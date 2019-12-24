İnceleme
The Witcher nasıl olmuş? | Bilmeyenler için basit başlangıç rehberi
The Witcher dizisi hakkında değerlendirmelerimizin ve bilmeyenler için kısa hikayesini aktardığımız videomuz ile karşınızdayız.
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Andrzej Sapkowski tarafından kaleme alınan Witcher aslında bir oyun değil kısa hikayeler ve roman uyarlaması. Ancak elbette Witcher ve Geralt of Rivia ismi özellikle Polonyalı oyun firması CD Project Red tarafından yayınlanan Witcher oyun serisi ile tanındı.
1980’lerin başında Fantastyka adındaki bir Leh bilim kurgu ve fantezi dergisinde ilk olarak yayınlanan ilk hikâye “Wiedźmin” (The Witcher) 1986, dergi tarafından yapılan bir yarışma için yazılmıştı ve üçüncülük kazandı.
Söz konusu olan dizi ise Türkiye’de de yayınlanan kitap serisinin ilk iki kitabı olan Son Dilek ve Kader Kılıcı adlı eserlerden uyarlandı.
Henry Cavill’in Geralt, Anya Chalotra’nın Yennefer, Freya Allan’ın Prenses Cirilla (Ciri) karakterlerine can verdikleri ilk sezon 8 bölümden oluşuyor ve sadece Netflix’te yayınlandı.
Dizi hakkındaki detayları, hikayeyi ve yorumlarımızı bu videoda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Aksesuar
Gece kadar sessiz klavye ve fare | Logitech MK470 & M350
Logitech MK470 klavye ve fare seti ile Logitech M350 fare incelemesi ile karşınızdayız.
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Logitech MK470 Slim Combo
Minimalist, modern ve ince yapısıyla dikkat çeken M470 klavye ve fare kombosu masanızda şık bir görünüm sunarken klasik klavye ve fare setlerine göre çok daha az yer kaplıyor. Bu sayede alandan tasarruf sağlayabileceğiniz MK470 ve M350 modellerinde konfor unsurları da ön plana alınmış.
Gece kadar sessiz
Özel geliştirilmiş ince profilli tuşları ile sesi %90 azaltılmış olan MK470 ve M350, fısıltıdan bile daha az ses çıkararak en sessiz ortamda bile çıt çıkarmadan çalışmaya devam edebiliyor. Kablosuz yapısıyla içerisinden çıkan Logitech alıcısından 10 metreye kadar mesafede iletişim halinde olabilen MK470’in yanı sıra M350 ise Bluetooth desteğine de sahip.
Pil değiştirmeyi unutun!
Normal kullanımda M350 ve MK470 fareleri 18 aylık pil ömrüne sahipken, klavye ise 36 aylık pil ömrü ile fark yaratıyor. İlk satın alımdan sonra en az bir yıl boyunca rahatlıkla kullabileceğiniz MK470 tak çalıştır kolaylığı ile çalışıyor.
Dizüstü Bilgisayar
HP Elite Dragonfly Türkiye’de: Bir kilodan hafif laptop!
HP Elite Dragonfly Türkiye’de çıkışını gerçekleştirdi. Dizüstü bilgisayar sınıfının en hafif cihazlarından biri olarak karşımıza çıkan model iddialı özellikler sunuyor.
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HP, 17 Aralık’ta yaptığı basın toplantısında profesyoneller için iş ve günlük kullanımın sınırlarını zorlayan bir kilogramdan hafif premium PC’sini tanıttı. Tasarımıyla göz dolduran HP Elite Dragonfly, güvenlik özellikleriyle mobilite arayan kullanıcıların tercihi oluyor. HP Elite Dragonfly, dayanıklı ve bir kilogramdan hafif tasarımına ek olarak 24,5 saat batarya ömrüyle kullanıcılarının performanstan ödün vermeden çalışmasını sağlıyor.
HP’nin en hafif kurumsal bilgisayarları piyasada!
Günümüzün mobil ve kurumsal profesyonellerinin konferans odaları, kampüsler, hava alanları ve toplu taşıma araçları gibi işle her an ilgilenilmesi gereken alanlarda daha özgür olmaları gerekiyor. Bu alanda cihaz, hafif ama güçlü yapısı ve 24,5 saatlik batarya ömrü sunuyor.
13 inç’lik bilgisayar içinde en uzun batarya ömrü ve en yeni Wi-Fi 6 bağlantı imkanı sunuyor.
Opsiyonel gigabit sınıfındaki 4G LTE ise, çalışanların dünyada 4×4 LTE antenlerine sahip ilk dönüştürülebilir her an bağlantıda olmalarını ve birlikte çalışabilmelerini sağlıyor. Dragonfly aynı zamanda kişisel sağlık uygulaması HP WorkWell ile de ön plana çıkıyor.
Elite Dragonfly’da yüklü olan kişisel sağlık yazılımı WorkWell ile iş sırasında sağlık ölçülebilir ve aksiyon alınabilir hale geliyor. Yazılım, kullanıcılarına ara vermelerini tavsiye ediyor ve bireysel verimliliği artıracak ipuçları paylaşıyor.
HP; güçlü donanım ve incecik gövde tasarımını birleştirdi
Intel’in “Project Athena” inovasyon programının hedef özelliklerine ve ana deneyimlerine uygun olarak dizayn edildi. 8. Nesil Intel® Core™ vPro™ işlemciyle kurumsal performans için en iyi deneyimi sunuyor. Wi-Fi 6, Wi-Fi 5’e kıyasla üç kata kadar daha fazla indirme hızı sunarak kalabalık ortamlarda bile daha yüksek performans sunuyor.
