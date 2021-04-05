Baharın gelişine özel indirim ve teklifler HUAWEI Online Mağaza’da

Valheim oyunu, oyuncuların ilgisini kaybetmeden yoluna devam ediyor. Çıktığı günden bu yana rekorları alt üst eden yapım, mod yapımcılarının da dikkatinden kaçmadı. Bugüne kadar birçok modun yapıldığı oyunda, şimdi de sanal gerçeklik modu oyuncuların beğenisine sunuldu. Hali hazırda birincil görüş açısından kusursuz bir şekilde çalışan oyuna, bir de VR modu eklendi. Mod henüz tam sürümüne kavuşmasa da ilk izlenimlerde pek bir hataya rastlanmadı.

Göz atmak isteyebilirsiniz: ASUS, Wi-Fi 6 destekli ilk oyuncu modemi DSL-AX82U’yu duyurdu

reklam

Mod yapımcıları Valheim için VR modu yaptı!

Oyun dünyasında her zaman büyük yapımlar öne çıkmıyor. AAA olarak adlandırılan büyük oyunlar, gerek reklam kampanyalı gerekse de harcanan para ile gündemin ilk sıralarında yer alsa da bazı “bağımsız” yapımlar aradan sıyrılmayı başarıyor. Kimi zaman küçük bir ekiple kimi zamanda tek bir kişi tarafından geliştirilen bu yapımlar, birçok açıdan büyük oyunları geride bırakmayı başarıyor. Bu oyunlar arasında yer alan Valheim da adından söz ettirmeye devam ediyor. Iron Gate Studio tarafından geliştirilen yapım, gerek teknik açıdan mükemmele yakın olması gerekse de dolu bir içeriğe sahip olması nedeniyle oyuncuların son dönemlerdeki gözdesi oldu. Oyun çıktığı günden bu yana oyuncu sayısını arttırarak yoluna devam ediyor. Çıkışından bu yana sadece iki ay geçen oyun, Steam’de de en çok satanlar listesinin zirvesine yerleşmeyi başardı.

reklam

Açık dünyada hayatta kalma ve inşaat üzerine kurulu oyun mod yapımcılarının da dikkatini çekmeyi başardı. Hali hazırda birçok başarılı modu bünyesinde bulunduran oyun şimdi de çok konuşulacak bir eklenti ile gündeme geldi. Oynanış ile alakalı birçok mod çıkan oyuna şimdi de çok ilginç bir eklenti daha geldi. Bağımsız mod yapımcıları Valheim içine VR desteğini entegre etmeyi başardı. Henüz tam sürümüne kavuşmayan mod, oyuncuların beğenisini kazandı. Teknik açıdan akıcılığı sağlayan VR modu sayesinde artık sanal gerçeklik gözlüğünüzü kullanabileceksiniz. Normal şartlarda birincil kamera açısını ilave mod ile kullanabilen oyuncular, VR mod ile birlikte bu avantaja da sahip olabilecekler.

Valheim VR mod şu anlık hareket kontrol desteğine sahip değil!

An itibariyle indirmeye açık olan mod aslında tam olarak VR deneyimine hazır değil. Zira modun şu anki halinde hareket kontrol desteği bulunmamakta. Bununla birlikte sanal gerçeklik gözlüğüne sahip olan oyuncular, klavye ve fare ile modu deneyimleyebilecekler. Hareket kontrol desteğinin de yakın zamanda mod içine dahil olması bekleniyor. Ayrıca mod yapımcıları, oyunculara küçük de bir uyarı yaptı. Valheim VR mod, ilave modlar ile aynı anda çalışmayabilir. VR desteğini kullanmak isteyen kullanıcıların, varsa diğer modları iptal etmeleri gerekiyor. Henüz deneysel bir çalışmadan öteye gitmeyen bu mod ile Viking diyarında ilginç bir deneyim yaşayabilirsiniz. VR modu oyun içerisinde yer alan kullanıcı arayüzleri ile de sıkıntısız çalışmakta. Oyuncular oyun içinde yer alan, listeleri, menüleri sorunsu bir şekilde kontrol etme imkanına sahip olacaklar.

Tüm bunların yanı sıra Valheim VR mod, çok oyunculu mod içinde sorunsuz çalışmakta. Yapımcılar, oyuncuların eklentiyi diledikleri oyun modu içerisinde kullanabileceklerini resmen duyurdu. Ancak bunu yaparken, oyun içi ayarlarından iki adet özelliğin kapanması gerekiyor. Grafik ayarlarında yer alan “anti- aliasing” ve “bloom” seçeneklerini kapatmayı unutmayın. Bunu yaptıktan sonra oyunu VR desteği ile, çok oyunculu modda oynayabilirsiniz. Modu yüklemek ve VR deneyimini yaşamak için indirme sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca modun kaynak kodlarına da buradan ulaşabilirsiniz.

Valheim sistem gereksinimleri

Kısa bir sürede Steam‘de listelerin tepesine yükselen Valheim, teknik açıdan da mükemmel sayılabilecek bir durumda. Zira oyun, düşük sistemlerde de sorunsuz bir şekilde çalışabilmekte. Ayrıca PC‘niz içerisinde de fazla bir alan kaplamıyor. Çünkü oyun sadece 600 MB‘lık boyutu ile piyasaya çıktı. Uzun bir aradan sonra oyuncular kaliteli bir deneyimi “fazla yer kaplamayan” bir yapımla yaşayabildiler.

Minimum sistem gereksinimleri;

İşletim sistemi: Windows 7 ve üstü (64-bit)

Windows 7 ve üstü (64-bit) İşlemci: 2.6 GHz Quad Core ve benzeri

2.6 GHz Quad Core ve benzeri RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX950, AMD Radeon HD 7970 veya üstü

Nvidia GeForce GTX950, AMD Radeon HD 7970 veya üstü Depolama alanı: 1 GB

Önerilen sistem gereksinimleri;