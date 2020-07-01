Genel
Yeni Mercedes-Benz GLA Türkiye’de!
Mercedes‘in kompakt SUV sınıfındaki ilk modeli GLA‘nın ikinci nesli, bu aydan itibaren ülkemizde satışta olacak.
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Yeni GLA, sadeleşen çizgileriyle, modern ve sportif karakterini ortaya çıkaran bir dış tasarıma sahip. Ön kısımda tek çıta üzerinde yer alan büyük Mercedes yıldızı, yeni LED farları ve kaputun üzerindeki “güç kubbeleri” dikkat çeken detayların başında geliyor. Arkaya doğru gittikçe eğimi artan tavan çizgisi ve yüksek omuz çizgisi aracın dinamik duruşunu güçlendiriyor. Ayrıca siyah plastik eklentili çamurluklar, aracın off-road karakterine vurgu yapıyor.
Arka tasarıma geldiğimizde ise bizi iki parçalı far grubu karşılıyor. Farların iki parçadan oluşması, bagaj kapağının daha geniş bir şekilde açılmasını sağlıyor. Bu da yeni GLA’nın kullanışlılığını arttıran bir detay oluyor.
Yeni GLA’nın kabininde ise ön konsol, sürücü ve yolcu tarafı olarak ayrılan bir tasarıma sahip. Sürücü tarafı ve orta konsolda geniş ekranlı sistem baskınken, yolcu tarafına şık tasarımlı döşemeler hakim. Söz konusu iki ekranlı sistem iki adet 7 inçlik veya biri 7 ve diğeri 10.25 inç veya iki adet 10.25 inçlik olmak üzere üç farklı şekilde alınabiliyor. MBUX bilgi-eğlence sistemi standart olarak sunulurken, isteğe bağlı olarak kullanıcı tarafından kişiselleştirilebiliyor. Yüksek görüntü kalitesi ve grafikler, ön camda sanal gösterge paneli, arttırılmış gerçekliğe sahip navigasyon, öğrenme yeteneği ve “Hey Mercedes” komutu ile etkinleşen sesli komut sistemi MBUX’un özelliklerinden birkaçı.
Yeni GLA’nın boyutlarındaki değişiklikler
Yeeni GLA, eski nesline göre 14 mm daha kısa, 30 mm daha geniş, 104 mm daha yüksek ve dingil mesafesi 30 mm daha uzun ebatlara sahip. Eğimli tavan çizgisinden dolayı arka baş mesafesi 6 mm azalmış. Fakat arka bacak mesafesi 116 mm artmış. Aracın arka koltukları 40:20:40 oranında katlanabiliyor. Ayrıca bagaj hacmi 421 litreden, 435 litreye çıkmış.
Yeni GLA’daki motor seçenekleri
GLA 200 şeklinde ülkemizde satılacak olan motorun performans değerleri ise şöyle:
- 1332 cc, 4 silindirli, benzinli
- 120 beygir güç (5500 dev/dk) ve 250 Nm tork (1620-4000 dev/dk)
- 7G-DCT çift kavramalı otomatik şanzıman
- Ortalama yakıt tüketimi 5,9 litre/100 km
- 0-100 km/s hızlanma değeri 8.7 saniye
- Maksimum hız 210 km/s
Yeni GLA’daki sürüş destek ve güvenlik ekipmanları
Mercedes’in en son sürüş destek ve güvenlik ekipmanları, yeni GLA’da da yer alıyor. Sürüş Yardım Paketi bünyesinde, acil durum manevrası, acil durum şerit yardımcısı, araçtan çıkış kör nokta uyarısı ve yaya geçidindeki kişilerin algılanması gibi özellikler barındırıyor.
DISTRONIC sistemi ile duran aracı algılayarak fren yapabiliyor. Aktif park yardımcısı ve navigasyon ile birlikte dur-kalk trafikte otonom olarak duruyor ve öndeki araca bağlı olarak otomatik olarak tekrar harekete geçiyor. Ayrıca ECO sürüş modunda “süzülme” fonksiyonunu da devreye sokuyor.
