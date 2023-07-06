AYA NEO, yeni el bilgisayarı modeli AYA NEO KUN hakkında daha fazla ayrıntıları paylaştı. AYA NEO KUN, markanın şimdiye kadarki en güçlü Windows el bilgisayarı olması bekleniyor. Cihazın 8,4 inçlik ekranı, diğer oyun avuçiçi bilgisayarlarından daha büyük bir ekran sunuyor. Ayrıca neredeyse tam boyutlu oyun kontrollerine ve dokunmatik yüzeye sahip olacak.

Bu yeni model, AYA NEO NEXT II’yi gölgede bırakacak şekilde tasarlanmış. KUN, güçlü Ryzen 7000 APU’lar tarafından desteklenen ayrık GPU’larla birleştirilmiş bir donanıma sahip olacak. RAM tarafında ise muhtemelen 16 GB RAM’i göreceğiz.

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AYA NEO KUN, neredeyse tam boyutlu oyun kumandası düğmeleri ve kontrollere sahip. Bu avuçiçi oyun bilgisayarı; oyun çubukları, tetikleyicileri, iki dokunmatik yüzey ve 8 yönlü bir d-pad ile birlikte gelecek. Cihazda ayrıca üç set omuz düğmesi, Windows Hello kimlik doğrulamasını destekleyen bir parmak izi tarayıcı ve öne bakan bir kamera bulunuyor.

AYA NEO KUN, markanın CEO’sunun daha önce yaptığı bir açıklamaya göre oldukça büyük bir batarya ile gelebilir. Bu durum, taşınabilir cihazın diğer rakiplerinden daha ağır olabileceği anlamına geliyor. AYA NEO KUN’un kesin sürüm ve fiyatlandırma detayları henüz açıklanmadı. Ancak cihazın yakın gelecekte Indiegogo kitlesel fonlama kampanyası aracılığıyla piyasaya sürülmesi planlanıyor. Türkiye pazarına gelmeyecek olan bu model bakalım Steam Deck ve Asus Rog Ally karşısında nasıl bir performans sergileyecek?