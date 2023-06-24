Steam’in her ay yayımladığı “Donanım ve Yazılım Araştırması” raporuna göre bu ayın en popüler ekran kartlarını paylaştı.

Mayıs ayı raporuna göre şu anki en popüler ekran kartı NVIDIA tarafından üretilen GeForce GTX 1650 modelidir. Uygun fiyatı nedeniyle tercih edilen bu kart kullanıcıların yüzde 6.07’si tarafından kullanılmaktadır.

İkinci sırada yine NVIDIA tarafından üretilen GeForce GTX 1060 ekran kartı yer almaktadır. Yüzde 4.94 kullanım oranına sahip olan bu kartı hemen ardından aynı markanın GeForce RTX 3060 modeli takip etmektedir.

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Dünyanın en büyük dijital oyun platformu Steam, donanım ve yazılım ile ilgili ayda bir yaptığı araştırmayla oyuncuların en çok tercih ettiği ürünleri paylaşmaktadır. Son olarak geçtiğimiz günlerde yayınlanan Mayıs ayı raporuna göre en revaçta olan ekran kartları belli oldu.

AMD şaşırttı

AMD’nin ekran kartları listede ilk 10’da yer alamadı. En yakın AMD ekran kartı Radeon RX 580, listede 13. sırada bulunuyor. AMD’nin yeni nesil ekran kartları olan RX 5000 ve RX 6000 serilerinden hiçbiri ilk 20’de değil. Bu da AMD’nin ekran kartlarının Steam kullanıcıları arasında çok popüler olmadığını gösteriyor.

En popüler ekran kartları

Sıra Ekran Kartı Kullanım Oranı (Yüzde) 1 NVIDIA GeForce GTX 1650 6.07% 2 NVIDIA GeForce GTX 1060 4.94% 3 NVIDIA GeForce RTX 3060 4.90% 4 NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU 4.54% 5 NVIDIA GeForce RTX 2060 4.53% 6 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 3.83% 7 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 3.33% 8 NVIDIA GeForce RTX 3070 3.06% 9 NVIDIA GeForce RTX 3050 2.80% 10 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 2.66% 11 NVIDIA GeForce GTX 1660Ti 2.20% 12 AMD Radeon Graphics 2.06% 13 NVIDIA GeForce GTX 1050 1.98% 14 NVIDIA GeForce RTX 3080 1.95% 15 Intel (R) Iris (R) Xe Graphics 1.76% 16 Intel (R )UHD Graphics intel 1.56% 17 NVIDIA GeForce GTX 1070 1.55% 18 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 1.44% 19 NVIDIA GeForce GTX 1660 1.43% 20 NVIDIA GeForce RTX 3070Ti 1.40% 21 NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU 1.29% 22 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 1.29% 23 AMD Radeon RX 580 1.10% 24 NVIDIA GeForce GTX 1650Ti 1.10% 25 NVIDIA GeForce RTX 2070 1.06% 26 NVIDIA GeForce GTX 1080 0.97% 27 NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU 0.96% 28 NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU 0.89% 29 AMD Radeon RX 570 0.85% 30 AMD Radeon Vega 8 Graphics 0.80%