Baba ve Kızı Uçak Kazasından iPad Sayesinde Canlı Çıktı!

Geçtiğimiz Pazar günü, 58 yaşındaki bir pilot ve 13 yaşındaki kızı, Pennsylvania’daki Wilkes-Barre Scranton Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan iki kişilik tek motorlu Cessna 150’de uçuşa geçti. Ancak kalkıştan kısa bir süre sonra uçak radar ekranından çıktı. CNN, Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile beş saatlik bir arama yapıldığını bildirdi. Baba ve kızının bir iPad sayesinde hayatta kaldıkları ortaya çıktı.

Bakmakta fayda var: Qualcomm Snapdragon İşlemcilerin İsimlerini Değiştiriyor

Bear Creek Gönüllü Arama Kurtarma Şirketi’nden Şef James Serafin CNN’e, uçağın düştüğü bölgenin arazi nedeniyle bu tip kazalarda yaşama tutunmanın çok zor olduğunu söyledi. Ayrıca şef: “Duyduğum ve gördüğüm kadarıyla, hayatta kalanları gerçekten “duymuyorsunuz”, özellikle de düştükleri alan çok yoğun ormanlık. Ağaçların ve diğer her şeyin içinden geçmek zorunda kalmışlar.” dedi. Uçağın son yerini tespit ettikten sonra, kurtarma ekipleri enkazı bulmaya çalışmak için bir ızgara düzeni kullanmış.

Kurtarma ekipleri pilotun kimliğini tespit edip adını öğrendikten sonra, varış noktasında kocasını ve kızını bekleyen eşiyle temasa geçti. Eşi, kurtarma ekiplerine kocasının cep telefonu numarasını vermiş ve Şef Serafin, “Kurtarma ekibi cep telefonuna bir sinyal gönderildi ve kızının bir iPad’i olduğunu öğrendiler” dedi.

Şef ayrıca; “Saptanan Apple iPad tablete belirli aralıklarla ping sinyalleri gönderdiklerini ve koordinatı tam olarak aldığımızda, onların yerini doğru olarak tespit ettik” dedi. Ek olarak şef, ikilinin sıcak kalmaya çalışırken birbirine sokulduğunu söyledi. Baba ve kızı, hipotermik bir durumda bulunmuş ve hafif olarak yaralanmışlar. CNN, yaraları nedeniyle ikisinin de hastanede kaldığını belirtti. Şans eseri can kaybı olmayan kazayı FAA (Federal Havacılık İdaresi) araştırıyor.

Apple Watch’ın daha öncesinde birçok kişinin hayatını farklı şekillerde kurtardığına şahit olmuştuk. Kimi zaman kalp krizini önlemeye yönelik bildirimler gönderdi kimi zaman da düşme uyarısını algılayıp acil sağlık hizmetlerini aradı. Bir kaç kullanıcının da ceplerinde telefon varken yorgun mermilerin bu telefonlara isabet edip hayat kurtardığı olmuştu. Ancak iPad’in bir sinyal ile hayat kurtarabildiği ilk defa karşılaşışa bir durum oldu. Daha önce böyle bir şey ile karşılaşmamızın sebebi de iPad gibi büyük bir cihazın cebimize sığamayacağında dolayı diye düşünebiliriz. Tabi ki ileriki zamanlarda iPadlerin katlanabilen modelleri olursa durumlar değişebilir.

Pandemide Apple iPad gelirleri 2021 içerisinde %34 büyüme gösterdi