ASUS, Google’ın Pixel cihazları için Android 13 güncellemesini yayınlamasından yaklaşık 3 ay sonra Zenfone ve ROG telefon modelleri için Android 13 yayınlama takvimini doğruladı. Şirket Mayıs ayında Zenfone 8 için Android 13 beta test programını başlatmış ve Ekim ayında da herkese açık beta alımı başlamıştı.
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ASUS şimdi de Zenfone 9 serisinin Aralık ayında Android 13 güncellemesini ilk alan cihaz olacağını doğruladı. Ancak, ROG Phone modelleri güncellemeyi yalnızca ROG Phone 6D / 6D Ultimate ile başlayarak 2023’ün 1.çeyreğinde alacak.
İçindekiler
ASUS Android 13 kararlı dağıtım takvimi
Aralık 2022
- ASUS Zenfone 9
Ocak 2022
- ASUS Zenfone 8
- ASUS ZenFone 8 Flip
2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren
- ROG Phone 6D
- ROG Phone 6D Ultimate
- ROG Phone 6
- ROG Phone 6 Pro
2023 yılının 2. çeyreğinden itibaren
- ROG Phone 5
- ROG Phone 5 Pro
- ROG Phone 5 Ultimate
- ROG Phone 5s
- ROG Phone 5s Pro
ASUS güncellemenin Aralık 2022’den itibaren başlayacağını söylediğine göre, güncelleme kademeli olarak sunulacak ve küresel olarak tüm cihazlara ulaşması zaman alacaktır.