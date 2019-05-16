Bu haftanın başlarında, Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, Hindistan’da 48MP kameralı bir akıllı telefonun lansmanını yaptı. Bugün, şirket bu akıllı telefona Redmi Note 7S dendiğini ve 20 Mayıs‘ta açıklanacağını duyurdu.

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Redmi Note 7S nasıl olacak?

Redmi ayrıca, Note 7S’nin bir çift kamera kurulumuyla geleceğini onaylayan bir filigranıyla bir Dünya görüntüsü paylaştı. Şirket, yaklaşmakta olan bu akıllı telefonun başka hiçbir detayını açıklamadı ancak bugün paylaştığı Dünya resminin yakın zamanda dış alana gönderilen Çin Redmi Note 7 tarafından yakalananlara benzer olduğu dikkat çekiyor.

Bu, Note 7‘nin Çin versiyonunun, 7S olarak Hindistan kıyılarına ulaşacağı anlamına mı geliyor? Durumun böyle olup olmadığını bilmek için 20 Mayıs’a kadar beklememiz gerekecek.

Dün Redmi, Hindistan’da Redmi K20’nin Snapdragon 855 SoC ile piyasaya sürülmesini sağladı ve bu amiral gemisinin gelecek hafta ile birlikte Hindistan’da piyasaya sürülüp sürülmeyeceği tartışılıyor.