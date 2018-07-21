Asus ZenFone 5Z incelemesi | iPhone X’un yarı fiyatına amiral gemi!

3.299 TL lansman, 3.699 TL de normal satış fiyatıyla dikkat çeken Asus ZenFone 5Z, şu anda piyasanın en performanslı telefonları arasında sunduğu özellikleri ve en yakın rakibinden 1.000 TL daha uygun fiyatıyla dikkat çeken yapısıyla göz dolduruyor.

Asus ZenFone 5Z inceleme

2018 yılı itibariyle iyice yükselen dolar kuru neticesinde en son Apple’ın 6.100 TL ile oldukça pahalı olan iPhone X modeli zamlanarak 7.500 TL’ye fırladı. Bu fiyat değişikliğinin ardından diğer markalarda da benzer artış beklenirken Asus’un Temmuz ayı ile Türkiye’de lansmanını yaparak satışa çıkardığı ZenFone 5Z modeli kurtarıcı konumunda.

Geçtiğimiz ay dergimizde ve YouTube kanalımızda yer alan ZenFone 5 ile oldukça benzer yapıdaki ZenFone 5Z, en büyük fark olarak Qualcomm Snapdragon 845 ile piyasanın en güçlü işlemcisini kullanırken Adreno 630 ile de oyunlar için en üst seviye performans sunan grafik işlem birimini kullanıyor. Bunun yanı sıra 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip telefon, çift sim kart desteğini 2. sim kartı opsiyonel olarak micro SD kart slotu olarak da kullanmanıza, bu sayede daha geniş bir depolama alanına saihp olmanıza olanak tanıyor.

Çentikli ekranı ile yeni trendi takip eden ZenFone 5Z, 6,2 inçlik ekranında 18,7:9 oran sunarken 1080 x 2246 piksel çözünürlüğü ve 100% DCI-P3 kapsamı vermeyi başarıyor. Bu sayede canlı ve her ortamda rahat kullanılabilen bir ekrana sahip olabiliyorsunuz. Tabii MWC 2018’de de lansmanının odak noktası olan AI, yani yapay zeka özellikleri de Asus ZenFone 5Z’yi farklı kılan detaylardan.

Gelişmiş yapay zeka özellikleri

AI Boost ile telefonunuzu ciddi oranda hızlandırabilen ZenFone 5Z, yapay zekayı ayrıca 12 MP ve 8 MP çözünürlük sunan arka kameralarında da kullanarak en doğru çekimi otomatik olarak size sağlıyor. Pil kullanımında da devreye giren yapay zeka, sizin günlük telefon kullanım, uyku ve şarj durumunu öğrenerek pil ömrünü ve performansını uzatabiliyor.

Kamera performansında en iyisi olmasa da bir telefondan beklentilerinizi rahatlıkla karşılayabilecek olan ZenFone 5Z, 3.299 TL lansman fiyatı, 3.699 TL de normal satış fiyatıyla benzer performans gösterebilecek en yakın telefondan 1.000 TL daha ucuz olmasıyla en yeni ve en güçlü telefonların en uygun fiyatlısı olarak dikkat çekmeyi başarıyor.

Sonuç olarak; Hem üst seviye performans, hem şık tasarım hem de rakiplerine göre oldukça uygun fiyatıyla göz dolduran ZenFone 5Z, bizden geçer not almayı başarıyor. Eğer hem bütçenizi zorlamamak hem de performanslı bir cihaz almak istiyorsanız ZenFone 5Z ya da ZenFone 5’i tercih edebilirsiniz.