Xiaomi 14, markanın 2024 yılı amiral gemisi telefonlarından birisi. Global lansmanıyla beraber aynı anda Türkiye’de ön siparişe açılan telefon, ilgiyle karşılandı. İleriki süreçte Xiaomi 14 Ultra modeli de ülkemizde satışta olacak. Peki Xiaomi 14 modeli bize neler sunuyor? Gelin bu videoda yakından bakalım.

Xiaomi 14, tasarım anlamında bir önceki modeline benzese de, geliştirilen yanları da bulunuyor. 152.8mm x 71.5mm x 8.2mm boyutunda olan telefon 193 gram ağırlığıyla tok bir hissiyat oluşturuyor. Corning Gorilla Glass Victus ile korunan ekranı ve IP68 sertifikasıyla amiral gemisi olmasının karşılığını veriyor. Siyah, Beyaz ve Yeşil renklerle gelen telefon çok şık duruyor.

Amiral gemisi segmentinde olması gereken ekran özelliklerinin tamamını bünyesinde bulunduran Xiaomi 14, 6.36 inç CrystalRes LTPO OLED bir ekran kullanıyor. Bu ekran 1-120Hz arasında değişkenlik gösteriyor ve bataryadan tasarruf etmenizi sağlıyor. 240Hz dokunmatik örneklemesi ile oyunlarda sürükleyici deneyim sunan bu ekran 1200 x 2670 çözünürlükte. Dolby Vision ve HDR10+ desteği ve DCI P3 renk gamının yanında 68 milyar renk gösterebiliyor. Renk konusundaki başarısını parlaklık tarafında da devam ediyor ve 3000 nit parlaklık değerine çıkabiliyor. İnce çerçeveleri %89.3 ekran gövde oranı oluştururken göz sağlığını da koruyan bu ekran TÜV Rheinland tarafından üç farklı (Düşük Mavi Işık, Titreşimsiz ve Dolaşım Dostu) sertifika ile tüm özellikleri bünyesinde barındırıyor.

Xiaomi 14, kalbinde Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisine ev sahipliği yapıyor. Andreno 750 GPU ile oyunlar konusunda sorunsuz deneyim ve yüksek fps değerleri verebilen telefonda 12GB RAM ve 512GB depolama alanı bulunuyor. İstenirse +6GB bellek uzantısı ile RAM’i genişletebiliyorsunuz. Telefonun akıcı ve hızlı bir şekilde çalışması için LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama biçimi kullanılmış. Android 14 tabanında HyperOS 1.0 yazılımı ile gelen telefon akıcı bir şekilde çalışabiliyor.

Xiaomi 14 modelinin en güçlü yanlarından birisi ise arka tarafındaki kamerası. Leica ile işbirliğinin devam ürünlerinden birisi olan telefonun ana kamerasında 50MP çözünürlüğünde f/1.6 diyafram açıklığında bir kamera bulunuyor. Bu kamerada Light Fusion 900 sensörünü kullanıyor OIS destekliyor. SUMMILUX lensler ile Leica’nın en kaliteli lenslerini kullanarak fark yaratıyor. Telefoto kamerası olarak 50MP f/2.0 kamera kullanan telefon yine OIS destekliyor ve 75mm 3.2x optik zoom çekimler yapabiliyor. Geniş açı kamerası olarak 50MP F/2.2 kamera kullanan telefon 115 derece ultra geniş açı gösterebiliyor. 8K 24fps, 4K 60fps video çekimi yaparken, HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG desteği de bulunuyor. Ön taraftaki 32MP f/2.0 kamerası ile net öz çekim yapabilirken ilk defa bir Xiaomi amiral gemisi 4K 60fps video çekebiliyor.

Bir amiral gemisi telefonda olması gereken en önemli özelliklerden birisi stereo hoparlörler Xiaomi 14 modelinde de bulunuyor. Ek olarak Dolby Atmos, Hi-Res Audio ve Hi Res Audio Wireless destekleriyle kaliteli ses almanıza olanak tanıyor.

Xiaomi 14, 4610 mAh bataryaya ev sahipliği yapıyor. Kompakt boyutuna göre büyük batarya sunabilen telefonda işlemci, ekran, yazılım, Xiaomi Surge P2 Şarj Çipi ve G1 Batarya yönetim çipi uyum içinde çalışarak uzun batarya ömrü sağlayabiliyor. 90W Hiper şarjı, telefonu sadece 31 dakikada %100 doluma ulaştırırken 50W kablosuz şarjı ise 46 dakikada tam dolum sağlıyor. 10W kablosuz ters şarjı şarjı ile diğer kablosuz şarjı destekleyen aygıtları şarj edebiliyor.

WiFi 7, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC gibi bağlantı özellikleriyle güncel teknolojileri içerisinde barındıran Xiaomi 14, USB Type-C 3.2 ile hızlı veri aktarımı gerçekleştirebiliyor. Peki 49.999 TL’den satışa çıkan telefon hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Sizce telefon nasıl olmuş? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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