hareket, bölümün son beş yıldaki büyük kayıplarının ardından birkaç aydır söylenti olarak vardı. Bir zamanlar Güney Koreli üretici Samsung’un rakibi olarak görülen LG’nin son zamanlardaki ileri teknoloji akıllı telefonları rekabet etmekte zorlanırken, daha uygun fiyatlı cep telefonları Çinli rakiplerle sıkı bir rekabetle karşı karşıya kaldı. Şirket daha önce akıllı telefon bölümünü 2021’de karlı hale getirmeyi umduğunu söylemişti.
Mart ayında, şirketin akıllı telefon işi için bir alıcı bulmaya çalıştığı, ancak görüşmelerin durduğu ve bunun yerine bölümü kapatabileceği yönünde haberler çıktı. Koreli yerel bir haber sitesi, şirketin çıkarmayı düşündükleri katlanabilir ekranlı telefonlarının geliştirilmesini durdurduğunu ve bu yılın ilk yarısı için planladığı akıllı telefonlarını da rafa kaldırdığını söyledi. Rakiplerine olan payını kaybettiği için LG, farklı form faktörlerine sahip telefonlar piyasaya sürümüştü. Kaydırınca daha küçük bir ikincil ekranı ortaya çıkan LG Wing ya da yeni çift ekranlı cihazları vardı. LG ayrıca LG G5 ile modüler bir akıllı telefon modeli denedi ancak bir yıl sonra bu girişimden de vazgeçmişti.
LG için, bu özelliklerin hiçbiri telefonlarını popüler hale dönüştürmek için yeterince yararlı değildi ve şirketin daha geleneksel telefonları, işlemci performansı ve kamera performansı gibi temel alanlarda rakiplerinin gerisinde kaldı. LG’nin bu telefonları kullanıcılar tarafından yeterince ilgi gösterilmedi.
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