Aktif direksiyon yardımcısı sistemi ise Otomobil durduktan sonra merkezi kilitleri açarak acil durum çağrısı yapan SOS fonksiyonu ile aktif acil durdurma yardımcısı, navigasyon ile birlikte aktif şerit değiştirme yardımcısı, sıkışık trafikte 60 km/s altındaki hızlarda acil durum şerit yardımcısı gibi fonksiyonları bünyesinde barındırıyor.
PRE-SAFE PLUS sistemi ise olası bir çarpışma riskini algılıyor. Çarpışma riskinin devam etmesi halinde sistem olası bir arkadan çarpma sonrası, oluşması muhtemel savrulmayı önlemek üzere sabit duran otomobile fren kuvveti uyguluyor.
Yeni Mercedes GLA’nın fiyatları
Yeni GLA şu an Progressive ve AMG olarak 2 farklı donanıma sahip. GLA 200 Progressive paketi 412 bin 500 TL ve GLA 200 AMG paketi ise 454 bin TL‘den alıcılarını bekliyor.
Kaynak: Mercedes-Benz Türkiye
Genel
2021 VW Tiguan, hibrit GTE ve R versiyonuyla birlikte tanıtıldı!
En çok satan crossover modellerinden VW Tiguan, geçirdiği makyajla beraber birkaç yeni versiyona da kavuştu. Dün neredeyse kamuflajsız prototiplerin fotoğrafları sızmıştı. Tabiri caizse, göz açıp kapamadan, 2021 Tiguan tanıtıldı.
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VW’nin yeni tasarım dilini kullanıldığı ilk model olan yeni Golf’e benzer çizgiler aracın dış tasarımına hakim. Ön kısımda yeni farlar, yeni ızgara ve büyük hava girişlerine sahip yeni tampon göze çarpan ilk detaylar arasında. Diğer kısımlardaki değişiklikler ise biraz daha az fark edilir derecede. Markanın güncel tasarım diline uygun şekilde revize edilmiş arka farlar, arka tampon ve ortaya gelen “Tiguan“yazısını arkadaki değişikler olarak sıralayabiliriz. “4MOTION” ibaresi de yeni bir yazı fontuna sahip. “R” paketinde opsiyon olarak Akrapovic egzoz siteminin de alınabildiğini belirtelim.
Aracın kabininde ise küçük ama etkili yenilikler bulunuyor. Dokunmatik yüzeylere sahip direksiyon ve klima kontrol alanı, 8 veya 10.25 inçlik gösterge paneli ve yeni bilgi-eğlence sistemi makyajla gelen yeniliklerin başında geliyor. Ayrıca bu yeni bilgi-eğlence sisteminde doğal sesle kontrol, çoklu telefon bağlantısı ve kablosuz App-Connect özellikleri de yer alıyor. 2021 Tiguan’ın kabinindeki diğer yenilikler arasında yeni döşemeler ve 15 farklı renge sahip ortam aydınlatması ve opsiyonel 480 W Fender Premium ses sistemi de yer alıyor.
Yeni güvenlik ekipmanları içinde 0-209 km/s arasında çalışan, hızlanma ve frenlemeyi kontrol edebilen yeni Travel Assist sistemi yer alıyor. Ayrıca makyajlı Tiguan, “proaktif olarak yerel hız sınırı, şehir sınır işaretleri, yol kesişimleri ve kavşakları da dikkate alabilen” adaptif hız sabitleyici sisteme de sahip.
Tiguan’ın yeni motorları ise plug-in hibrit GTE ve yüksek performanslı R paketinde yer alıyor. GTE paketinde, yeni Golf GTE‘deki 242 beygir güç ve 400 Nm torka sahip, 1.4 litre 4 silindirli hibrit ünite yer alıyor. Tiguan GTE’nin tamamen elektrikli menzili ise 50 km olarak açıklandı. Tiguan R ise 2.0 litrelik 320 beygir gücünde ve 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemine sahip.
