The Witcher nasıl olmuş? | Bilmeyenler için basit başlangıç rehberi

The Witcher dizisi hakkında değerlendirmelerimizin ve bilmeyenler için kısa hikayesini aktardığımız videomuz ile karşınızdayız.

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Andrzej Sapkowski tarafından kaleme alınan Witcher aslında bir oyun değil kısa hikayeler ve roman uyarlaması. Ancak elbette Witcher ve Geralt of Rivia ismi özellikle Polonyalı oyun firması CD Project Red tarafından yayınlanan Witcher oyun serisi ile tanındı.

1980’lerin başında Fantastyka adındaki bir Leh bilim kurgu ve fantezi dergisinde ilk olarak yayınlanan ilk hikâye “Wiedźmin” (The Witcher) 1986, dergi tarafından yapılan bir yarışma için yazılmıştı ve üçüncülük kazandı.

Söz konusu olan dizi ise Türkiye’de de yayınlanan kitap serisinin ilk iki kitabı olan Son Dilek ve Kader Kılıcı adlı eserlerden uyarlandı.

Henry Cavill’in Geralt, Anya Chalotra’nın Yennefer, Freya Allan’ın Prenses Cirilla (Ciri) karakterlerine can verdikleri ilk sezon 8 bölümden oluşuyor ve sadece Netflix’te yayınlandı.

Dizi hakkındaki detayları, hikayeyi ve yorumlarımızı bu videoda görebilirsiniz.

İyi seyirler…