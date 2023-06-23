ASUS Zenfone 10, 29 Haziran’da küresel pazar için resmiyet kazanmaya hazırlanıyor. Bu haftanın başlarında, tanınmış sızıntı kaynağı Evan Blass, akıllı telefonun tasarımını ve renk çeşitlerini sergilemek için basın görüntülerini sızdırdı. Telefonun teknik özellikleri de parça parça sızdırıldı. Ortaya çıkan yeni bir rapor Zenfone 10 hakkında neredeyse her şeyi ortaya çıkardı. İşte ASUS Zenfone 10 ve sunacağı efsane özellikler!

ASUS Zenfone 10 Kompakt Amiral Gemisi Sınıfında Lider Olmak İstiyor!

Rapora göre ASUS Zenfone 10, Full HD+ çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızını destekleyen 5,9 inç AMOLED ekrana sahip. Köşedeki delik çentik 32 megapiksel selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor. Arka tarafta bulunan çift kamera kurulumunda 200 megapiksel Samsung kamera ve 8 megapiksel ultra geniş lens bulunuyor.

Zenfone 10 gücünü Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden alacak. Raporda, cihazın 8 GB / 16 GB RAM ve 256 GB / 512 GB yerel depolama alanı ile birlikte gönderileceği belirtiliyor. Cihaz 5.000mAh batarya barındıracak. Ancak, telefonun hızlı şarj yetenekleri hakkında herhangi bir bilgi yok.

Cihaz Android 13 işletim sistemi önceden yüklenmiş olarak gelecek. ASUS cephesi yazılıma kendi kılıfını giydirmeyi sevse de, genel hatlarıyla Google Pixel’lerdeki saf Android benzeri bir yazılım bu cihazda bizleri karşılayacak. Saf Android tutkunları bu işletim sistemini çok sevecektir.

Raporda ayrıca Zenfone 10’un metal çerçeve ve plastik arka kapağa sahip olduğu bilgisi yer alıyor. Rakipler cam arka kapak kullanırken, Zenfone’un plastik arka kapak kullanması cihazın amiral gemisi hissiyatını etkileyebilir. Ancak plastik arka kapağın camdan çok daha dayanıklı olduğunu ve cihazın maliyetini düşüreceğini unutmamak gerekiyor.

Raporda ayrıca cihazın IP68 dereceli toza ve suya dayanıklı bir gövdeye sahip olacağı belirtiliyor. Çift hoparlör, 3,5 mm ses jakı, USB-C bağlantı noktası ve ekran içi parmak izi tarayıcısı gibi diğer özelliklerle birlikte gelecek.

Son gelen bilgilere göre, Zenfone 10’un sürümünü 749 dolar olarak fiyatlandırılacak. Bunun rekabetçi bir fiyat olduğunu söylemek mümkün. Cihaz, görsellerde de görülebileceği gibi, kırmızı, siyah, gri, yeşil ve beyaz/gümüş gibi tonlarda satışa sunulacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Zenfone 10 nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!