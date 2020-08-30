Donanım
450 m2 ALANA İNTERNET! | ASUS ZenWifi AX Mini (XD4) incelemesi
ASUS ZenWifi AX Mini (XD4) incelemesi ile karşınızdayız. 3’lü set olarak toplamda 450 metre kare alanda 1800 Mbps’e kadar internet yayabilen mesh sisteminin detayları videomuzda!
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450 m2 ALANA İNTERNET! | ASUS ZenWifi AX Mini (XD4) incelemesi
Aksesuar
Dört dörtlük kablosuz klavye ve fare seti! | Logitech MK540 Advanced incelemesi
Logitech MK540 Advanced incelemesi ile karşınızdayız. Logitech’in sessiz, şık ve konfor unsurlarının ön planda tutulduğu bu kablosuz fare ve klavye setine yakından bakıyoruz.
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Logitech MK540 Advanced özellikleri
MK540 Advanced hassasiyet, konfor ve güvenilirlik için tasarlanmış bir kablosuz klavye ve mouse seti olarak dikkat çekiyor. Aşina olduğunuz tuş şeklini, boyutu ve hissi sunaken, kıvrımlı ve her iki elle kullanıma uygun mouse ise iki avucunuza da rahatça oturacak şekilde tasarlanmış.
Düz, 4 ve 8 derece açılarda kullanılabilen klavye, sessiz ve rahat kullanım için ideal durumda. Fare ise sağlak ve solak kişilerin de rahatlıkla kullanabileceği tarzda olması, üzerindeki sade hissiyat ile ofis ve ev kullanımlarında oldukça rahatlık sunabilir.
36 aya varan kullanım süresi de kutu içeriğinden çıkan piller ile yıllarca kullanım imkanı sağlıyor.
Detayları videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…
All-in-one
Ofis kullanıcıları için şık, ince ve güçlü AIO PC: MSI Pro 24X 10M
MSI PRO 24X 10M incelemsiyle karşınızdayız. MSI’ın ofis kullanımlarına özel geliştirdiği All In One bilgisayarı PRO 24X 10M, şık, ince ve bir o kadar da performanslı yapsıyıla göz olduruyor.
Satış linki; http://hwp.to/MSIPRO24X10M
MSI PRO 24X 10M özellikleri
Özellikle şık ve ince yapsııyla dikkat çeken MSI PRO 20X 10MM, 23,8 inç Full HD IPS ekranıyla geliyor. Intel Core i5-10210U işlemcisi ve Intel HD Graphics grafik işlem birimiyle tüm işlerinizi ve temel oyun ihtiyacınızı karşılayabilir.
Bizdeki modelde 16 GB bellek ve 256 GB M.2 SSD depolama birimiyle geliyor. Ancak depolama alanını genişletmek için cihazın sol tarafında bulunan genişletme yuvasından kolayca bir HDD eklemeniz mümkün. 2 x 2,5 W değerindeki hoparlörleri de ekstra bir hoparlöre gerek kalmadan gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
Üzerinde yeteri kadar bağlantı girişleri olan PRO 24X 10M, 2 RJ45 LAN bağlantısı ile ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayabilir. Biri internet diğeri de Intranet için kullanabilir olan LAN portu hem internet hem de ofis ağına bağlanmanızda kolaylık sağlıyor.
Detayları videomuzdan görebilrisiniz. İyi seyirler…
Donanım
BLUE MİKROFONLU EFSANE KULAKLIK | Logitech G Pro X incelemesi
Logitech G Pro X incelemesi ile karşınızdayız. Gelmiş geçmiş en iyi Logitech markalı kulaklık konumunda olan G Pro X, oyun meraklıları, yayıncılar ve e-sporcular için özel olarak geliştirildi.
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BLUE MİKROFONLU EFSANE KULAKLIK | Logitech G Pro X incelemesi
G Pro X, üzerinde bulunan iki adet 50 mm’lik sürücüleri ile sanal 7.1 çevresel ses deneyimi sunmayı başarıyor. Oyun için özel olarak geliştirilmiş olsa da müzik ve sinema deneyimlerinde de oldukça tatmin edici konumda olan kulaklık, G HUB ile ekolayzır ayarı da yapmanıza olanak tanıyor.
Özellikle Blue Voice teknolojisiyle geliştirilen mikrofonu sayesinde bambaşka bir deneyim vadeden G Pro X, e-spor organizasyonlarında ve Twitch, YouTube üzerinden yapılabilen yayınlarda bir BLUE mikrofon kullanıyor gibi net ve pürüssüz ses yansıtabiliyor.
Kutu içerisinden çıkan Pro X’e özel DAC ile ses konusunda bir anda çağ atlayan G Pro X modelini 3,5 mm jak ile PC, konsol ve mobil cihazlarda da kullanmak mümkün. Modüler mikrofonunu da dilediğiniz zaman takıp çıkartabilirsiniz.
Genel olarak piyasanın en iyi oyuncu kulaklıklarından biri olan G Pro X, satın alan herkesin fazlasıyla memnun kalacağı kalite hissiyatını hem tasarımıyla hem de ses ve mikrofon kalitesiyle sunmayı başarıyor.