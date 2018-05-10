ASUS ZenFone 5 elimizde! (VİDEO)

ASUS ZenFone 5 bugün itibarıyla ülkemizde resmi olarak satışa çıktı. Biz de inceleme ürününün gelmesini beklemeden cihazı satın aldık ve bu videomuzda kutu içeriğine yakından bakıyoruz. Cihazla ilgili detaylı ön inceleme ve inceleme videosu da yolda.

ASUS Zenfone 5 özellikleri

Gece mavisi ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa çıkan telefonun model kodu ZE620KL.

Önü ve arkası cam, yan çerçeveleri ise metal malzeme kullanan telefon, USB Type-C bağlantı yuvasına ve stereo hoparlörlere sahip. Ekran konusunda ise %90 ekran gövde oranıyla birlikte 6.2 inç boyutlu ekranda Full HD+ çözünürlük kullanılıyor. Gücünü Snapdragon 636 işlemcisinden alan cihazda, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı yer alıyor. Bu depolama alanını microSD kart ile arttırabilmek mümkün.

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Zenfone 5‘in kamerası cihazın iddialı olduğu noktalardan bir tanesi. Çünkü cihazın arka tarafında 12 MP + 8 MP olmak üzere çift arka kamera yer alıyor. Çift arka kamera sayesinde hem geniş açı hem de arka tarafı bulanıklaştırabilen fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ayrıca ana kameranın F/1.8 diyafram değerine sahip olduğunu belirtelim. Son olarak yapay zeka destekli olan bu kamera, çektiğiniz objeyi algılayarak daha etkileyici fotoğraflar elde etmenizi sağlıyor.

Son olarak cihazda hızlı şarj destekli 3300 mAh pil yer alıyor.