Asus ZenWatch Serisine Yeni Ürün Çıkarmayabilir

Android Wear için ciddi bir üretici konumunda olan Asus’un yeterli ilgi çekmeyen saatler için yaptığı yatırımları çekmeye hazırlandığı iddiası dolaşıyor.

Bu bilgi Asus tarafından doğrulanmadı ya da firmanın böyle bir attığına dair kesin bir bilgi yok. ZenWatch serisi akıllı saatleri piyasada oldukça dikkat çeken ürünler olsa da şirketin Tayvan’da bulunan tedarik zincirinden gelen haberler saatlerin yakın zamanda piyasadan kalkabileceğinin habercisi niteliğini taşıyor.

Şirketin saat satışlarının oldukça düşük olduğu iddiasıyla birlikte bu ihtimal biraz daha gerçeklik kazanıyor. Asus ayda ortalama olarak 6.000’e yakın saat sevk ediyor ve bu rakam şirket için yeterli değil. Akıllı saatler arasında liderliği elinde bulunduran Apple Watch için bile rakamlar çok iyiye işaret etmezken Google tarafında üretici kaybetmek durumu biraz daha zorlaştıracak gibi gözüküyor. Android Wear platformu Motorola ve Samsung gibi üreticileri kaybettikten sonra şimdilerde ise uygun fiyatlı saat seçenekleri sunan Asus’u da kaybetme riskini yaşıyor.