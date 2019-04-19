Irak, PUBG ve Fortnite’ı yasakladı

Irak parlamentosu, “gençler üzerinde bıraktığı kötü etki” sebebiyle Fortnite ve PUBG oyunlarını ülkede yasakladı. Geçtiğimiz günlerde PUBG, Hindistan eyaleti Gujarat’ta yasaklanmış ve hemen ardından yasağı delen on genç tutuklanmıştı. Ayrıca Nepal de, PUBG’yi yasaklayan bir diğer ülke olmuştu.

Irak’ta PUBG ve Fortnite oynamak artık yasak

Ülkenin en popüler dini figürlerinden biri olan Şii lider Moqtada al-Sadr, “PUBG’de bir veya iki kişi öldürdüğünüzde ne kazanıyorsunuz? Bu oyun zeka için değil veya doğru şekilde savaşmanızı sağlayan bir savaş oyunu değil” sözleriyle hükümetten oyunu yasaklamasını istemişti.

Bu çağrının ardından parlamentonunn kararıyla PUBG ve Fortnite oyunları artık ülkede yasaklanmış durumda.