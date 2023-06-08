Söylentiler ve tanıtımların ardından ASUS, bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonlarından olan Zenfone 10’un 29 Haziran’da piyasaya sürüleceğini doğruladı. Önceki model olan Zenfone 9 Temmuz sonunda tanıtılmıştı, ancak Asus Zenfone 10 bir ay önce piyasaya sürülecek.

Tanıtım görselinde, sol üst köşede bir delikli ekran tasarımına sahip olan tanıdık bir telefon görüntüleniyor. Ayrıca, telefonun kablosuz şarj özelliğine sahip bir şarj yuvası olduğu da gösteriliyor. Bunun yanı sıra, telefonun gimbal desteği, kablosuz kulaklık ve aynasız kamera gibi özelliklere de sahip olduğu belirtiliyor.

Telefonda bizleri Qualcomm’un en yeni yonga seti Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti karşılayacak. 16 GB LPDDR5X RAM desteğine de sahip olacak olan bu telefonda 200 Megapiksel çözünürlüğünde kamera da yer alacak.

67W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya ve Android 13 işletim sistemi ile kutusundan çıkacak olan telefonun 800 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulması bekleniyor. Bu model yüksek ihtimalle Türkiye pazarını pas geçecek.

İçindekiler ASUS Zenfone 10 özellikleri

ASUS Zenfone 10 özellikleri

6,3 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran

Sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 2 4nm Mobil Platform

Adreno yeni nesil GPU’lu

256GB / 512GB UFS 4.0 depolama alanına sahip 16GB LPDDR5X RAM

ASUS ZenUI 10 ile Android 13

Çift SIM (nano + nano)

OIS’li 200MP kamera, ultra geniş kamera, 8k video kaydı

3,5 mm ses jakı, Stereo hoparlörler

Suya ve toza dayanıklı (IP68)

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax 6E, Bluetooth 5.3, GPS/GLONASS/Beidou, Galileo(E1+E5a), QZSS(L1+L5), NavIC(L5), USB Type-C, NFC

67W hızlı şarj ile 5.000mAh kapasiteli batarya