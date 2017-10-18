Asus ZenFone 4 (ZE554KL) İncelemesi

Fotoğraflarla hayatınızın anlarını kaydetmeyi seviyorsanız her ince ayrıntıya ayrı özen gösteriyorsunuz demektir. Bu ince ayrıntıları en iyi şekilde yakalamak için üretilen ZenFone 4, çift kameralı sistemiyle daha önce mümkün olmayan ne varsa kullanımınıza sunuyor.

f/1,8 geniş diyaframlı Sony IMX362 sensör kullanan 12 megapiksellik ana kamera beş kat ışık hassasiyetiyle karanlıkta olsanız bile en iyi fotoğrafları çekmenizi sağlıyor. İkinci kamerasıyla 120 derecelik inanılmaz bir geniş açı sunan ZenFone 4, bu sayede başka akıllı telefonlarla mümkün olmayan fotoğrafları çekmenizi, anılarınızı daya fazla ayrıntıyla birlikte saklamanızı mümkün hale getiriyor.

Eğer geniş diyaframın da yeterli pozlama hızı için yeterli gelmediği bir noktadaysanız optik görüntü sabitleme teknolojisi sarsıntısız fotoğraflar üretiyor. Faz farkı (PDAF) otomatik netleme ile 0,03 saniyede çok hızlı netleme yapan kamera sistemi her koşulda net bir görüntü üretirken renklerin doğru şekilde çıkmasını teminat altına alan RGB renk algılama sistemi sayesinde de sonradan müdahale gerekmeyecek doğruluk ve ihtişamda fotoğraflar çekmenizi sağlıyor.

ZenFone 4 geleneği bozmuyor ve önceki nesilde barındırdığı 4K video kaydı seçeneğini bu modelde de sizlere sunuyor. Video için geliştirilen çok eksenli elektronik görüntü sabitleme sistemi videolarınızın yüksek çözünürlüklü olmasının yanı sıra düşük sarsıntı ve yüksek netlikle kaydedilmesini garanti altına alıyor.

Asus ZenFone 4, SelfieMaster teknolojisine sahip kamerasıyla YouTube ve Facebook üzerinden yapılan canlı yayınlarda aynında güzelleştirme efektlerini ekleyebiliyor. Bu şekilde arkadaşlarınız ve takipçileriniz en iyi görüntü eşliğinde sizi izliyor.

8 megapiksel çözünürlüklü ve f/2,0 diyafram açıklığına sahip SelfieMaster kamera, gelişmiş yazılımıyla video ve fotoğraflarda güzelleştirme yetenekleri sunarken aynı zamanda fotoğraf birleştirme özelliğiyle seviğiniz görüntülerle kolaj yapmanızı da sağlıyor.

Birçoğumuz üç arkadaştan fazla kişiyle selfie çekerken sorun yaşarız. Çünkü her ne kadar ön kameralar geniş açıya sahip olsa da daha fazla kişiyi çubuksuz çekmek çok zordur. Veya zordu diyelim çünkü Selfie panorama özelliğine sahip ZenFone 4 ana kamerayla panorama fotoğraf çeker gibi selfie çekmenizi sağlıyor, tüm arkadaşlarınız bu 140 derece görüntüleme açısına sahip fotoğrafta kendisine yer buluyor.

Sekiz çekirdekli yeni nesil Snapdragon 630 işlemci ve Adreno 508 grafik işlemci ile kusursuz performans.

Yüksek hızlı 4.5 G bağlantısını destekleyen ZenFone 4 aynı anda iki hattı kullanmanıza imkân sağlıyor.

64 GB depolama alanı ile sunulan ZenFone 4 ile telefondan bir şeyler silmek zoruna kalmayacak 4 GB LPDDR4 bellekle arka plandaki uygulamaları temizlemek zorunda hissetmeyeceksiniz.

15 watt gücündeki özelşarj aletiyle hızlı şarjı destkeleyen 3.300 mAh kapasitesindeki bataryasıyla ZenFone 4 sizi yarı yolda asla bırakmaz.

Android 7.0 Nougat ile gelen bu akıllı telefon kolay kullanım ve geniş özelleştirilebilme seçenekleri sunan Zen UI’ın en yeni sürümüyle sizlerle buluşuyor.

Corning Gorilla Glass ile korunan ön paneliyle kırılmaya dayanıklı ve 600 nit parlaklık seviyesine sahip olan ZenFone 4 en parlak ışıkta bile görünebilirliği sağlıyor.