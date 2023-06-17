ASUS, 29 Haziran’da Zenfone 10 telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Bugün ise elefonun basın görselleri Evan Blass, diğer adıyla @evleaks sayesinde ortaya çıktı. Zenfone 9’da olduğu gibi Siyah, Mavi, Kırmızı ve Beyaz renk seçenekleri sunulan Zenfone 10’a Yeşil renk seçeneği de eklenerek toplamda beş renk seçeneği sunulacak.

Zenfone 10, sol tarafta aynı delikli ön kameraya sahip olan Zenfone 9’daki 5.9 inçlik ekranı koruyacak. Önceki modele kıyasla, Zenfone 10’da Snapdragon 8+ Gen 1 yerine Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti kullanılacak. Zenfone 10’da altı eksenli gimbal stabilizasyonu 2.0 özelliği bulunacak ve telefon kablosuz şarjı destekleyecek. Ayrıca telefonun 3.5 mm ses jakına sahip olması ve IP68 toz ve su geçirmezlik derecesine sahip olması bekleniyor.

Ortaya çıkan görseller, Zenfone 10’un çift arka kamera sistemiyle geniş ve ultra geniş açılı fotoğraflar çekebileceğini ve yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısına sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca su geçirmezlik için de IP68 derecesine sahip olması bekleniyor.

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ASUS’un web sitesindeki ipuçlarına göre, Zenfone 10’un fiyatı 16GB + 256GB model için 749 USD olarak başlayacak. Bu, Zenfone 9’un 8GB + 128GB modelinin 699 USD fiyatına göre bir artış anlamına geliyor. Türkiye pazarını pas geçecek olan bu telefon bakalım rakipleri karşısında nasıl bir satış performansı sergileyecek?