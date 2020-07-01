Yeni Mercedes-Benz GLA Türkiye’de!

Mercedes‘in kompakt SUV sınıfındaki ilk modeli GLA‘nın ikinci nesli, bu aydan itibaren ülkemizde satışta olacak.

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Yeni GLA, sadeleşen çizgileriyle, modern ve sportif karakterini ortaya çıkaran bir dış tasarıma sahip. Ön kısımda tek çıta üzerinde yer alan büyük Mercedes yıldızı, yeni LED farları ve kaputun üzerindeki “güç kubbeleri” dikkat çeken detayların başında geliyor. Arkaya doğru gittikçe eğimi artan tavan çizgisi ve yüksek omuz çizgisi aracın dinamik duruşunu güçlendiriyor. Ayrıca siyah plastik eklentili çamurluklar, aracın off-road karakterine vurgu yapıyor.

Arka tasarıma geldiğimizde ise bizi iki parçalı far grubu karşılıyor. Farların iki parçadan oluşması, bagaj kapağının daha geniş bir şekilde açılmasını sağlıyor. Bu da yeni GLA’nın kullanışlılığını arttıran bir detay oluyor.

Yeni GLA’nın kabininde ise ön konsol, sürücü ve yolcu tarafı olarak ayrılan bir tasarıma sahip. Sürücü tarafı ve orta konsolda geniş ekranlı sistem baskınken, yolcu tarafına şık tasarımlı döşemeler hakim. Söz konusu iki ekranlı sistem iki adet 7 inçlik veya biri 7 ve diğeri 10.25 inç veya iki adet 10.25 inçlik olmak üzere üç farklı şekilde alınabiliyor. MBUX bilgi-eğlence sistemi standart olarak sunulurken, isteğe bağlı olarak kullanıcı tarafından kişiselleştirilebiliyor. Yüksek görüntü kalitesi ve grafikler, ön camda sanal gösterge paneli, arttırılmış gerçekliğe sahip navigasyon, öğrenme yeteneği ve “Hey Mercedes” komutu ile etkinleşen sesli komut sistemi MBUX’un özelliklerinden birkaçı.

Yeni GLA’nın boyutlarındaki değişiklikler

Yeeni GLA, eski nesline göre 14 mm daha kısa, 30 mm daha geniş, 104 mm daha yüksek ve dingil mesafesi 30 mm daha uzun ebatlara sahip. Eğimli tavan çizgisinden dolayı arka baş mesafesi 6 mm azalmış. Fakat arka bacak mesafesi 116 mm artmış. Aracın arka koltukları 40:20:40 oranında katlanabiliyor. Ayrıca bagaj hacmi 421 litreden, 435 litreye çıkmış.

Yeni GLA’daki motor seçenekleri

GLA 200 şeklinde ülkemizde satılacak olan motorun performans değerleri ise şöyle:

1332 cc, 4 silindirli, benzinli

120 beygir güç ( 5500 dev/dk ) ve 250 Nm tork (1620-4000 dev/dk)

güç ( ) ve tork (1620-4000 dev/dk) 7G-DCT çift kavramalı otomatik şanzıman

çift kavramalı otomatik şanzıman Ortalama yakıt tüketimi 5,9 litre/100 km

0-100 km/s hızlanma değeri 8.7 saniye

hızlanma değeri Maksimum hız 210 km/s

Progressive Line paketi AMG Line paketi Özel Edition 1 paketi

Yeni GLA’daki sürüş destek ve güvenlik ekipmanları

Mercedes’in en son sürüş destek ve güvenlik ekipmanları, yeni GLA’da da yer alıyor. Sürüş Yardım Paketi bünyesinde, acil durum manevrası, acil durum şerit yardımcısı, araçtan çıkış kör nokta uyarısı ve yaya geçidindeki kişilerin algılanması gibi özellikler barındırıyor.

DISTRONIC sistemi ile duran aracı algılayarak fren yapabiliyor. Aktif park yardımcısı ve navigasyon ile birlikte dur-kalk trafikte otonom olarak duruyor ve öndeki araca bağlı olarak otomatik olarak tekrar harekete geçiyor. Ayrıca ECO sürüş modunda “süzülme” fonksiyonunu da devreye sokuyor.

Aktif direksiyon yardımcısı sistemi ise Otomobil durduktan sonra merkezi kilitleri açarak acil durum çağrısı yapan SOS fonksiyonu ile aktif acil durdurma yardımcısı, navigasyon ile birlikte aktif şerit değiştirme yardımcısı, sıkışık trafikte 60 km/s altındaki hızlarda acil durum şerit yardımcısı gibi fonksiyonları bünyesinde barındırıyor.

PRE-SAFE PLUS sistemi ise olası bir çarpışma riskini algılıyor. Çarpışma riskinin devam etmesi halinde sistem olası bir arkadan çarpma sonrası, oluşması muhtemel savrulmayı önlemek üzere sabit duran otomobile fren kuvveti uyguluyor.

Yeni Mercedes GLA’nın fiyatları

Yeni GLA şu an Progressive ve AMG olarak 2 farklı donanıma sahip. GLA 200 Progressive paketi 412 bin 500 TL ve GLA 200 AMG paketi ise 454 bin TL‘den alıcılarını bekliyor.

Kaynak: Mercedes-Benz Türkiye