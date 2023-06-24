Yaklaşmakta olan ASUS Zenfone 10’un lansmanı öncesinde, Alman yayın organı WinFuture tarafından elde edilen bilgilere göre telefonun kamera kurulumuyla ilgili daha fazla ayrıntı ortaya çıktı. İddialara göre, Zenfone 10, Samsung Galaxy S23 Ultra’da bulunan 200MP ana sensör teknolojisini kullanabilir! Samsung ASUS’a kıyak geçti!

ASUS Zenfone 10 Kompakt Amiral Gemisi Sınıfında Kamerasıyla Öne Çıkacak!

Zenfone 10’a ait bütün özellikler geçtiğimiz gün ortaya çıkmıştı. Bu bilgiler telefonun 200MP ana kameraya sahip olacağını doğrulamıştı. Ancak bu kamerada kullanılacak sensörün ne olduğu bilnimiyordu. Son gelen bilgilere göre ASUS Zenfone 10, Samsung’un kamera canavarı Galaxy S23 Ultra’da kullanılan 200MP sensör ile bizleri karşılayacak. Bu, selefinin 50MP ana kameraya sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda dört kat daha fazla çözünürlük anlamına geliyor.

Ancak ASUS cephesinin burada yalnızca ana kameraya önem verdiğini görüyoruz. Zira cihaz, bu ana kameraya ek olarak 8MP ultra geniş lens ile birlikte çift kamera kurulumuna sahip olacak. Bu aslında biraz hayal kırıklığı olmuş durumda. Daha yüksek çözünürlüklü bir geniş açı kamerası kullanılabilirdi. Ancak çözünürlük her şey değil, sensörün kalitesi fotoğrafların genel başarısında daha fazla etkili olacaktır.

Zenfone 10 gücünü Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden alacak. Raporda, cihazın 8 GB / 16 GB RAM ve 256 GB / 512 GB yerel depolama alanı ile birlikte gönderileceği belirtiliyor. Cihaz 5.000mAh batarya barındıracak. Ancak, telefonun hızlı şarj yetenekleri hakkında herhangi bir bilgi yok.

Cihaz Android 13 işletim sistemi önceden yüklenmiş olarak gelecek. ASUS cephesi yazılıma kendi kılıfını giydirmeyi sevse de, genel hatlarıyla Google Pixel’lerdeki saf Android benzeri bir yazılım bu cihazda bizleri karşılayacak. Saf Android tutkunları bu işletim sistemini çok sevecektir.

Raporda ayrıca Zenfone 10’un metal çerçeve ve plastik arka kapağa sahip olduğu bilgisi yer alıyor. Rakipler cam arka kapak kullanırken, Zenfone’un plastik arka kapak kullanması cihazın amiral gemisi hissiyatını etkileyebilir. Ancak plastik arka kapağın camdan çok daha dayanıklı olduğunu ve cihazın maliyetini düşüreceğini unutmamak gerekiyor.

Raporda ayrıca cihazın IP68 dereceli toza ve suya dayanıklı bir gövdeye sahip olacağı belirtiliyor. Çift hoparlör, 3,5 mm ses jakı, USB-C bağlantı noktası ve ekran içi parmak izi tarayıcısı gibi diğer özelliklerle birlikte gelecek.

Son gelen bilgilere göre, Zenfone 10’un 8/256 sürümünü 749 dolar olarak fiyatlandırılacak. Bunun rekabetçi bir fiyat olduğunu söylemek mümkün. Cihaz, görsellerde de görülebileceği gibi, kırmızı, siyah, gri, yeşil ve beyaz/gümüş gibi tonlarda satışa sunulacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Zenfone 10 nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!