HP Elite Dragonfly, Türkiye pazarında 1299 USD + KDV’den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Taşınabilirlik açısından başarılı bir cihazla karşı karşıyayız. Umarım, KDV’si ülke koşullarına göre düşük tutulabilir.
Donanım
TRX40 AORUS Xtreme | Sanat eseri gibi anakart!
TRX40 AORUS Xtreme AMD’nin yeni nesil Threadripper işlemcileri için geliştirilen özel bir kart olarak ofisimize geldi.
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AMD TRX40 yonga setini kullanan ve 3. nesil Ryzen Threadripper işlemcileri için özel olarak geliştirilen TRX40 AORUS XTREME, piyasada bulabileceğiniz en donanımlı TRX40 anakartlardan biri konumunda. Kurulabilecek en güçlü masaüstü sistemleri için geliştirilen 3. Nesil Threadripper işlemciler, 24 çekirdek 48 izlekli Threadripper 3960X ve 32 çekirdek 64 izlek sunan Threadripper 3970X modelleri ile geliyor. Bu en güçlü masaüstü sistemi için ise en donanımlı Aorus anakartını görmekteyiz.
Soğuk mu soğuk anakart
TRX40 AORUS XTREME, 16 + 3 yapıdaki dijital VRM güç beslemesi ile yeni Threadripper işlemcileri tam performansta çalıştırabiliyor. Aynı zamanda bu güçlü sistemin soğuması için özellikle çalışmalar yürüten Gigabyte mühendisleri, termal dizayn noktasında ders niteliğinde bir anakart üretmeyi başarmış.
Arka tarafında nanı karbon bir plaka kullanılan TRX40 AORUS XTREME modelinin ön yüzünün tamamında ise alüminyum bloklar dikkat çekiyor. 8 mm kalınlığında ısı boruları ve havalandırma yapraklarıyla etkili bir soğutma sağlayan üründe 3 kat genişletilmiş PCIe 4.0 destekli M.2 yuvaları da özel bir koruma ile serin kalması sağlanıyor. TRX40 yonga setini özel bir fan ve bloklar ile korunduğunu da görmekteyiz. Aynı zamanda bu blokların altında bulunan termal pedler de ısı geçişlerini kolaylaştırarak ısıdan kaynaklı sorunların hiç yaşanmamasını sağlayabiliyor.
Bol bol bağlantı sunan TRX40 AORUS Xtreme
Bu sayede 32 dereceye varan bir daha soğuk çalışma imkanı sunan Gigabyte, en büyük kozu olan serin çalışabilme konusunda TRX40 Aorus Extreme ile deyim yerinde ise bir başyapıt ortaya koymuş.
Bağlantı tarafına gelecek olursak üzerinde tamamı USB 3.2 arayüzüne sahip 7 Tip A, 1 adet de Tip C portu sunan kartta aynı zamanda 2 adet 10 Gbit hız destekleyen RJ45 lan girişleri bulunuyor. Sunucu sınıfı Intel X550-AT2 modemini kullanan anakartta 2.4 Gbit hızına çıkabilen yeni nesil Wi-Fi 6 kablosuz bağlantı ve Bluetooth 5.0 arayüzü destekleniyor.
Bu kadar üst seviye ve profesyonel bir anakartta sese de önem veren Gigabyte tarafı, Realtek ALC1220-VB kodeği, ESS SABRE 9218 dijitalden analoğa dönüştürücü ve odyofili sınıfı kapasitörler kullanıyor. Ses jak bağlantılarını da altın kaplama olarak hazırlanan bu modelde ses konusunda da en iddialı sonuçları sunabiliyor. TRX40 AORUS XTREME aynı zamanda DTS:X Ultra desteğiyle 3 boyutlu çevresel ses desteği de sağlıyor.
Güçlü ve dayanıklı
Bu kadar özelliğin yanı sıra güçlü bir kart da ortaya koyan Gigabyte, ultra dayanıklı PCIe korumaları, daha dayanıklı ve esnemeyen bir PCB tasarımı, ATX pinlerinin ise çok daha sağlam olması şeklinde ayarlanmış.
Anakart üzerindeki bağlantı tarafında da oldukça dolu dolu hazırlanan TRX40 AORUS XTREME modeli 24 pinlik ana ATX güç bağlantısının yanı sıra 2 adet 8 pin CPU güç bağlantısı ile geliyor. 4 adet RGB LED bağlantısı, 10 x SATA 6Gb/s bağlantı ve 4 adet M.2 ssd bağlantısı gibi detaylar ile gelen kartta 1 adet USB 3.2 Tip C, 2 adet USB 3.2 ve 1 adet de USB 2.0 bağlantı girişleri yer alıyor.
Üzerinde yer alan 4 adet M.2 bağlantısının yetmemesi durumunda özel soğutma sistemine sahip AORUS Gen4 Adaptor’ünü kullanabileceğiniz kartta böylece toplamda 8 adet PCIe 4.0 arayüzünü kullanabilen M.2 SSD bağlantısına çıkabilirsiniz.
Sonuç olarak TRX40 AORUS XTREME, AMD’nin 3. nesil ve dünyanın en güçlü Threadripper işlemcilerine yakışacak PCIe 4.0 başta olmak üzere tüm yeni nesil teknolojilerin ve geliştirmelerin derlendiği tam manasıyla kusursuz bir anakart modeli olarak hazırlanmış. Hız aşırtma işlemlerini gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz model olarak karşımıza çıkıyor.