ASUS, vaat ettiği gibi en son amiral gemisi akıllı telefonu olan Asus Zenfone 11 Ultra modelini duyurdu. Bu yeni telefon, şirketin bu yılın başlarında tanıttığı ROG Phone 8’e oldukça benzer özellikler sunuyor. 1000 dolarlık telefonun özelliklerine gelin yakından bakalım.

Asus Zenfone 11 Ultra, oyun tutkunları için 144 Hz yenileme hızı seçeneği sunan, 2500 nit’e kadar yüksek parlaklığa sahip 6,78 inç Full HD+ AMOLED HDR 1-120 Hz LTPO ekrana sahip. Ayrıca, Snapdragon 8 Gen 3 SoC tarafından desteklenen 16 GB’a kadar RAM ile güçlendirilmiş.

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Bu telefonun en dikkat çekici özelliklerinden biri ise kamera sistemidir. Zenfone 11 Ultra, Sony sensörlü 50 MP ana kamera, 6 Eksenli Hibrit Gimbal Sabitleyici 3.0, 13 MP ultra geniş açılı kamera ve dahili OIS’li 32 MP 3X telefoto lens gibi üst düzey özelliklere sahiptir. Ayrıca, ön tarafta bulunan RGBW sensörlü 32 MP ultra geniş selfie kamerası, 90° görüş alanına (FoV) sahiptir, böylece kullanıcılar mükemmel selfie’ler çekebilirler.

Zenfone 11 Ultra, güçlü bir pil performansıyla da dikkat çekiyor. Telefon, 39 dakikada tam şarj olabilen 65W HyperCharge hızlı şarj özelliğine sahip çift hücreli 5.500mAh bataryayla geliyor. Ayrıca, 15W Qi kablosuz şarj desteği de sunulmaktadır, bu da kullanıcıların şarj etme seçeneklerini çeşitlendiriyor.

ASUS Zenfone 11 Ultra, teknoloji tutkunlarının ve akıllı telefon kullanıcılarının ilgisini çekecek birçok özelliği bünyesinde barındırıyor. Yüksek performans, üst düzey kamera sistemi ve hızlı şarj gibi özelliklerle donatılan bu yeni telefon, ASUS’un teknolojiye getirdiği yenilikleri bir kez daha gözler önüne seriyor.

İçindekiler ASUS Zenfone 11 Ultra özellikleri

ASUS Zenfone 11 Ultra özellikleri