ASUS, Google’ın Pixel cihazları için Android 13 güncellemesini yayınlamasından yaklaşık 3 ay sonra Zenfone ve ROG telefon modelleri için Android 13 yayınlama takvimini doğruladı. Şirket Mayıs ayında Zenfone 8 için Android 13 beta test programını başlatmış ve Ekim ayında da herkese açık beta alımı başlamıştı.

Ayrıca bkz: 120Hz AMOLED Ekranlı OPPO A1 Pro 16 Kasım’da Duyurulacak!

ASUS şimdi de Zenfone 9 serisinin Aralık ayında Android 13 güncellemesini ilk alan cihaz olacağını doğruladı. Ancak, ROG Phone modelleri güncellemeyi yalnızca ROG Phone 6D / 6D Ultimate ile başlayarak 2023’ün 1.çeyreğinde alacak.

ASUS Android 13 kararlı dağıtım takvimi

Aralık 2022

ASUS Zenfone 9

Ocak 2022

ASUS Zenfone 8

ASUS ZenFone 8 Flip

2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren

ROG Phone 6D

ROG Phone 6D Ultimate

ROG Phone 6

ROG Phone 6 Pro

2023 yılının 2. çeyreğinden itibaren

ROG Phone 5

ROG Phone 5 Pro

ROG Phone 5 Ultimate

ROG Phone 5s

ROG Phone 5s Pro

ASUS güncellemenin Aralık 2022’den itibaren başlayacağını söylediğine göre, güncelleme kademeli olarak sunulacak ve küresel olarak tüm cihazlara ulaşması zaman alacaktır.

Kaynak 1, 2