Makyajlı Tiguan’ın fiyatı henüz belli değil fakat yakın zamanda satışa çıkacağı söyleniyor.
Kaynak. Carscoops, Motor1
Genel
2021 VW Golf R, casus kameralara yakalandı!
Yeni nesil VW Golf R‘ın bu yıl içindeki tanıtımı için gün saydığımız şu zamanlarda araç, Almanya‘daki bir otoparkta casus kameralara yakalandı.
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Koyu mavi rengi ve henüz ufak tefek kamuflaja sahip detayları ile görüntülenen prototip, ön tampondaki büyük hava girişleri, büyük yan etekler, büyük difüzörlü arka tamponu ve dörtlü egzoz çıkışıyla klasik “hot-hatch” karakterini yansıtıyor. Ayrıca bagaj kapağı üzerine monte edilmiş büyük arka kanat da diğer sportif bir detay olarak göze çarpıyor.
İç tasarımda ise “R” logolu spor ön koltuklar ve ön panelde yer alan karbon fiber detaylar baskın bir role sahip. “R” logosuna sahip yeni direksiyon simidi ve yeni dikişli döşemeleri, aracın sportif karakterini içeride de devam ettiriyor.
2021 Golf R, eski nesline göre daha fazla alçaltılan süspansiyona, yeni şasiye, renkli kaliperlere sahip geliştirilmiş fren takımına sahip olacak. Ayrıca tam zamanlı dört tekerlekten çekiş sistemi ile Mercedes A35 AMG, BMW M1.35i ve Audi S3 Sportback ile rekabet edecek. 328 beygir güce sahip olduğu iddia edilen ve DSG şanzıman ile geleceği söylenen yeni Golf R, 2.0 litrelik turbolu 4 silindirli bir motora sahip olacak.
Kaynak: Carscoops
Genel
2021 VW Tiguan, casus kameralara yakalandı!
VW Tiguan‘ın makyajlı versiyonunun tanıtılmasına çok az bir zaman kala aracın tasarımı, dışarıda yakalanan bir prototiple gün yüzüne çıktı.
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Casus fotoğrafçıların Almanya’da çektiği bu fotoğraflara bakacak olursak, yeni Golf’teki çatık tek kaşlı bakışlı farlar, daha uzun ve geniş ızgara, yeni ön tampon ve yeni logo dikkat çekiyor. Ayrıca bu prototipte, opsiyonel IQ.Light LED matris farlar yer alıyor. Bazı ibarelerden anlaşıldığı kadarıyla bu prototipin R-Line donanımına sahip bir araç olduğu düşünülüyor.
Görsellerdeki aracın arka tamponu ve jantları pek de R-Line gibi durmuyor, evet. Fakat bu aracın bir prototip olduğunu da hatırlamak gerekiyor. R-Line’a özgü egzoz çıkışı veya sahte egzoz uçlarını barındıran, sportif bir arka tampon bekleniyor. Arka farlarda ise üç bumerang şekli içeren LED far grubu göze çarpıyor.
İç tasarımda ise çok büyük tasarım değişiklikleri yok. Yeni Golf’ten alınan direksiyon simidi ve yeni klima kontrol alanı dikkat çeken detayların başında yer alıyor. Fakat OTA güncellemelerine sahip yeni bir bilgi-eğlence sisteminin tanıtılacağı da söylenenler arasında.
Makyajlı Tiguan’ın, GTE adındaki plug-in hibrit bir modele de sahip olacağı söyleniyor. Yeni Golf GTE‘deki 242 beygir giç ve 400 Nm tork değerlerine sahip 1.4 litrelik 4 silindirli içten yanmalı motora sahip hibrit üniteyi kullanması bekleniyor. VW’nin turbolu yeni motorlarının çoğunun, yeni Tiguan’da da yer alması bekleniyor. Ayrınca 2.0 litrelik, 320 beygir gücünde ve 4MOTION sistemine sahip Tiguan R modelinin de tanıtılması ihtimali de oldukça yüksek.
Kaynak: Carscoops