Akıllı telefonlar ve Wi-Fi, hayati öneme sahip böcekleri öldürüyor

Akıllı telefonlar hayatımızın önemli bir parçası. Günümüzde hemen herkesin bir akıllı telefonu var. Sosyal medyadan fatura ödemeye kadar, birçok şeyi akıllı telefonlar üzerinden yapıyoruz. Fakat bu akıllı cihazların radyasyon yayma gibi oldukça olumsuz bir yönleri var.

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Araştırmalar böcekler üzerindeki zararları kanıtlıyor

Bu yazıda; akıllı telefonlar ve Wi-Fi sinyallerinin yaydığı radyasyonun insanlar üzerindeki olası etkilerinden bahsetmeyeceğiz. Aslında, insanlara olası zararları hakkında kesin bir sonuç yok. Ancak, doğa için hayati öneme sahip olan böceklerin, bu radyasyondan önemli ölçüde etkilendiğine dair oldukça net kanıtlar mevcut.

Almanya merkezli Doğa ve Biyoçeşitliliği Koruma Birliği ve 80’den fazla bağımsız araştırma gösteriyor ki; akıllı telefon ve Wi-Fi sinyalleri, böcekler üzerinde olumsuz bir etki yaratıyor. Yapılan 83 araştırmanın 72’si net bir şekilde sineklere ve arılara olumsuz etkisi olduğunu kanıtlıyor. Araştırmacılar; akıllı telefonlardan ve Wi-Fi sinyallerinden yayılan radyasyonun, kalsiyum iyonlarının olması gerekenden daha fazla emilmesine sebep olduğunu gösteriyor. Bu da söz konusu canlıların hücre yapılarına zarar veriyor. Böceklerin uyku ve uyanma döngüleri alt-üst oluyor, hastalıklara karşı dayanıklılıkları azalıyor. Bu durum, doğa için hayati derecede önemli görevlere sahip olan böcek popülasyonunun azalmasına direkt olarak etki ediyor.

Böcekler, evlerimize girdiklerinde birçoğumuzu rahatsız ediyorlar. Fakat onların besin zincirinde önemli bir rol oynamaları ve tozlaşmaya katkı sağlamaları gibi hayati görevleri var. Radyasyona ek olarak, tarım ilaçları gibi kimyasallar da böcek popülasyonlarına büyük zararlar veriyor.

Peki bu konuda neler yapılabilir? Akıllı telefonlar ve Wi-Fi teknolojisi hayatımızda o kadar önemli bir yer kaplıyor ki, onlardan vazgeçilmesi oldukça zor görünüyor. Şu bir gerçek ki; insanoğlunu iyi bir gelecek beklemiyor.