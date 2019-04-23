Avengers Fortnite ile buluştu!

Avengers Fortnite ile buluştu!

23 Nisan, 2019 HABER, Oyun 0 yorum

Avengers, Fortnite ile 25 Nisan’da yapılacak işbirliğinde buluştu. Epic Games, Avengers’ı çok kısa bir süre sonra Fortnite’a getirecek.

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Avengers Fortnite ile işbirliği yaptı!

Epic Games, bu hafta başlaması planan yeni Avengers: End Game sürümünü duyurmaya başladı.

 

Yukarıda da görebildiğiniz gibi, Fortnite’ın resmi Twitter hesabında paylaşılan son tweete göre Epic Games, çok yakında Avengers’a çapraz geçiş yapacağını gösterdi. Tweet ise çok basit; ‘ne gerekiyorsa’ hashtag’i  ve 25 Nisan tarihi. Ayrıca Kaptan Amerika kalkanı tutan bir Fortnite karakteri de görüyoruz. Bu da; bu çapraz geçişin oyunculara bazı Avengers karakterlerinin güçlerini vereceğine işaret. 25 Nisan geldiğinde daha fazlasını öğreneceğiz.

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