Otomotiv dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan 2021 Avrupa Yılın Otomobili ödülü sahibini buldu. Toyota Yaris, final etabındaki altı rakibini geride bırakmayı başardı.

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Her sene verilen Avrupa Yılın Otomobili ödülü için 29 araçlık liste içinden 7 finalist seçilmişti. 2021’de 7 araç arasından ödüle layık görülen Toyota Yaris oldu. 7 finalist arasında yüzde yüz elektrikli iki model vardı.

Toyota Yaris, final etabında mücadele eden diğer altı iddialı rakibini geride bırakmayı başardı. Kompakt model böylece bu önemli ödülü birden fazla kez kazanan Renault Clio ve Volkswagen Golf gibi modellerin arasında yerini aldı. 2018 yılında Volvo XC40, 2019 yılında Jaguar I-Pace, geçtiğimiz yıl da Peugeot 208’in ödülün sahibi olmuştu.

Yoğun şehir içi yollarda çevik bir sürüş sağlayacak şekilde tasarlanan Yaris, aynı zamanda içeride geniş, konforlu ve yüksek kaliteye sahip bir kabin sunuyor. Bağlantı teknolojileriyle ve yüksek donanım seviyeleriyle birlikte kullanıcıların beklentilerini aşmayı başarıyor.

Avrupa Yılın Otomobili ödülünün bu seneki finalistleri

Citroen C4

Cupra Formentor

Fiat 500

Land Rover Defender

Skoda Octavia

Toyota Yaris

Volkswagen ID.3

Son olarak Avrupa Yılın Otomobili yarışmasında dördüncü nesil hibrit teknolojisini kullanan Toyota Yaris, yapılan oylama sonucu jüriden toplamda 266 puan toplayarak ipi göğüsledi. Ayrıca Yaris’i 240 puanla Fiat 500 Electric ve 239 puanla Cupra Formentor izledi. Pek çok kişinin favorisi olan elektrikli Volkswagen ID.3 ise 224 puan toplayarak dördüncü oldu.

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